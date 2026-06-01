Dronele low-cost schimbă războiul modern. Industria globală a dronelor intră într-o cursă de sute de miliarde

Industria globală a dronelor traversează în 2026 una dintre cele mai rapide expansiuni din ultimele decenii, după ce dronele utilizate în războiul din Ucraina și noile amenințări asupra infrastructurii strategice au schimbat radical prioritățile economice și militare ale statelor NATO. Producătorii de armament, companiile de inteligență artificială și dezvoltatorii de tehnologii anti-drone atrag contracte de miliarde de dolari, în timp ce Europa accelerează investițiile în securitate aeriană, sisteme autonome și producție militară regională. România intră, la rândul său, în noul val de finanțări pentru apărare și infrastructură anti-drone, pe fondul incidentelor repetate produse în apropierea graniței cu Ucraina.

Conflictele militare din ultimii ani au modificat complet raportul dintre costul atacului și costul apărării, după ce drone comerciale transformate în arme tactice au început să distrugă echipamente evaluate la milioane de dolari. Analizele publicate de institute internaționale de securitate arată că dronele FPV utilizate pe frontul din Ucraina au costuri cuprinse între 400 și 2.000 de dolari per unitate, însă pot lovi tancuri, blindate sau sisteme radar care depășesc frecvent câteva milioane de dolari.

În paralel, dronele Shahed utilizate de Rusia sunt estimate la aproximativ 30.000 de dolari/unitate, în timp ce unele sisteme occidentale de interceptare folosesc rachete care pot depăși câteva milioane de dolari pentru o singură lansare.

Dezechilibrul financiar creat de noile tehnologii militare a forțat armatele occidentale să accelereze investițiile în sisteme defensive autonome și infrastructură anti-drone.

Datele din industria de apărare arată amploarea schimbării:

400–2.000 de dolari – costul unei drone FPV militarizate;

30.000 de dolari – costul estimat al unei drone Shahed;

milioane de dolari – costul unor sisteme occidentale de interceptare;

de zeci sau sute de ori mai mare – diferența dintre costul apărării și costul atacului în anumite situații.

În paralel, statele NATO accelerează dezvoltarea unor sisteme defensive bazate pe inteligență artificială, radare mobile și drone interceptoare autonome, considerate mai eficiente și mai ieftine decât sistemele clasice de apărare.

Industria dronelor a devenit unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei globale de apărare, pe fondul creșterii accelerate a comenzilor militare și al investițiilor în tehnologii autonome.

Estimările Grand View Research arată că piața globală a dronelor militare a fost evaluată la 47,38 miliarde de dolari în 2025 și ar putea ajunge la 98,24 miliarde de dolari până în 2033.

În paralel, alte analize internaționale estimează că segmentul militar al pieței dronelor va depăși pragul de 30 de miliarde de dolari până în 2034, în timp ce achizițiile globale de drone militare ar urma să crească de la aproximativ 16.157 de unități în 2026 la peste 26.500 de unități până în 2031.

Datele care explică explozia pieței sunt relevante pentru dimensiunea noii industrii:

47,38 miliarde de dolari – valoarea pieței globale a dronelor militare în 2025;

98,24 miliarde de dolari – proiecția pieței până în 2033;

74 miliarde de dolari – investițiile globale estimate în drone și sisteme anti-drone până în 2027;

16.157 de unități – achizițiile globale estimate de drone militare în 2026;

peste 26.500 de unități – achizițiile estimate până în 2031.

Creșterea este alimentată de majorarea bugetelor NATO, extinderea programelor de apărare ale Uniunii Europene și dezvoltarea rapidă a sistemelor autonome bazate pe AI.

Creșterea accelerată a cererii pentru drone militare și sisteme anti-drone a transformat producătorii de armament și companiile tehnologice în principalii beneficiari ai noii curse globale pentru securitate aeriană și automatizare militară.

Grupurile americane Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman și General Dynamics își extind liniile de producție pentru sisteme anti-drone și infrastructură de apărare aeriană, pe fondul comenzilor lansate de statele NATO.

În paralel, startup-urile specializate în inteligență artificială militară și drone autonome atrag investiții record.

Compania americană Anduril Industries, specializată în drone autonome și sisteme AI pentru apărare, a depășit în 2026 o evaluare estimată la aproximativ 28 de miliarde de dolari, după extinderea contractelor cu Pentagonul și aliații NATO.

Palantir, una dintre cele mai mari companii de analiză AI și software militar, beneficiază la rândul său de creșterea contractelor pentru integrarea datelor și coordonarea sistemelor autonome utilizate în conflictele moderne.

În Europa, Rheinmetall accelerează investițiile în infrastructură militară și sisteme anti-drone, inclusiv în România, unde grupul german dezvoltă proiecte estimate la aproximativ 5 miliarde de euro.

În același timp, Turcia își consolidează poziția pe piața exporturilor de drone prin compania Baykar, producătorul Bayraktar TB2, iar China continuă să domine segmentul comercial prin DJI.

Statele care investesc cel mai agresiv în industria dronelor sunt:

Statele Unite;

China;

Turcia;

Israel;

Germania;

Marea Britanie;

Polonia;

Ucraina;

România.

Noua economie a dronelor generează investiții masive și în industriile conexe, inclusiv:

inteligență artificială;

microelectronică;

senzori și radare;

software militar;

baterii și autonomie energetică;

securitate cibernetică;

logistică autonomă;

infrastructură critică.

România și-a majorat investițiile în apărare aeriană și sisteme anti-drone după intensificarea incidentelor produse în apropierea graniței cu Ucraina și după seria atacurilor asupra infrastructurii portuare de la Dunăre.

Potrivit datelor oficiale, până la începutul anului 2026 au avut loc aproape 70 de atacuri rusești în proximitatea României, incidente care au accelerat investițiile în sisteme anti-drone și securizarea spațiului aerian. Dintre acestea:

21 de cazuri au implicat pătrunderi în spațiul aerian românesc;

41 de situații au vizat fragmente de drone descoperite pe teritoriul național.

În paralel, Parlamentul României a aprobat în 2026 contracte de apărare de 8,33 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, iar fondurile totale disponibile pentru România până în 2030 ajung la 16,6 miliarde de euro.

O parte importantă a finanțărilor este direcționată către:

sisteme radar;

tehnologii anti-drone;

apărare aeriană;

drone autonome;

infrastructură militară;

producție industrială locală.

Datele publicate în sectorul de apărare arată că România analizează inclusiv investiții comune de aproximativ 200 de milioane de euro pentru proiecte de producție de drone împreună cu Ucraina.

Explozia numărului de atacuri cu drone asupra infrastructurii civile și militare transformă piața sistemelor Counter-UAS într-unul dintre cele mai rapide segmente de creștere din industria globală de apărare.

Estimările internaționale arată că piața globală anti-drone a fost evaluată la aproximativ 5,12 miliarde de dolari în 2025 și ar putea depăși 27 de miliarde de dolari până în 2032.

Numai piața europeană anti-drone este estimată să crească de la 1,24 miliarde de dolari la peste 4,16 miliarde de dolari până în 2030, cu un ritm anual de creștere de aproximativ 27,5%.

Datele financiare evidențiază ritmul accelerat de extindere al pieței:

5,12 miliarde de dolari – valoarea pieței globale Counter-UAS în 2025;

aproape 28 miliarde de dolari – proiecția pieței până în 2032;

1,24 miliarde de dolari – valoarea pieței anti-drone din Europa;

4,16 miliarde de dolari – estimarea pentru piața europeană până în 2030;

27,5% – ritmul anual estimat de creștere al pieței europene.

Cele mai mari investiții sunt concentrate în radare pentru obiecte de mici dimensiuni, sisteme AI de identificare automată, bruiaj electronic și drone interceptoare autonome.

Evoluția pieței globale a dronelor și investițiilor anti-drone: