Mihai Tudose atacă Guvernul interimar și îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte încontinuu”. Critici dure și la adresa programului SAFE

Europarlamentarul Mihai Tudose a lansat un nou atac la adresa Guvernului interimar și a premierului Ilie Bolojan, susținând că lipsa unui Executiv cu puteri depline afectează credibilitatea României și creează premisele unor decizii fără control politic. Fostul premier a criticat și modul în care România intenționează să utilizeze fondurile disponibile prin programul european SAFE, acuzând autoritățile că nu au un plan clar pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la România TV, unde Mihai Tudose a fost invitat alături de fostul premier Victor Ponta.

Eurodeputatul PSD a afirmat că un prim-ministru care nu mai beneficiază de sprijinul Parlamentului ar trebui să își încheie mandatul și a criticat faptul că actualul Executiv continuă să funcționeze în regim de interimat.

„Eu recunosc că noi am mai vorbit, uite cum se văd de la Bruxelles, uite ce e aici, ce s-ar putea face? Numai că, exact ce spunea Victor Ponta, am văzut declarațiile de astăzi și au sărit toți, «uite, ce facem». Trecem peste acest lucru, dar domnul profesor Zegrean a spus că interimatul ăsta poate să dureze și 100 de ani. Corect. Noi am avut un plan, nu știu dacă a fost prost/bun, dar e o chestie bun-simț, când un prim-ministru nu mai are susținerea Parlamentului, se duce acasă. Ei stau foarte bine acum, au scăpat de noi, care îi mai trăgeam de mânecă și fac ce vor ei.”

O parte importantă a intervenției a vizat programul european SAFE, prin care statele membre pot obține finanțare pentru consolidarea industriei de apărare.

În opinia lui Mihai Tudose, România nu profită de această oportunitate pentru a-și dezvolta propriile capacități de producție și riscă să rămână dependentă de furnizori externi.

„Nu e abilitat să dea ordonanțe, în schimb e foarte abilitat să facă contracte pe 200 de miliarde de lei, dacă vreți vorbim de SAFE. Trebuia să fie o chestie ca să se pună niște bani la dispoziție, să se facă capacități de producție, să nu mai fim dependenți în caz de război, să nu mai fim dependenți de exterior. Noi din SAFE-ul ăla ajutăm alte industrii. Nu se construiește în România, noi tot rămânem dependenți. Am întrebat și eu dacă e vreun plan de afaceri, în cât timp e profit, cum își recuperează statul banii? «A, nu e niciun plan, mai vedem.». Adică pe noi nu ne interesează, vedem acum.”

Fostul premier a susținut că mecanismul european ar trebui folosit pentru dezvoltarea industriei românești de apărare, nu pentru susținerea producătorilor din alte state.

„SAFE e o chestie care pune niște bani la dispoziție, ca țările Uniunii Europene să-și facă capacități de producție în industria de apărare, să nu mai fie dependente în caz de război sau în cazul în care NATO suferă anumite modificări, că Statele Unite vor să nu mai fie, să zic eu așa, prima doamnă la chestia asta. Să nu mai fim dependenți de exterior.

După intervenția lui Victor Ponta, care a comentat „Nu mai e nimic”, Tudose și-a continuat argumentația.

„Nu, nu, nu. Ajutăm alte industrii. N-am nimic cu concernele de acolo, jos pălăria, au niște oameni… Dar nu se construiește în România. Adică noi tot rămânem dependenți. Tot după aceea trebuie să cumpărăm noi, din altă parte, ceva, din banii ăștia pe care i-am împrumutat noi ca țară.”

Mihai Tudose a criticat și costurile pe termen lung ale finanțării prin SAFE, susținând că statul ar trebui să prezinte un plan clar privind recuperarea investițiilor.

„Unde zice domnul: «Da, da, e doar 3% dobândă». Păi, 40 de ani. Adică peste 30 de ani mai dăm o dată suma, ca să înțelegem. Am luat 16 miliarde, dăm 32.”

Acesta a precizat că a cerut explicații privind rentabilitatea investițiilor.

„Am întrebat și eu: bă, e vreun plan? (…) E un plan de afaceri? În cât timp începe să dea bani înapoi? E profit? Cum își recuperează statul din banii ăștia? Facem ceva? A, nu e. Dar mai vedem.”

În continuare, Tudose a comparat actuala strategie economică cu o decizie lipsită de perspectivă.

„Adică, atunci când începi un plan pe 30-40 de ani, «lasă că să ne…». Nu-i interesează. Noi acum tăiem porcul, îl mâncăm și ce-o mai fi după aceea mai vedem.”

Europarlamentarul PSD a susținut că Ilie Bolojan încearcă să transfere responsabilitatea privind programul SAFE către fostul Guvern condus de Marcel Ciolacu.

„Toată nebunia asta la SAFE, nu că Ciolacu a făcut programul. Și eu mă uitam la TV și îl auzeam pe Bolojan care spunea că pe vremea lui Ciolacu s-au făcut programele. Nu tu ai făcut ordonanță, nu tu l-ai pus pe șeful tău de cabinet să se ocupe de SAFE? Iese și minte cu o seninătate dacă nu cumva te întrebi dacă altul e adevărul. Minte încontinuu.”

Ulterior, Tudose și-a reluat criticile la adresa premierului.

„Nu că Ciolacu și PSD-ul au făcut programul SAFE. Ți-a căzut la validare. A căzut de trei ori. Și eu mă uitam la televizor și îl auzeam pe prim-ministrul Bolojan cum spunea senin: «Pe vremea lui Ciolacu s-au făcut, s-au repartizat sumele». Păi, frate, suntem nebuni la cap?”

În final, fostul premier a avertizat că prelungirea interimatului ar putea afecta imaginea României și încrederea partenerilor externi.

„În fiecare zi care trece, imaginea însănătoșirii României se duce spre 0. În toată lumea pică Guvernul, dar în mod normal, într-o săptămână este un plan. Aici au început să se întrebe dacă o să avem vreun plan și o să avem cu cine, poate să stea Bolojan așa 100 de ani. Un Guvern interimar nu poate veni cu niciun plan și atunci va veni junk-ul. Dacă nu cumva ăsta este planul. Vine FMI-ul și împrumută, te lovește la ficat și îți ia. O să se ducă pe ce doare.”

În aceeași intervenție, Mihai Tudose l-a criticat și pe eurodeputatul Siegfried Mureșan, despre care a afirmat că „Crede cineva că Siegfried este pus să fie ministru? Asta este o sfidare, este pus la mișto. Planul lui, de când a venit, a fost să rupă pe genunchi PSD-ul. El nu face altceva decât să blocheze”.