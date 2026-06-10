AUR, Petrișor Peiu: România cheltuie pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din UE. Pe educaţie guvernul cheltuie mult mai puţin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România cheltuie cel mai mult din Uniunea Europeană pe dobânzile datoriei publice, respectiv 5,2% din PIB. Potrivit formațiunii politice, situația este cauzată de deficitul bugetar ridicat și afectează resursele alocate educației și sănătății.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, atrage atenţia asupra costului uriaş al îndatorării statului român. Potrivit AUR, România cheltuie pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană, respectiv: 5,2% din PIB, ci nu 3,3% din PIB, cum susține Executivul de la București.

AUR susține că România ocupă abia pe locul 14 ca mărime a datoriei publice raportate la PIB din blocul comunitar, în timp ce alte state, precum Italia și Grecia, au o datorie mai mult decât dublă faţă de a României (140% din PIB faţă de 60% din PIB). Explicația AUR este că România are cea mai mare rată a dobânzii pentru că are cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar: 7,9% din PIB.

„România cheltuie pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană: 5,2% din PIB! Pe educaţie guvernul cheltuie mult mai puţin: doar 3,3% din PIB, iar pe sănătate are cheltuieli comparabile cu cele pe dobânzi, care nu depăşesc 6% din PIB. Oare de ce? Simplu: noi avem cea mai mare rată a dobânzii, pentru că avem cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar: 7,9% din PIB! Cum oare poate vorbi despre viitor o ţară care cheltuieşte pe dobânzi o dată şi jumătate cât cheltuieşte pentru educaţie?”, conchide Peiu, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit Eurostat, în anul 2025, România a plătit dobânzi la datoria publică de 50 de miliarde de lei la un sold al datoriei de 1.137 de miliarde de lei. 50 de miliarde de lei, dobânzi la datorie, a însemnat, în 2025, 2,6% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare.

Costul mediu al datoriei a fost pentru România, în 2025, de 5,2%, deşi la o împărţire simplă, acesta ar fi de 4,4%. Costul aparent al datoriei (sau costul mediu) măsoară raportul procentual dintre cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice şi soldul total al datoriei, reprezentând rata medie a dobânzilor pe care le plătesc ministerele de finanţe din fiecare ţară. Acesta nu se raportează direct nici la PIB, nici la veniturile bugetare.