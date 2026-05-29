UPDATE. Romgaz a preluat Azomureș. Ilie Bolojan: Una din cele mai importante tranzacții din ultimii ani. Bogdan Ivan: Un pas uriaș pentru securitatea economică

„Astăzi, Romgaz face un pas uriaș pentru securitatea economică a României: cumpără Azomureș de la compania elvețiană Ameropa, pentru 69 de milioane de euro. Este o decizie cu miză națională fantastică, care are un impact fundamental pentru industrie, pentru agricultură, pentru fermierii români și pentru locurile de muncă din România. Am început acest proces împreună cu echipa Romgaz încă din iulie 2025. În august, procedura a intrat în etapa analizei, cu sprijinul unui consultant specializat, pentru due diligence. În mai puțin de un an, am reușit să ducem la capăt o investiție fundamentală pentru România! Azomureș nu este o simplă companie, ci una dintre piesele esențiale ale industriei românești de îngrășăminte. Gazul românesc trebuie folosit pentru valoare adăugată în România, pentru producție românească și pentru sprijinirea fermierilor români. Mulțumesc conducerii Romgaz pentru seriozitate, curaj și profesionalism. Am parcurs împreună aproape 90% din acest proces, cu răbdare, cu responsabilitate și cu obiectivul clar de a apăra interesul economic al României. Astăzi, acest proces dă rezultate. România are resurse. România are companii puternice. România își reconstruiește industria strategică. În contextul geopolitic volatil, aceasta este direcția corectă: gaz românesc folosit în țară, industrie națională care produce la prețuri competitive, îngrășăminte mai ieftine pentru fermierii noștri și consolidarea pozitiei economice a Romaniei!”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de socializare.

Știrea inițială

Azomureș a fost cumpărat de Romgaz pentru 69 de milioane de euro, după semnarea contractului de achiziție și avizarea tranzacției în Consiliul de Administrație al companiei. Anunțul a fost făcut vineri de premierul Ilie Bolojan. Tranzacția mai are nevoie de câteva aprobări instituționale înainte de finalizarea tuturor procedurilor. Potrivit șefului Guvernului, operațiunea va contribui la salvarea producției de îngrășăminte din România și la valorificarea gazelor din Marea Neagră în industria națională.

Azomureș intră în portofoliul Romgaz după semnarea contractului de achiziție și aprobarea tranzacției în Consiliul de Administrație al companiei. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că valoarea totală a operațiunii se ridică la 69 de milioane de euro și a prezentat structura costurilor incluse în această sumă.

Potrivit șefului Executivului, cea mai mare parte a sumei reprezintă valoarea efectivă a combinatului, în timp ce restul fondurilor sunt destinate stocurilor existente și asigurării continuității activității până la preluarea efectivă.

„Astăzi s-a semnat contractul pentru achiziția Azomureș și s-a avizat tranzacția în Consiliul de Administrație al Romgaz. Romgaz a preluat platforma Azomureș pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menținerii combinatului în funcțiune și plății salariaților în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul a precizat că mai sunt necesare câteva avize pentru închiderea completă a procesului de achiziție și pentru finalizarea tuturor formalităților legale.

„Mai sunt de obținut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD)”, a transmis Ilie Bolojan.

Guvernul consideră că această tranzacție are o importanță strategică pentru agricultura românească și pentru dezvoltarea industriei de procesare a gazelor naturale. Potrivit premierului, reluarea activității combinatului poate contribui la asigurarea unei surse interne de îngrășăminte și la reducerea dependenței de importuri.

În același timp, Romgaz își extinde activitatea dincolo de producția și comercializarea gazelor naturale, urmărind să valorifice resursele extrase din Marea Neagră prin procesare în economia românească.

„Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori. Romgaz își diversifică activitatea și pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că importanța tranzacției este amplificată de contextul internațional actual, de rolul strategic al producției de îngrășăminte și de impactul economic pe care combinatul îl are în județul Mureș.

„Având în vedere importanța producției de îngrășăminte în contextul crizei din Golf și valorificarea în interesul economiei naționale a resurselor pe care le avem, ținând seama de impactul combinatului în județul Mureș și de numărul de angajați, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacții derulate în ultimii ani”, a afirmat Ilie Bolojan.

La finalul mesajului, șeful Guvernului a mulțumit echipelor implicate în negocieri și a apreciat că tranzacția a fost încheiată în condiții avantajoase pentru statul român.