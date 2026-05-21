Precizările Nuclearelectrica vin în contextul criticilor formulate de premierul Ilie Bolojan, care a susținut că responsabilitatea pentru dificultățile proiectului mini-reactoarelor nucleare de la Doicești aparține conducerii companiei, întrucât nu ar fi fost asigurată viabilitatea investițiilor realizate.

Șeful Guvernului a arătat că s-au cheltuit sute de milioane de euro pentru achiziția terenului și pentru documentație, însă costurile necesare implementării proiectului s-au dovedit mult mai mari decât estimările inițiale, iar prețul estimat al energiei produse ar depăși nivelul pieței.

„Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a susţinut Bolojan. ”În Romania, Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acţionarilor săi şi cu respectarea acestor hotărâri (informaţie publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluţii tehnologice nucleare la nivel international şi european, în baza singurei tehnologii certificate şi riguros analizate de experţii romani anterior selecţionării. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie„, transmite compania.

Totodată, compania precizează că studiile pentru selectarea amplasamentului de la Doicești au fost realizate de firme internaționale de renume și au ținut cont de reglementările internaționale din domeniu. Următoarea etapă constă în efectuarea analizelor detaliate, care vor sta la baza procesului de autorizare a amplasamentului, în conformitate cu procedurile stabilite.

”În baza hotărârilor acţionarilor Nuclearelectrica (statul roman deţine 82,49% din acţiuni), cu referire strictă la hotărârea acţionarilor din 12.02.2026, prin care s-a aprobat adoptarea Deciziei Finale de Investiţie (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doiceşti, Nuclearelectrica are obligaţii corporative de aducere la îndeplinire a acestor hotărâri. Decizia de investiţie (FID) a fost aprobată având la bază o serie de condiţii suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin şi de cooperare solid, la nivel de parteneriate şi autorităţi, în scopul dezvoltării şi implementării optime a proiectului. Echipele de specialişti ale RoPower şi SNN lucrează în prezent la adresarea acestor condiţii, o parte din aceste condiţii fiind în sarcina companiilor, iar o alta parte în sarcina autorităţilor guvernamentale. Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanţării, optimizarea continuă a costurilor, obţinerea de drepturi, licenţe, discount-uri, obiectivul final fiind că preţul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configuraţie tehnică care să determine cele mai avantajoase condiţii pentru Romania”, explică Nuclearelectrica.

Potrivit companiei, proiectul SMR se desfășoară conform planificării în ceea ce privește bugetul și etapele, fiind considerat solid din perspectiva securității nucleare și aliniat standardelor internaționale. De asemenea, proiectul beneficiază de interes din partea investitorilor și este dezvoltat de echipe mixte de specialiști din România și SUA, cu accent pe eficiență și controlul costurilor.

În ceea ce privește finanțarea, Nuclearelectrica a contribuit la capitalul social al RoPower Nuclear SA cu 4 milioane de euro, sumă egală cu cea aportată de partenerul Nova Power & Gas.

”Suplimentar, în baza hotărârilor acţionarilor SNN, implicit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN nr. 8/19.07.2024, acţionarii SNN (statul roman şi alti acţionari) au aprobat: „majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD şi, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adiţional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu menţiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanţarea Proiectului SMR de la Doiceşti din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanţare) şi, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanţare.””, explică Nuclearelectrica.

În prezent, RoPower Nuclear are o datorie integrală față de Nuclearelectrica, însă compania precizează că există mecanisme de recuperare a acesteia, inclusiv prin valorificarea producției de energie electrică, livrabile și drepturi de proprietate intelectuală. Aceste măsuri sunt parte a gestionării riscurilor financiare și sunt considerate obișnuite pentru un astfel de proiect, potrivit companiei.

”Pentru finanţarea Proiectului SMR Doiceşti, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuţiile financiare ale acţionarilor săi de până la acest moment şi atragerea de alte surse de finanţare, astfel cum sunt prevăzute în modelul financiar dezvoltat, printre care: atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenţii de export, accesarea de granturi şi alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile. În concluzie, dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doiceşti, de asemenea aprobată de acţionarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare”, explică Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica susține că are în vedere de mai mulți ani dezvoltarea programului nuclear românesc la un nivel fără precedent, atât prin implementarea de reactoare de mare capacitate, cât și prin adoptarea unor evoluții tehnologice necesare pentru creșterea flexibilității sistemului energetic pe termen lung, în contextul majorării ponderii surselor regenerabile.

”Raţionamentul Nuclearelectrica, implicit strategia de investiţii aprobată de acţionarii SNN, a avut în vedere valorificarea la maxim a potenţialului industriei nucleare romaneşti şi poziţionarea acestei industrii cel puţin la nivel regional într-un moment în care la nivel international accentul este pus puternic pe avantajele tehnologiilor SMR. Avantajele dezvoltării şi implementării unui astfel de proiect devin evidente la momentul operationalizarii şi prin raportare la evoluţia europeană a tehnologiilor SMR”, menţionează comunicatul Nuclearelectrica, notând şi că ”proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor şi prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte”.

Nuclearelectrica a transmis că proiectul SMR este unul solid, coordonat de o echipă dedicată de specialiști, creată pentru a asigura implementarea conform celor mai înalte standarde internaționale, inclusiv ghidurile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA) și bunele practici din industria nucleară.

Compania a precizat că proiectul a fost inițiat, dezvoltat și implementat pentru a oferi României și programului nuclear național o oportunitate fără precedent, în cadrul unui parteneriat tradițional cu Statele Unite în domeniul nuclear, care datează din anii ’80.