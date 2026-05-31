Regula care schimbă calculul perioadei de preaviz. Ce trebuie să știe românii care se angajează în această țară după 1 iunie 2026

Începând cu 1 iunie 2026, Belgia modifică legislația privind concedierea și introduce o limită maximă pentru perioada de preaviz aplicabilă noilor contracte de muncă. Măsura vizează exclusiv persoanele angajate după această dată și nu afectează contractele aflate deja în derulare. Guvernul federal susține că schimbarea va simplifica regulile și va crește predictibilitatea pentru angajatori. Impactul real al reformei va deveni vizibil însă abia peste mai mulți ani.

Cea mai importantă modificare introdusă de reforma pieței muncii este plafonarea perioadei de preaviz în cazul concedierilor dispuse de angajator. Pentru toate contractele de muncă semnate începând cu 1 iunie 2026, durata maximă a preavizului va fi de 52 de săptămâni.

În prezent, legislația belgiană nu stabilește o limită superioară pentru perioada de preaviz. Din acest motiv, salariații cu o vechime foarte mare în cadrul aceleiași companii pot beneficia de termene de preaviz care depășesc doi ani sau de compensații financiare consistente în cazul încetării raporturilor de muncă.

Potrivit companiei de servicii de resurse umane Liantis, executivul belgian urmărește prin această reformă modernizarea normelor privind concedierea și crearea unui sistem mai ușor de aplicat și de înțeles.

Durata preavizului va continua să crească în funcție de vechimea acumulată de angajat, însă numai până la atingerea plafonului de 52 de săptămâni. Pragul este estimat să fie atins după aproximativ 17 ani de activitate la același angajator. După acest moment, salariatul nu va mai acumula drepturi suplimentare privind perioada de preaviz.

Reforma nu va avea efect retroactiv, ceea ce înseamnă că persoanele angajate înainte de 1 iunie 2026 își vor păstra integral drepturile dobândite în baza legislației actuale.

Noua reglementare se va aplica exclusiv contractelor de muncă încheiate după intrarea în vigoare a modificărilor. Specialiștii în dreptul muncii consideră că această abordare tranzitorie are rolul de a oferi stabilitate juridică și de a evita eventualele litigii generate de schimbarea regulilor.

În practică, efectele reformei nu vor fi resimțite imediat. Deoarece limita maximă de 52 de săptămâni poate fi atinsă doar după o perioadă îndelungată de activitate, experții estimează că impactul concret al măsurii va deveni evident abia în jurul anului 2043.

Modificările anunțate de guvernul federal au fost primite favorabil de organizațiile patronale, care susțin că actualul sistem generează costuri ridicate și greu de anticipat în cazul concedierilor.

Reprezentanții mediului de afaceri afirmă că limitarea perioadei de preaviz va contribui la creșterea predictibilității financiare pentru companii și la reducerea riscurilor asociate reorganizărilor de personal. Organizația patronală UNIZO consideră că prevederile incluse în acordul de coaliție reprezintă un pas important pentru flexibilizarea pieței muncii.

De cealaltă parte, sindicatele și o parte dintre specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că reforma poate reduce nivelul de protecție al angajaților cu vechime mare. Potrivit acestora, salariații aflați spre finalul carierei ar putea beneficia de o securitate financiară mai redusă în cazul pierderii locului de muncă după zeci de ani de activitate.

Experții juridici subliniază că Belgia se apropie astfel de modelul aplicat în numeroase alte state europene, unde perioadele de preaviz sunt, în general, mai limitate decât în prezent.

Reforma actuală face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări care vizează legislația muncii și regulile privind concedierea.

Executivul belgian analizează în paralel introducerea unor termene de preaviz semnificativ mai scurte pentru primele șase luni ale unui contract de muncă. Un proiect legislativ aflat în pregătire prevede posibilitatea ca atât angajatorul, cât și angajatul să înceteze colaborarea în această perioadă cu un preaviz de numai o săptămână.

Compania de resurse umane Securex descrie această măsură drept o revenire la principiul perioadei de probă, însă fără formalitățile administrative care existau în trecut.

Prin aceste schimbări, guvernul belgian urmărește crearea unei piețe a muncii mai flexibile și mai dinamice. Cert este că, de la 1 iunie 2026, regulile privind concedierea și preavizul vor fi modificate semnificativ pentru toate persoanele care vor semna noi contracte de muncă în Belgia.