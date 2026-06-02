O nouă rută feroviară care va lega Europa Centrală de granița cu Ucraina. Țările conectate la cel mai lung traseu

O conexiune feroviară directă de peste 1.300 de kilometri urmează să fie inaugurată în această lună, oferind pasagerilor posibilitatea de a călători între mai multe state europene fără schimbarea trenului. Serviciul va fi operat de compania privată internațională Leo Express și va intra în circulație din 25 iunie, potrivit celor relatate de euronews.com.

Noua rută va conecta orașe importante din Germania, Cehia și Polonia, ajungând până la frontiera cu Ucraina. Potrivit operatorului, va exista câte o cursă zilnică în fiecare sens, ceea ce va transforma această legătură într-una dintre cele mai lungi rute feroviare directe din Europa.

Biletele pentru anumite segmente ale traseului, inclusiv cele dintre Polonia și Germania, vor avea prețuri care pornesc de la 10 euro. Proiectul este destinat atât călătoriilor internaționale de afaceri, cât și celor turistice, facilitând deplasarea între Europa de Vest și Europa de Est.

Compania, care își are sediul la Praga, urmărește să ofere o alternativă de transport pe distanțe lungi între mai multe centre urbane europene, fără necesitatea unor conexiuni intermediare.

Linia va porni din Przemyśl, oraș situat în apropierea graniței dintre Polonia și Ucraina. De aici, trenul va continua prin Cracovia, Ostrava, Praga, Dresda, Leipzig și Erfurt, înainte de a ajunge la Frankfurt pe Main și la Aeroportul Frankfurt.

Directorul general al Leo Express, Peter Köhler, a explicat importanța noii conexiuni feroviare, afirmând: „Prin această nouă rută, eliminăm și cortina de fier dintre Europa de Vest și cea de Est, conectând centre europene importante și oferind acces către Ucraina.”

Programul de circulație a fost conceput pentru a facilita atât deplasările regionale, cât și accesul către una dintre cele mai importante platforme aeriene europene. Cursa spre vest va pleca din Przemyśl la ora 13:31, iar sosirea la Aeroportul Frankfurt este programată pentru ora 7:53 în dimineața următoare.

În sens invers, trenul va pleca de la Aeroportul Frankfurt la ora 8:27. Pasagerii vor ajunge la destinația finală, Przemyśl, în ziua următoare, la ora 02:23.

Referindu-se la orarul stabilit pentru noul serviciu, Peter Köhler a declarat: „Leo Express oferă o conexiune cu un oră excelentă de sosire la 7:53 dimineața pe aeroportul din Frankfurt, oferind transferuri fără probleme către zboruri europene și intercontinentale.”

Acesta a evidențiat și avantajele cursei de întoarcere, precizând: „Legătura de întoarcere de la ora 8:27 permite, de asemenea, o legătură zilnică spre Praga, cu sosiri ulterioare în Cracovia și Przemyśl. În același timp, trenul oferă o legătură directă între Praga, Dresda, Leipzig, Erfurt și Frankfurt.”

Prin noua conexiune, operatorul urmărește să faciliteze deplasarea directă între mai multe orașe importante din Europa Centrală și de Vest, dar și accesul către zona de frontieră a Ucrainei.

Pasagerii care vor utiliza noua rută feroviară de lungă distanță vor avea acces la mai multe servicii destinate confortului pe durata călătoriei.

Potrivit informațiilor comunicate de operator, trenurile vor fi dotate cu conexiune Wi-Fi, prize pentru încărcarea dispozitivelor electronice și sisteme de climatizare.

De asemenea, călătorii vor avea la dispoziție băuturi răcoritoare pe parcursul traseului.

Serviciul care va fi lansat pe 25 iunie se numără printre cele mai extinse conexiuni feroviare directe disponibile în Europa, traversând trei țări și legând unele dintre cele mai importante noduri urbane și de transport ale continentului.