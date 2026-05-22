Analista Ana Otilia Nuțu susține că problema reală a pieței energetice din România este lipsa investițiilor în surse de energie cu costuri marginale reduse, capabile să stabilizeze prețurile la electricitate. În opinia sa, proiecte precum cel de la Doicești nu răspund nevoilor urgente ale sistemului energetic, deoarece presupun costuri foarte mari și termene lungi de implementare.

Experta explică faptul că România se află frecvent printre statele europene cu cele mai ridicate prețuri spot la energie electrică tocmai din cauza deficitului de producție ieftină.

„Motivul pentru care prețurile în piața spot în România sunt azi printre cele mai mari din Europa e din cauză că nu avem suficientă energie electrică «ieftină» (cu costuri marginale mici) care să acopere cererea”, afirmă Ana Otilia Nuțu.

Aceasta compară situația din România cu cea din Spania și Italia, unde structura producției energetice influențează direct nivelul prețurilor. Potrivit analistei, în Spania energia regenerabilă stabilește în multe intervale prețul pieței, în timp ce în Italia costurile gazului au o influență majoră asupra tarifelor finale.

„Harta aceea, care arată zilnic același lucru, ne indică faptul că în România avem nevoie de investiții masive în energie cu costuri marginale mici – regenerabile (plus stocare)”, mai spune experta, făcând referire la platforma europeană care afișează zilnic prețurile spot la electricitate în statele Uniunii Europene.

Ana Otilia Nuțu consideră că proiectul SMR de la Doicești ridică probleme economice serioase din cauza raportului dintre investiția estimată și capacitatea de producție a centralei. Potrivit acesteia, o centrală nucleară de aproximativ 460 MW, evaluată la 5-6 miliarde de dolari, are șanse reduse să își recupereze costurile exclusiv din veniturile obținute pe piața energiei, informează spotmedia.ro.

Analista explică faptul că, într-un astfel de scenariu, statul ar putea fi obligat să intervină prin mecanisme de sprijin financiar pentru a acoperi diferența dintre costul real al energiei produse și prețul pieței.

„Cel mai probabil se va folosi o schemă de tip CfD (contract-for-difference). Pe scurt, dacă recuperarea investiției cere preț de, să zicem, 300 EUR/MWh și prețul din piață e 100, statul va trebui să pună diferența de 200 prin subvenție”, explică experta.

În opinia sa, aceste costuri suplimentare ar urma să fie suportate indirect de consumatori, prin mecanisme incluse în facturile de energie.

„Vom plăti cu toții costurile centralei SMR indiferent de unde vom cumpăra energie”, spune Ana Otilia Nuțu.

Experta afirmă că avantajele pentru consumatori sunt dificil de identificat într-un asemenea model economic și avertizează că România riscă să finanțeze un proiect foarte scump într-un moment în care tehnologiile alternative evoluează rapid și devin tot mai accesibile.

În analiza sa privind proiectul de la Doicești, Ana Otilia Nuțu susține că ritmul accelerat de dezvoltare al energiei regenerabile și al soluțiilor de stocare ar putea face reactoarele modulare mici necompetitive până la momentul punerii lor în funcțiune.

Experta afirmă că tehnologiile actuale permit deja producția constantă de energie prin combinarea surselor regenerabile cu sistemele moderne de stocare.

„Există deja azi tehnologii regenerabile intermitente + stocare care pot produce «în bandă» competitiv cu tehnologiile clasice”, afirmă ea.

Potrivit analistei, costurile bateriilor și ale tehnologiilor regenerabile au scăzut masiv în ultimii ani și continuă să se reducă într-un ritm accelerat.

„Bateriile și tehnologiile regenerabile s-au ieftinit de 10-15 ori în ultimii 15 ani”, spune Ana Otilia Nuțu.

Aceasta avertizează că, până în 2033, momentul estimat pentru finalizarea proiectului de la Doicești, piața energetică ar putea arăta complet diferit.

„Dacă discutăm de orizontul de timp 2033, cu siguranță că vom avea competiție SMR cu regenerabile cu stocare mult, mult mai ieftine și mai eficiente decât azi”, mai afirmă experta, care invocă inclusiv dificultățile proiectului SMR din Idaho, în Statele Unite.

Analista critică și modul în care marile proiecte energetice dezvoltate de companiile de stat afectează investițiile private și utilizarea infrastructurii energetice. În opinia sa, proiectele întârziate ani la rând ajung să ocupe capacități importante din rețea fără să livreze efectiv energie în sistem.

„Toate proiectele mamut ale companiilor de stat, întârziate cu anii, blochează capacitate de rețea și împiedică investițiile altora care s-ar fi putut face în acest timp”, afirmă Ana Otilia Nuțu.

Ca exemplu, aceasta indică reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, despre care spune că au ocupat ani la rând capacități de racordare în Dobrogea, una dintre cele mai importante regiuni pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare.

Experta atrage atenția și asupra argumentului potrivit căruia investițiile deja realizate ar justifica automat continuarea proiectului de la Doicești.

„Faptul că am cheltuit deja 200+ milioane de dolari pe studii și hârtii nu face necesar să aruncăm încă 5 miliarde «ca să nu-i fi cheltuit degeaba pe primii 200+ milioane»”, afirmă ea.

Disputa privind proiectul de la Doicești a escaladat după declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan, care a afirmat că proiectul reactoarelor modulare mici are „probleme serioase” și riscă să nu își mai poată recupera investițiile.

Șeful Executivului a precizat că și partea americană a fost informată cu privire la aceste rezerve, aspect care a amplificat reacțiile politice și discuțiile legate de impactul asupra parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

În urma controverselor, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că autoritățile nu iau în calcul oprirea proiectului de la Doicești, ci doar reevaluarea fezabilității sale economice și tehnice. Potrivit acesteia, Ilie Bolojan a transmis partenerilor americani că există „o serie de probleme” care trebuie analizate înainte de continuarea investiției.

Declarațiile premierului interimar au fost criticate de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a apărat proiectul nuclear și a susținut că energia nucleară reprezintă „un proiect strategic, nu câteva hârtii”. La rândul său, liderul PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că pune în pericol relația strategică dintre România și SUA.

Proiectul SMR de la Doicești este dezvoltat de compania de stat Nuclearelectrica împreună cu NuScale Power și este prezentat drept primul proiect european de reactoare modulare mici.

Principalele controverse și date-cheie despre proiectul SMR de la Doicești: