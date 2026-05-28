UE dezvoltă o nouă rută feroviară prin Africa pentru aprovizionarea cu materii prime critice

Regiunile miniere bogate în resurse ale Republicii Democrate Congo, Zambiei și Angola oferă toate materiile prime necesare tranziției energetice. O nouă rută feroviară, denumită Coridorul Lobito, va asigura transportul rapid, sigur și rentabil al mineralelor critice precum cupru, cobalt, litiu, coltan, nichel și pământuri rare spre Europa.

Principalul scop al acestui proiect este reducerea dependenței europene de China, al cărei influență în Africa crește constant. Coridorul Lobito oferă o alternativă la lanțurile de aprovizionare controlate de Beijing, care reprezintă un risc economic și politic pentru Germania și întreaga Uniune Europeană.

Ca răspuns la Inițiativa Belt and Road a Chinei, UE a lansat Global Gateway, o strategie globală de infrastructură al cărei proiect emblematic este Coridorul Lobito. SUA investesc și ele semnificativ în dezvoltarea acestei rute. Economiști angoleni estimează că proiectul va deveni unul dintre cele mai importante coridoare de transport la nivel mondial, iar numeroase companii europene și germane au deja un rol activ în implementarea sa.

Până acum, materiile prime erau transportate în principal cu camioanele pe drumuri deteriorate, pe distanțe de mii de kilometri până la porturi îndepărtate din Africa de Sud sau Tanzania, cu durate ce puteau ajunge la peste o lună. Coridorul feroviar reduce timpul de transport de la Kolwezi la Lobito la doar șapte zile, economisind astfel timp, bani și emisii de carbon.

În plus, ruta de coastă vestică este mai sigură din punct de vedere al pirateriei comparativ cu zona din apropierea Cornului Africii, unde atacurile asupra navelor sunt frecvente.

Consorțiul european a început oficial în februarie 2024 transportul comercial de mărfuri pe această rută. Prima livrare de cupru din Congo către Statele Unite a fost realizată la șase luni după, iar în mai 2026 a fost transportat primul lot de cobalt. În 2025, aproximativ 200.000 de tone de mărfuri au fost transportate, iar capacitatea este în creștere, obiectivul fiind atingerea unui milion de tone anual.