Plățile nu vor mai fi făcute de oameni. „Tatăl criptomonedelor” spune că viitorul aparține tranzacțiilor făcute de inteligența artificială

Plățile digitale ar putea fi transformate radical de inteligența artificială, pe măsură ce agenții software încep să realizeze autonom cumpărături, negocieri și transferuri de bani. J. Christopher Giancarlo, fost președinte al CFTC și cofondator al Digital Dollar Project, susține că următoarea generație de infrastructură financiară va fi construită pentru mașini, nu pentru oameni. În centrul dezbaterii se află viitorul dolarului digital, al monedelor stabile și al comerțului automatizat.

Plățile de astăzi sunt concepute în jurul comportamentului uman, însă dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea schimba fundamental modul în care circulă banii în economie. J. Christopher Giancarlo consideră că următoarea etapă a comerțului digital va fi dominată de sisteme software capabile să ia decizii și să execute tranzacții fără intervenție umană.

Fostul președinte al Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a explicat, în cadrul emisiunii „From the Block”, că inteligența artificială va prelua tot mai multe activități economice, de la negocierea serviciilor și gestionarea abonamentelor până la coordonarea logisticii și optimizarea deciziilor financiare.

„Viitorul plăților va fi subsumat în experiență. Cel mai bun aspect al Uber este sfârșitul călătoriei, când pur și simplu cobori din mașină și nu trebuie să cauți un card de credit”, a spus el.

Potrivit acestuia, sistemele autonome vor putea efectua comenzi fără intervenția utilizatorului. De exemplu, aparatele conectate ar putea cumpăra cafea prin portofele digitale integrate, iar consumatorii ar putea plăti doar pentru conținutul efectiv utilizat, fără a mai fi obligați să mențină abonamente lunare sau anuale.

Karen Webster a ridicat însă întrebarea dacă monedele stabile sunt cu adevărat indispensabile pentru acest model de economie digitală.

„Un cinic ar putea spune: «Ei bine, dacă e vorba de mașini, o mașină nu distinge o criptomonedă stabilă de un card de debit emis de Visa». De ce o face?”, a spus ea.

Giancarlo a argumentat că diferența este dată de arhitectura sistemelor actuale, construite pentru tranzacții realizate de oameni, cu valori mai mari, decontări întârziate și cicluri regulate de facturare. În schimb, comerțul automatizat de inteligența artificială presupune tranzacții continue, rapide și de valoare foarte redusă.

„Oportunitatea aici este ca dolarul să devină moneda de referință pentru un viitor al plăților digitale agențice”, a spus el.

Dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea transforma monedele stabile și activele digitale din simple instrumente financiare în componente esențiale ale comerțului automatizat. În acest scenariu, banii programabili ar deveni o condiție tehnică necesară pentru funcționarea noilor modele economice.

Giancarlo a oferit exemplul consumului de conținut digital, unde utilizatorii nu ar mai plăti abonamente complete pentru servicii utilizate rar, ci doar pentru ceea ce consumă efectiv.

„Vom putea renunța la abonamentul pe un an de 50 de dolari pentru cele două articole pe care le citesc în fiecare an. Cititorul meu de pe laptop va recunoaște că ochii mei citesc 450 de caractere și îmi va percepe o taxă cu cinci zecimale pentru asta”, a spus Giancarlo.

El a subliniat că astfel de modele economice devin fezabile doar dacă costurile de procesare a tranzacțiilor se apropie de zero. În opinia sa, infrastructura actuală nu a fost construită pentru a gestiona eficient un volum uriaș de microplăți automate.

Karen Webster a remarcat că multe forme de comerț integrat există deja prin intermediul aplicațiilor și al datelor de plată stocate. Totuși, Giancarlo a susținut că schimbarea majoră nu va fi vizibilă pentru consumatori, ci va avea loc la nivelul infrastructurii financiare care operează în fundal.

Transformarea pieței activelor digitale pare să intre într-o nouă etapă, în care accentul nu mai cade pe confruntarea cu sistemul financiar tradițional, ci pe integrarea tehnologiilor blockchain în infrastructura existentă.

Ryan Rugg, director global pentru active digitale în cadrul Citi Treasury and Trade Solutions, a descris un viitor în care portofelele digitale vor putea administra simultan monede stabile, depozite tokenizate, instrumente bancare clasice și alte active digitale.

„Avem succes dacă nu vorbim despre blockchain-uri, active digitale și token-uri. Avem doar acea mișcare instantanee a valorii”, a spus Rugg.

Potrivit acesteia, marile instituții financiare nu urmăresc dezvoltarea unor ecosisteme separate și dificil de utilizat, bazate pe gestionarea cheilor private sau pe blockchain-uri izolate. Prioritatea este construirea unor sisteme interoperabile care să se integreze în infrastructura deja utilizată de companii.

Această evoluție amintește de transformările internetului, unde utilizatorii nu interacționează direct cu protocoalele tehnice care fac posibilă funcționarea rețelei. În mod similar, infrastructura financiară ar putea deveni aproape invizibilă pentru utilizatorul final.

„Cred că ne îndreptăm spre o lume construită pe transferuri de valoare prin rețele digitale, mai degrabă decât pe sistemul bazat pe mesaje pe care îl avem astăzi. Viitorul rețelelor digitale va fi o lume cu mai multe rețele”, a spus Giancarlo.

În noua sa carte, „Noile aventuri ale tatălui cripto”, Giancarlo compară evoluția criptomonedelor cu Revoluția Americană, susținând că perioada de confruntare cu sistemele tradiționale este urmată de o fază de integrare și echilibru între autoritatea centralizată și puterea distribuită.

Dincolo de implicațiile tehnologice, dezvoltarea banilor digitali este tot mai strâns legată de competiția geopolitică dintre marile economii ale lumii.

Karen Webster a afirmat că extinderea monedelor stabile ar putea obliga guvernele și băncile centrale să redefinească însăși noțiunea de monedă digitală.

În prezent, Europa încearcă să reducă dependența de rețelele americane de plăți, precum Visa și Mastercard. Brazilia este preocupată de transferul capitalului către active digitale denominate în dolari, iar China urmărește consolidarea independenței monetare prin propriile proiecte digitale.

În același timp, Statele Unite par să favorizeze un model în care sectorul privat conduce dezvoltarea infrastructurii asociate dolarului digital.

Deși este cofondator al Digital Dollar Project, Giancarlo a precizat că organizația nu a susținut niciodată introducerea unei monede digitale emise direct de statul american.

„Dolarul trebuie să fie pregătit pentru viitorul unei lumi a rețelelor digitale. Și singura modalitate de a face din dolarul digital moneda aspirațională a lumii nu este doar datorită puterii economiei americane, ci pentru că reflectă valorile societății libere”, a spus el.

Fostul oficial american a avertizat însă că nici soluțiile private nu sunt lipsite de riscuri. În opinia sa, monedele stabile emise de companii ar putea genera forme extinse de monitorizare financiară, întrucât actorii comerciali sunt supuși unor constrângeri diferite față de instituțiile publice.

„Nu am înțeles încă cum trebuie să înțelegem confidențialitatea. Dacă stabilim valorile corect, un dolar digital va câștiga. Dacă greșim valorile, pierdem viitorul”, a spus Giancarlo.

El a concluzionat că viitorul sistemelor financiare va depinde de capacitatea societăților democratice de a găsi un echilibru între inovație, securitate și protejarea libertăților individuale, într-o lume în care atât oamenii, cât și inteligența artificială vor participa la economia digitală.