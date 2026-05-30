Vladimir Putin trece la amenințări: Apropierea de UE poate duce la repetarea „scenariului ucrainean”

Tensiunile dintre Moscova și Erevan se amplifică înaintea alegerilor din Armenia. Ministerul rus de Externe a anunțat că ambasadorul Rusiei în Armenia a fost convocat la Moscova pentru consultări, pe fondul relațiilor tot mai strânse dintre autoritățile armene și Uniunea Europeană. Decizia vine la o zi după ce președintele Vladimir Putin a avertizat că apropierea de Bruxelles ar putea duce la repetarea „scenariului ucrainean”.

Ministerul rus de Externe a anunțat sâmbătă că ambasadorul Federației Ruse în Armenia, Serghei Kopîrkin, a fost rechemat temporar la Moscova pentru consultări privind evoluția relațiilor dintre Erevan și Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat oficial, diplomații ruși vor analiza impactul măsurilor adoptate de Armenia în direcția consolidării cooperării cu Bruxellesul.

„Ambasadorul Rusiei în Republica Armenia, (Serghei) Kopîrkin, a fost chemat la Moscova la consultări despre măsurile luate” în vederea „unei apropieri de Uniunea Europeană (UE), care subminează cooperarea în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre cele două state, pe fondul orientării tot mai evidente a Armeniei către partenerii occidentali.

Cu o zi înainte de anunțul privind convocarea ambasadorului, președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment direct la adresa autorităților armene în cadrul unui summit al Uniunii Economice Eurasiatice desfășurat în Kazahstan.

Liderul de la Kremlin a susținut că actualul conflict din Ucraina își are originile în apropierea Kievului de Uniunea Europeană.

„Scenariul ucrainean” a început cu o tentativă a Kievului de a adera la UE, a declarat Vladimir Putin.

Președintele rus a cerut Armeniei să clarifice rapid direcția strategică pe care intenționează să o urmeze și a sugerat organizarea unui referendum pe această temă.

„Cât mai rapid”, a spus Putin, referindu-se la necesitatea unei consultări populare privind relația Armeniei cu Uniunea Europeană.

Totodată, liderul rus a afirmat că Erevanul trebuie să facă o alegere clară între Bruxelles și structurile economice conduse de Moscova.

„Este imposibil să le împaci pe amândouă”, a declarat acesta.

Mesajele transmise de Kremlin apar cu doar o săptămână înainte de alegerile din Armenia, considerate un test important pentru premierul Nikol Pașinian.

În ultimii ani, liderul armean a încercat să mențină un echilibru între relațiile tradiționale cu Rusia și apropierea de statele occidentale, însă această strategie a generat tensiuni tot mai vizibile cu Moscova.

Alegerile sunt urmărite atent atât de Rusia, cât și de partenerii europeni, în contextul schimbărilor geopolitice din regiunea Caucazului de Sud.

Nemulțumirea Kremlinului s-a accentuat după ce Armenia a găzduit recent un summit european, eveniment care a marcat o nouă etapă în cooperarea cu Uniunea Europeană.

La finalul reuniunii, oficialii europeni au salutat evoluția relațiilor bilaterale și au vorbit despre „un salt înainte” în cooperarea dintre Bruxelles și Erevan.

În ultimii ani, Armenia și-a intensificat contactele politice și economice cu Uniunea Europeană, în paralel cu o răcire treptată a relațiilor cu Rusia.

Una dintre principalele surse de nemulțumire ale autorităților armene a fost percepția că Rusia nu a oferit sprijinul așteptat în timpul conflictelor cu Azerbaidjanul.

Pe fondul disputelor din Nagorno-Karabah și al schimbărilor de securitate din regiune, o parte a clasei politice armene a început să promoveze o diversificare a parteneriatelor externe și o apropiere mai accentuată de Occident.

Această orientare a fost privită cu suspiciune la Moscova, care consideră Armenia un aliat strategic și un membru important al Uniunii Economice Eurasiatice.

Prin convocarea ambasadorului la Moscova și prin mesajele transmise de Vladimir Putin, Rusia transmite un nou semnal de nemulțumire față de direcția urmată de Erevan și încearcă să descurajeze aprofundarea relațiilor dintre Armenia și Uniunea Europeană.