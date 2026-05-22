MApN a transmis că procesul de implementare a programului SAFE continuă cu respectarea strictă a intereselor de securitate ale României și în conformitate cu legislația națională și europeană. Oficialii ministerului afirmă că în ultimele săptămâni au avut loc discuții intense cu parteneri industriali din state membre ale Uniunii Europene pentru identificarea celor mai potrivite soluții destinate Armatei României și industriei naționale de apărare.

Potrivit instituției, procedurile de negociere pentru contractele de achiziții militare presupun verificări ample privind compatibilitatea tehnică a ofertelor depuse de companii și armonizarea clauzelor juridice și financiare. Ministerul arată că anumite companii au formulat rezerve în legătură cu unele cerințe tehnice sau condiții contractuale solicitate de partea română.

„Procesul de negociere a unor contracte de achiziție de mare complexitate presupune însă verificarea conformității tuturor propunerilor tehnice depuse de companii cu specificațiile tehnice pentru achiziție și armonizarea unui număr semnificativ de clauze de contractuale, inclusiv juridice și financiare. În anumite cazuri, operatori economici au exprimat rezerve privind anumite cerințe tehnice solicitate de beneficiarii militari sau privind condițiile contractuale necesare pentru protejarea intereselor statului român”, au transmis reprezentanții MApN.

Instituția subliniază că accelerarea programelor de înzestrare nu trebuie să afecteze siguranța contractuală sau eficiența utilizării fondurilor publice. Oficialii avertizează că acceptarea unor condiții insuficient protejate ar putea crea vulnerabilități pe termen lung pentru capacitatea de apărare a României.

MApN afirmă că programul SAFE reprezintă una dintre principalele oportunități europene pentru modernizarea capabilităților militare și consolidarea industriei de apărare din România. Ministerul insistă că toate contractele trebuie să ofere garanții solide statului român și să răspundă integral nevoilor operaționale ale Armatei.

Reprezentanții ministerului susțin că eventualele întârzieri trebuie interpretate ca rezultat al unui proces riguros de negociere și nu ca o abandonare a obiectivelor asumate prin programul european SAFE.

„Ministerul Apărării Naționale consideră că obiectivul principal nu este semnarea unor contracte într-un termen arbitrar, ci încheierea unor contracte sustenabile, echilibrate și avantajoase pentru România. Acceptarea unor condiții contractuale insuficient protejate sau a unor soluții tehnice care nu răspund pe deplin nevoilor operaționale ar putea genera riscuri semnificative pe termen lung atât pentru capacitatea de apărare, cât și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice”, au precizat oficialii MApN.

Ministerul mai transmite că dialogul cu partenerii industriali va continua în perioada următoare și că vor fi utilizate toate mecanismele legale disponibile pentru identificarea celor mai eficiente soluții de achiziție pentru România.

„Responsabilitatea noastră este să livrăm capabilități militare credibile și sustenabile pentru Armata României, care îndeplinesc în totalitate cerințele tehnice necesare pentru îndeplinirea misiunilor. Un contract trebuie semnat atunci când oferă valoare, securitate și garanții adecvate pentru statul român, nu doar pentru a respecta un termen de calendar”, au mai transmis reprezentanții ministerului.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, joi, 21 mai, Comisia Europeană a aprobat acordul de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE — „Acțiunea pentru Securitatea Europei”. Inițiativa europeană este dedicată consolidării capacităților de apărare ale statelor membre ale Uniunii Europene și urmărește accelerarea investițiilor în domeniul militar.

Potrivit instituției, următoarea etapă necesară este ratificarea acordului de către Parlamentul României. Abia după finalizarea acestei proceduri legislative vor putea fi încheiate contractele rezultate din negocierile aflate în desfășurare.

„MApN așteaptă ratificarea acestui acord de către Parlament, pentru a putea încheia contractele, în condiții echilibrate și avantajoase pentru România”, au transmis oficialii ministerului.

Ministerul a mai precizat că va continua să informeze opinia publică în legătură cu evoluția programelor de înzestrare, în limitele impuse de protecția informațiilor clasificate și de regulile specifice achizițiilor din domeniul apărării și securității.

Principalele informații despre programul SAFE și poziția MApN: