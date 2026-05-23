Declarațiile vin în contextul în care Ilie Bolojan a criticat public proiectul SMR și a afirmat că investiția ar fi consumat deja peste 240 de milioane de dolari fără rezultate concrete.

Sebastian Burduja a explicat că proiectul reactoarelor modulare mici este inclus în programul nuclear românesc și în parteneriatul strategic cu Statele Unite, iar dezvoltarea acestuia nu a fost gândită niciodată în opoziție cu proiectele de la Cernavodă.

„Am vorbit de mai multe ori cu prim-ministrul Ilie Bolojan pe acest subiect şi o să vă spun ce i-am spus şi dânsului şi ceea ce am spus şi public. Menţionez că pe mandatul meu proiectul a avansat de la prefezabilitate la fezabilitate. Este un proiect parte din programul nuclear românesc şi din parteneriatul strategic cu Statele Unite. Nu s-a pus niciodată problema de a se face SMR-urile şi de a nu se face unităţile 3 şi 4 (de la centrala nucleară de la Cernavodă – n.r.). Din contră, ordinea de prioritate valabilă în toate documentele strategice este următoarea: retehnologizarea unităţii 1 (de la Cernavodă – n.r.) pentru încă 30 de ani, contract semnat de mine, finalizarea unităţilor 3 şi 4, de asemenea contracte semnate pe mandatul meu după 20 de ani de blocaje şi în al treilea rând acest proiect al SMR-urilor. Fiind o tehnologie nouă, ea este mai scumpă decât un reactor convenţional, fiind şi primele module dintr-o serie pe care ne-o dorim foarte lungă”, a declarat Sebastian Burduja la Antena 3 CNN.

Fostul ministru a subliniat astfel că proiectul SMR este considerat al treilea mare obiectiv nuclear strategic al României, după investițiile deja începute la Cernavodă.

Sebastian Burduja a afirmat că a aflat din presă că proiectul de la Doicești a fost aprobat pentru investiție în mandatul fostului ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, care și-a dat recent demisia.

Acesta a precizat că nu a văzut studiul final de fezabilitate, întrucât nu mai ocupa funcția de ministru la momentul aprobării finale, însă consideră că decizia nu putea fi luată fără o analiză economică solidă.

„Eu, fără să văd studiul final de fezabilitate, că nu mai eram ministru de vreo jumătate de an, mă gândesc că această decizie s-a luat pe baza unor indicatori şi pe baza unei analize cost-beneficiu din care nu poate rezulta altceva decât o rentabilitate pozitivă, că altfel ministerul nu avea cum să aprobe această investiţie. (…) Bănuiesc că este fezabil (proiectul de la Doiceşti – n.r.), că nu am văzut datele finale, ăsta e adevărul”, a adăugat Burduja.

Acesta a mai spus că, în opinia sa, proiectul de la Doicești „nu este un proiect care trebuie politizat” și că România are nevoie de sprijinul partenerului strategic american pentru implementarea unei astfel de tehnologii.

Pe 15 mai, premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat proiectul SMR de la Doicești drept un exemplu al problemelor găsite în instituțiile statului.

Acesta a declarat că proiectul reactoarelor modulare mici a consumat deja peste 240 de milioane de dolari și a avertizat că există riscul ca România să rămână doar „cu un teren şi cu nişte hârtii”.

Premierul interimar consideră că responsabilitatea pentru eventualul eșec al investiției aparține conducerii Nuclearelectrica, care ar fi trebuit să se asigure că investițiile făcute au un rezultat viabil din punct de vedere economic.

Bolojan a afirmat că sute de milioane de euro au fost investite pentru achiziția terenului și realizarea documentațiilor, însă costurile finale necesare pentru implementarea efectivă a proiectului ar fi extrem de ridicate.

În plus, acesta susține că energia produsă prin această tehnologie ar putea avea un cost mai mare decât prețul existent pe piață.

„Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a declarat Ilie Bolojan.

Criticile formulate de Ilie Bolojan au fost contestate și de fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, care a susținut că proiectul de la Doicești nu este unul politic, ci strategic pentru România.

„Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, i-a transmis Bogdan Ivan lui Bolojan.

Compania de stat Nuclearelectrica a transmis anterior, într-un document privind stadiul proiectului publicat la Bursa de Valori București, că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești are „un potenţial enorm” pentru dezvoltarea industriei nucleare româneşti.

Potrivit companiei, proiectul ar putea contribui la:

dezvoltarea lanțului de furnizare din industria nucleară;

extinderea sistemului educațional asociat domeniului nuclear;

atragerea de investiții;

dezvoltarea competențelor tehnice și industriale în România.

Ulterior, Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă și acționar cu 50% în compania de proiect RoPower Nuclear SA, a precizat că pentru finanțarea investiției sunt analizate mai multe variante.

Printre acestea se numără:

atragerea de noi investitori;

accesarea de credite de la agenții de export;

granturi;

alte surse externe de finanțare.

Compania a transmis că proiectul este „conform planificării ca buget şi etape”, că este „considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare” şi că există interes din partea investitorilor internaționali.

„Proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare, respectat în plan internaţional, cu interes din partea comunităţii investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialişti România – SUA, cu atenţie maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor”, a transmis compania.

Nuclearelectrica a mai subliniat că „proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României”.