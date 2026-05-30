Uniunea Europeană introduce transparența salarială obligatorie. Ce se schimbă din 7 iunie

Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai semnificative reforme recente în domeniul muncii: introducerea transparenței salariale obligatorii. Măsura va începe să fie aplicată de la 7 iunie și are ca obiectiv principal reducerea inegalităților salariale, în special a diferențelor de remunerare între femei și bărbați, precum și consolidarea principiului „plată egală pentru muncă egală”.

Această directivă europeană va obliga statele membre să își adapteze legislația națională, iar impactul va fi resimțit atât de angajatori, cât și de candidați și angajați existenți.

Noua legislație schimbă modul în care companiile comunică informațiile despre salarii, încă din faza de recrutare. Angajatorii vor fi obligați să ofere candidaților salariul sau intervalul salarial aferent postului înainte de angajare.

În același timp, companiile nu vor mai avea dreptul să solicite istoricul salarial al candidaților, o practică considerată de Uniunea Europeană ca fiind una dintre cauzele perpetuării diferențelor salariale.

Această schimbare are rolul de a crea un proces de recrutare mai echitabil, în care negocierile se bazează pe informații clare și comparabile.

Pe lângă regulile din recrutare, directiva introduce obligații clare și pentru transparența internă. Angajatorii vor trebui să ofere informații privind nivelurile de salarizare din cadrul organizației, inclusiv diferențele dintre angajați care ocupă poziții similare sau echivalente.

Datele furnizate nu vor include salarii individuale, ci valori medii sau mediane, astfel încât să fie protejată confidențialitatea angajaților.

Totodată, companiile vor trebui să raporteze distribuția angajaților pe categorii salariale și diferențele dintre femei și bărbați, pentru a permite o monitorizare eficientă a egalității de remunerare.

Un alt element important este eliminarea clauzelor contractuale care interzic angajaților să discute despre salariu, ceea ce întărește dreptul la transparență internă.

Directiva introduce praguri clare pentru identificarea inechităților salariale. Dacă se constată diferențe de cel puțin 5% între angajați care ocupă roluri similare, iar aceste diferențe nu pot fi justificate prin criterii obiective, companiile vor fi obligate să declanșeze audituri interne.

Dacă dezechilibrele nu sunt corectate într-un interval de șase luni, pot fi aplicate sancțiuni. În plus, angajații afectați vor avea dreptul de a solicita compensații financiare.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a crește responsabilitatea angajatorilor și pentru a reduce discriminarea salarială.

Aplicarea directivei va fi etapizată, în funcție de numărul de angajați:

Companiile cu peste 250 de angajați vor transmite anual date salariale începând de anul viitor.

Organizațiile cu 150–249 de angajați vor raporta o dată la trei ani.

Firmele cu 100–149 de angajați vor avea obligații de raportare trimestrială începând cu anul 2031.

Există și posibilitatea extinderii regulilor către companii mai mici, în funcție de deciziile legislative viitoare ale statelor membre.

Deși directiva europeană stabilește cadrul general, implementarea efectivă depinde de fiecare stat membru. În unele țări, legislația națională nu a fost încă adaptată, ceea ce creează presiune asupra guvernelor și parlamentelor.

În anumite state, inclusiv Portugalia, sunt deja în dezbatere mai multe inițiative legislative care vizează transpunerea directivei în dreptul intern. Partidele politice au exprimat, în linii mari, sprijin pentru alinierea la noile reguli europene, însă detaliile de aplicare rămân în discuție.

Introducerea transparenței salariale obligatorii marchează o schimbare structurală în modul în care companiile își stabilesc și comunică politicile de remunerare. Prin reducerea asimetriei de informații dintre angajatori și angajați, Uniunea Europeană urmărește crearea unei piețe a muncii mai echitabile și mai predictibile.

Pe termen lung, reforma ar putea contribui la diminuarea diferențelor salariale, la creșterea încrederii în mediul profesional și la consolidarea principiilor de echitate în ocuparea forței de muncă la nivel european.