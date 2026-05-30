Boom-ul inteligenței artificiale schimbă economia globală. Centrele de date consumă investiții și energie la scară record

Explozia investițiilor în inteligența artificială transformă radical economia mondială în 2026, după ce marile companii tehnologice au intrat într-o cursă fără precedent pentru construirea de centre de date și infrastructură AI. De la Nvidia și Microsoft până la OpenAI, Amazon sau Google, giganții din tehnologie direcționează sute de miliarde de dolari către servere, cipuri și capacități energetice necesare dezvoltării noilor modele de inteligență artificială. În paralel, consumul de electricitate al centrelor de date crește accelerat și începe să pună presiune pe rețelele energetice, piețele financiare și strategiile industriale ale statelor.

Boom-ul inteligenței artificiale a devenit principalul motor al investițiilor globale în infrastructură tehnologică, într-un moment în care marile companii încearcă să își securizeze capacitatea de procesare necesară pentru modelele AI generative. Potrivit estimărilor Goldman Sachs, investițiile anuale în infrastructura AI ar putea ajunge la aproximativ 800 de miliarde de dolari până la finalul anului 2026, pe fondul expansiunii accelerate a centrelor de date și al cererii uriașe pentru procesoare specializate.

În același timp, Reuters arată că marile companii din tehnologie și cloud au programat pentru 2026 cheltuieli totale de aproximativ 635 de miliarde de dolari dedicate infrastructurii AI, nivel considerat istoric pentru sectorul tehnologic global.

Datele din piață evidențiază amploarea investițiilor:

investițiile Big Tech în infrastructură AI sunt estimate la aproximativ 635 miliarde de dolari în 2026;

Goldman Sachs estimează că piața infrastructurii AI poate ajunge la 800 miliarde de dolari anual până la sfârșitul lui 2026;

Nvidia estimează că investițiile globale în AI ar putea urca spre 3.000-4.000 de miliarde de dolari anual până în 2030;

companiile Big Tech au emis obligațiuni de aproximativ 134 de miliarde de dolari doar în primele luni din 2026 pentru finanțarea extinderii AI.

Companiile din sector vorbesc deja despre apariția unor adevărate „fabrici AI”, construite la scară industrială. Nvidia a anunțat că segmentul său de centre de date a înregistrat o creștere anuală de 92%, până la 75,2 miliarde de dolari, în timp ce CEO-ul Jensen Huang a descris actuala etapă drept „cea mai mare expansiune de infrastructură din istoria umanității”.

În paralel, marile contracte comerciale devin tot mai agresive. Agențiile de presă notează că OpenAI ar urma să cumpere putere de procesare cloud în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari de la Oracle pe o perioadă de cinci ani, iar Nvidia analizează investiții uriașe în ecosistemul OpenAI pentru a-și consolida poziția dominantă pe piața cipurilor AI.

Extinderea accelerată a infrastructurii AI schimbă însă și piața globală a energiei, întrucât noile centre de date consumă cantități uriașe de electricitate. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează că cererea globală de electricitate provenită din centrele de date a crescut cu 17% în 2025, iar consumul centrelor dedicate inteligenței artificiale a explodat cu aproximativ 50% într-un singur an.

Potrivit Brookings Institution, consumul global de electricitate al centrelor de date ar putea ajunge la aproximativ 945 TWh până în 2030 și chiar la 1.200 TWh până în 2035, nivel comparabil cu consumul energetic anual al unor economii dezvoltate.

Presiunea energetică începe deja să afecteze strategiile industriale și investițiile regionale. Un studiu academic publicat în 2026 arată că noile centre AI sunt concentrate în special în America de Nord, Europa Occidentală și Asia-Pacific, regiuni care ar putea ajunge să suporte peste 90% din capacitatea globală de procesare AI. Cercetătorii avertizează că anumite zone din SUA și Irlanda riscă să intre sub presiune energetică majoră din cauza cererii uriașe generate de infrastructura AI.

Principalele probleme semnalate de analiști includ:

creșterea rapidă a consumului de electricitate;

riscul de suprasolicitare a rețelelor energetice;

majorarea costurilor pentru energie;

întârzieri în construcția noilor centre de date;

opoziția comunităților locale față de proiectele gigantice de infrastructură digitală.

Deloitte estimează că numai în Statele Unite consumul de energie al centrelor AI ar putea crește de peste 30 de ori până în 2035, ajungând la aproximativ 123 GW, față de doar 4 GW în 2024.

În acest context, companiile din tehnologie încearcă să accelereze investițiile în energie regenerabilă și soluții de stocare. Microsoft, Google, Amazon și Meta au anunțat deja noi inițiative pentru dezvoltarea unor centre de date mai eficiente energetic și pentru finanțarea tehnologiilor climatice destinate infrastructurii AI.

Expansiunea infrastructurii AI începe să influențeze direct piețele financiare, tranzacțiile corporative și strategiile geopolitice ale marilor economii. Financial Times arată că revoluția AI alimentează deja un val uriaș de fuziuni și achiziții în energie, infrastructură și tehnologie, într-un moment în care companiile încearcă să controleze resursele necesare pentru următoarea etapă a economiei digitale.

În paralel, piața bursieră devine tot mai dependentă de sectorul AI. Nvidia a ajuns cea mai valoroasă companie din lume, iar performanțele grupului „Magnificent Seven” — Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Apple și Tesla — sunt susținute în mare parte de investițiile masive în inteligență artificială.

Totuși, mai mulți analiști avertizează că ritmul actual al investițiilor poate genera dezechilibre majore. Reuters notează că eventualele creșteri ale prețurilor la energie sau încetinirea economiei globale ar putea afecta profitabilitatea uriașelor proiecte AI și ar putea provoca o corecție puternică pe piețele financiare.

Inclusiv în industria tehnologică apar semnale de prudență. Unele analize publicate în 2026 avertizează că ritmul actual al expansiunii infrastructurii AI poate deveni dificil de susținut dacă cererea reală pentru serviciile comerciale de inteligență artificială nu va crește suficient de rapid pentru a justifica investițiile gigantice în centre de date și energie.