Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un semnal de alarmă extrem de dur pe pagina sa de Facebook, denunțând capcanele financiare ascunse în spatele programului european SAFE.

Acesta a explicat miercuri, 20 mai 2026, că inițiativa reprezintă, în realitate, un împrumut pe care Uniunea Europeană îl acordă statelor membre cu scopul exclusiv de a achiziționa armament fabricat în spațiul comunitar.

În acest context macroeconomic destul de complicat, Petrișor Peiu a dezvăluit că Guvernul de la București a contractat deja o sumă uriașă, de 16,7 miliarde de euro, eșalonată pe o perioadă de 45 de ani, beneficiind de o perioadă de grație de 10 ani.

Din aceste fonduri considerabile, autoritățile române au cumpărat direct, fără organizarea vreunei licitații publice, tehnică militară produsă în principal de companii din Germania și Franța.

Pentru a calma spiritele și a liniști întreaga populație, executivul condus de Ilie Bolojan a susținut public că acest împrumut implică costuri foarte mici, cu dobânzi estimate la doar 3%, urmând să fie returnat pe parcursul multor decenii.

Teoretic, Comisia Europeană ar trebui să încaseze dobânzi egale cu cele la care se împrumută ea însăși direct de pe piețele financiare internaționale.

Totuși, realitatea piețelor financiare contrazice flagrant asigurările oferite de guvernanți. Petrișor Peiu a subliniat că dobânda reală depășește pragul optimist de 3%, piața închizând recent la o valoare anuală de 3,49%.

Mai mult, din octombrie 2022, randamentele pentru împrumuturile pe 10 ani ale Uniunii Europene s-au situat constant peste acest procent, în condițiile în care obligațiuni cu maturitate de 45 de ani nici nu au fost emise vreodată pe piață.

Senatorul AUR a atras atenția, în postarea de pe pagina sa de Facebook, că în prezent nimeni nu cunoaște cu exactitate dobânda finală la care România va rambursa acest credit uriaș, destinat achizițiilor de tehnică militară occidentală. Datele oficiale de la mijlocul lunii martie 2026 indicau o datorie totală a Uniunii Europene de 784,06 miliarde de euro, moment în care fusese atrasă doar jumătate din suma promisă Ucrainei.

Însă gradul de îndatorare al blocului comunitar crește într-un ritm accelerat, deoarece urmează să se adauge alte zeci de miliarde pentru sprijinirea Ucrainei, cele 150 de miliarde destinate programului SAFE și nevoile masive pentru viitorul cadru financiar multianual.

Din acest motiv, Petrișor Peiu susține că dobânzile pe care le va plăti România nu au cum să scadă, ci se vor majora semnificativ, deoarece datoria europeană crește rapid, în timp ce economia continentală stagnează.

În opinia sa, managementul financiar din timpul guvernului condus de Marcel Ciolacu va părea unul ponderat în comparație cu cel al Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, deficitul structural european riscând să explodeze iremediabil în anii următori, afectând grav întreaga stabilitate macroeconomică actuală a țării noastre.

Indicator Financiar / Parametru Date Oficiale / Declarații Guvern Realitatea Pieței / Avertisment AUR (Petrișor Peiu) Impact și Riscuri Identificate Suma împrumutată de România 16,7 miliarde de euro (Programul SAFE) Achiziții directe, fără licitație, de la firme germane și franceze Dependență pe termen lung de furnizorii externi nominalizați. Perioada de creditare 45 de ani (cu 10 ani grație) Obligațiunile UE pe 45 de ani nu sunt încă emise pe piețe Lipsa unui istoric real al pieței pentru maturități atât de lungi. Nivelul dobânzii estimate ~3% (conform Executivului) Piața a închis recent la 3,49% (peste estimări) Tendință de creștere ireversibilă; costuri finale complet imprevizibile. Datoria totală a UE (2026) 784,06 miliarde de euro În creștere rapidă (+45 mld. Ucraina, +150 mld. SAFE) Depășirea pragului de 1.000 de miliarde de euro datorie totală UE. Raport Venituri vs. Datorii Ciolacu: datorie 200 mld. € la venituri de 140 mld. € Comisia von der Leyen: datorii >1000 mld. € la venituri <200 mld. € Ritmul de creștere a economiei europene este mult sub ritmul îndatorării. Sursa analizei și transparență Comunicări publice guvernamentale Declarație oficială Petrișor Peiu (Lider senatori AUR) Argumentație bazată pe datele oficiale ale Comisiei Europene.

„Pericolul din spatele programului SAFE- costul dobânzilor! SAFE este un împrumut pe care UE îl acordă statelor membre pentru a cumpăra armament fabricat în UE . Guvernul de la București a împrumutat 16,7 miliarde de euro pentru o perioadă de 45 de ani , cu o perioadă de grație de 10 ani. Cu banii respectivi a cumpărat, fără licitație, armament în principal de la firme germane și franțuzești. Pentru a liniști populația, guvernul Ilie Bolojan a spus că acest împrumut are un cost foarte mic, cu dobânzi de 3% și va fi plătit în mulți ani de acum înainte. Teoretic, UE va încasa niște dobânzi egale cu dobânzile la care se împrumută ea însăși. Numai că, surpriză! dobânda nu e chiar 3%. De fapt, ieri piața a închis cu o dobândă de 3,49%. Anuală. Și , de fapt, după octombrie 2022, dobânda la împrumuturile UE pe 10 ani (nu pe 45 de ani, așa ceva încă nici nu este emis!) au tot fost binișor peste 3%. De fapt, astăzi nimeni nu știe la ce dobândă vom rambursa creditul luat de la UE pentru a cumpăra mașini germane. Astăzi, ceea ce știm din ultima comunicare publică este că UE are o datorie totală de 784, 06 miliarde de euro la 10 martie 2026, atunci când se împrumutase doar jumătate din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dar datoria totală a UE este în creștere rapidă, căci se vor mai adăuga încă 45 de miliarde pentru Ucraina, apoi 150 de miliarde de euro pentru SAFE , plus nevoile uriașe de împrumut ale UE pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 (https://ec.europa.eu/comm…/presscorner/detail/en/ip_26_589 ) Dobânda la care UE se împrumută, ca și dobânda pe care noi o vom plăti către UE nu are cum să mai scadă , ci doar să crească de acum încolo! De ce ? din două motive cât se poate de evidente: 1 . Datoria UE crește rapid 2 . Economia UE crește mult mai încet decât crește datoria UE. Mai pe românește spus, guvernul Marcel Ciolacu va fi un econom în raport cu Comisia Europeană condusă Ursula von der Leyen. Sau, cu cifrele pe masă, Ciolacu ne-a lăsat cu o datorie de 200 de miliarde de euro la venituri anuale de vreo 140 de miliarde de euro, în vreme ce Comisia von der Leyen ne va lăsa cu datorii de peste 1000 de miliarde de euro la venituri anuale de sub 200 de miliarde de euro. Iată, de exemplu, evoluția dobânzilor din ultimii 10 ani pentru obligațiunile UE cu maturitate de 10 ani, cele cu maturitate 45 de ani nefiind niciodată emise și probabil că nici nu se vor emite. De aici se observă că, odată cu creșterea datoriei acumulată de UE pentru plata imensului buget paralel numit Mecanism de Redresare și Reziliență dobânzile s-au cam triplat”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc sa investească în industria de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare din domeniul militar, capabilități și infrastructură de uz dual.

Sprijinul financiar acordat statelor membre UE prin intermediul SAFE se ridică la suma totală de 150 miliarde EUR, având ca obiectiv finanțarea de investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), cu scopul de a stimula capacitatea de producție a statelor membre UE și a remedia lacunele actuale în materie de capabilități. Scopul final al acestor investiții este consolidarea gradului general de pregătire pentru apărare al UE.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp – cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, SAFE este, dincolo de un instrument tehnic, un raspuns strategic al UE privind înzestrarea cu tehnică și echipamente militare, pentru a putea crește capacitatea de apărare a UE și NATO.