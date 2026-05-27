Mutare de proporții în energia românească: Șeful CE Oltenia, în cărți pentru Hidroelectrica. Cine este propus să îi ia locul

O rocadă spectaculoasă la vârful celor mai mari companii energetice de stat din România se prefigurează în culise. Dan Plaveti, actualul șef al Complexului Energetic Oltenia (CEO), se pare că se află pe lista scurtă pentru a prelua conducerea Hidroelectrica. În acest context, un nume greu din trecutul companiei de la Târgu Jiu este readus în discuție pentru a gestiona situația tensionată de la CEO.

Procedura de selecție pentru managementul celei mai profitabile companii de stat din România a intrat în linie dreaptă. Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica urmează să ia decizia finală în perioada următoare, după ce din cei 16 candidați inițiali au mai rămas în cursă doar doi:

Iulius Dan Plaveti – actualul președinte al Directoratului CE Oltenia.

Bogdan Nicolae Badea – actualul director general interimar al Hidroelectrica.

Plaveti vine cu un CV solid în sectorul public, având în spate funcții de conducere la CFR Călători, TAROM și în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Miza este uriașă, având în vedere statutul strategic și veniturile record pe care Hidroelectrica le generează în economia românească.

Burlan a lansat o propunere inedită: Laurențiu Ciurel ar fi omul potrivit pentru a reveni la cârma gigantului energetic din Oltenia.

O eventuală plecare a lui Dan Plaveti la Hidroelectrica lasă un gol uriaș de putere la Complexul Energetic Oltenia, companie aflată într-un moment critic. Surpriza vine însă de la Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului CEO.

Ciurel nu este străin de problemele colosale ale colosului de carbon, având în trecut un mandat de director general într-o perioadă la fel de complicată pentru sectorul minier.

Oricine va prelua frâiele CE Oltenia va moșteni un „cartof fierbinte”. Tranziția vine într-un context marcat de incertitudine și nemulțumiri profunde:

„Laurențiu Ciurel are experiența necesară și cunoaște foarte bine atât compania, cât și sistemul energetic național pentru a prelua postul de președinte al Directoratului CEO”, susține Daniel Burlan.

Planurile de restructurare: Accelerarea calendarului de închidere a grupurilor pe cărbune.

Disponibilizările: Programele de reducere a personalului care lasă mii de mineri fără viitor.

Protestele sindicale: Sindicatele din Oltenia au mutat deja presiunea în Capitală, organizând proteste recente la București din cauza lipsei de alternative viabile pentru zona Gorjului.

Rămâne de văzut dacă Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica va valida mutarea lui Plaveti și dacă Ministerul Energiei va agrea soluția de avarie propusă de Burlan pentru stabilitatea CE Oltenia.