Legea PSD care blochează listarea companiilor de stat până în 2027 a trecut de Camera Deputaților. Bogdan Ivan: Este un lucru extrem de bun

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea inițiată de PSD prin care este blocată până la 31 decembrie 2027 vânzarea pachetelor minoritare de acțiuni la companiile de stat și listarea acestora la bursă. Proiectul a fost aprobat cu 178 de voturi, peste pragul necesar de 166 de voturi, beneficiind inclusiv de susținerea parlamentarilor AUR.

Legea are ca obiectiv limitarea proceselor de privatizare și menținerea controlului statului asupra companiilor considerate strategice. Susținătorii proiectului afirmă că măsura este necesară pentru protejarea intereselor economice naționale și pentru împiedicarea cedării unor active importante către investitori privați.

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a susținut proiectul de lege. Acesta a declarat că măsura are rolul de a proteja participația statului român în sectoare considerate esențiale, precum energia, transporturile și industria bancară.

Bogdan Ivan a explicat că proiectul reprezintă o măsură importantă pentru apărarea intereselor naționale și a subliniat că legea nu interzice listarea la bursă a companiilor cu capital majoritar de stat. Potrivit acestuia, actul normativ limitează doar vânzarea de acțiuni din companii profitabile care nu au dificultăți de finanțare și care, în opinia sa, nu au nevoie în acest moment de reducerea participației statului.

„Din acest punct de vedere, vreau să fie foarte clar, vorbim despre companiile care sunt pe profit, vorbim despre un principiu în care nu se blochează listarea companiilor cu participaţie majoritară de stat pe bursă, ceea ce este un lucru extrem de bun, ci limitează vânzarea acţiunilor companiilor de stat, care în momentul de faţă sunt profitabile şi care nu au probleme în a se finanţa”, a precizat Bogdan Ivan.

Fostul ministru a dat drept exemple companiile Romgaz și Hidroelectrica, despre care spune că se află într-o perioadă de dezvoltare și investiții importante. El a precizat că diminuarea participației statului de la 80% la 60% nu garantează automat o administrare mai bună a acestor societăți.

În cazul Hidroelectrica, Bogdan Ivan a amintit că societatea investește masiv în noi capacități de producție a energiei electrice. Totodată, el a menționat că Romgaz se pregătește pentru exploatarea resurselor din proiectul Neptun Deep, un proiect despre care afirmă că ar putea conduce la o creștere semnificativă a valorii bursiere a companiei începând de anul viitor.

Deputatul PSD a criticat și presiunile pe care susține că actualul Guvern le exercită pentru vânzarea unor pachete importante de acțiuni prin negociere directă și fără suficientă transparență. Bogdan Ivan a declarat că nu înțelege logica unor astfel de măsuri în condițiile în care companiile vizate sunt profitabile și funcționează bine.

„În clipa în care vorbim despre o participaţie redusă a statului de la 80% la 60%, nu înseamnă automat că o să fie o companie care va fi condusă mai bine, mai ales în contextul în care Hidroelectrica investeşte masiv în momentul de faţă în noi facilităţi de producţie a energiei electrice, în contextul în care Romgaz e în faza de a începe exploatarea resurselor din proiectul Neptun Deep, care automat va duce la o creştere a valorii bursiere extrem de mari, începând cu anul viitor, este o decizie de-a dreptul de neînţeles în clipa în care vorbim despre companii care sunt profitabile, care merg foarte bine şi care sunt supuse unei presiuni din partea Guvernului în momentul de faţă, prin care pachete importante de acţiuni să fie vândute prin negociere directă, fără transparenţă, într-o formă pe care eu nu o înţeleg”, a mai spus fostul ministru.

El a mai precizat că, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Energiei, a avut o strategie clară privind companiile care aveau nevoie de restructurare și eventual de listare la bursă. Potrivit acestuia, Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica nu făceau parte dintre societățile care necesitau astfel de măsuri.