Programul Rabla 2026 se lansează după regulile din 2025. Ce trebuie să știe șoferii

Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat după regulile aplicate în ultima sesiune din 2025. Ministerul Mediului a renunțat, pentru acest an, la introducerea unor noi criterii privind originea autovehiculelor eligibile, pentru a evita amânarea programului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că Programul Rabla 2026 destinat persoanelor fizice va beneficia de un buget total de 300 de milioane de lei.

Autoritățile au decis ca sesiunea din acest an să fie organizată în aceleași condiții care au fost aplicate în ultima etapă a Programului Rabla 2025 pentru persoanele fizice. Astfel, noile criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile vor fi amânate pentru ediția de anul viitor.

Potrivit Ministerului Mediului, decizia a fost luată pentru ca programul să poată fi lansat fără întârzieri suplimentare și pentru a evita blocarea achizițiilor de autoturisme noi.

Ministerul explică faptul că decizia vine după analizarea răspunsului primit din partea Comisiei Europene referitor la modificările propuse.

Potrivit instituției, introducerea unor restricții suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar necesita parcurgerea unor proceduri europene suplimentare, ceea ce ar întârzia lansarea Programului Rabla cu cel puțin trei luni.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că obiectivul instituției este ca programul să fie lansat într-un termen rezonabil și că orice nouă amânare ar afecta direct beneficiarii și piața auto.

Ea a explicat că unele autorități au solicitat mai mult timp pentru analizarea noului ordin propus de minister, motiv pentru care s-a decis păstrarea regulilor deja aplicate în sesiunea precedentă. În același timp, Ministerul Mediului va continua discuțiile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene pentru ca noile criterii să poată fi introduse începând cu ediția din 2027.

„Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparenţă chiar zilele acestea. Răspunsurile primite de la unele autorităţi publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziţie şi ar pune presiune suplimentară pe piaţa auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută şi aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În acelaşi timp, nu renunţăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuţiile tehnice, inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susţine aceste criterii pentru anul viitor”, a declarat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat.

Valoarea finanțării acordate prin Programul Rabla 2026 rămâne aceeași ca în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din 2025.

Ecotichetul va fi de 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Pentru un autoturism plug-in hybrid sau pentru o motocicletă electrică, valoarea sprijinului financiar va fi de 15.000 de lei.

Cei care aleg un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid vor putea beneficia de un ecotichet de 12.000 de lei.

În cazul achiziției unui autovehicul nou cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, precum și pentru motociclete, finanțarea va fi de 10.000 de lei.

Ministerul Mediului precizează că și condițiile de eligibilitate vor rămâne identice cu cele aplicate în sesiunea Rabla pentru persoane fizice reluată în 2025, după suspendarea etapei anterioare și aprobarea noului ghid de finanțare.

În paralel cu derularea programului din acest an, autoritățile vor continua procedurile necesare la nivel european pentru introducerea noilor criterii privind originea autovehiculelor eligibile în sesiunea programată pentru anul viitor.