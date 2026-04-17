Premier Energy Group a transmis că tranzacția va fi realizată prin achiziționarea integrală a Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a Evryo Power S.A., ambele deținute anterior de fonduri administrate de Macquarie Asset Management.

Potrivit companiei, operațiunea, evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezintă un pas important în strategia de consolidare a prezenței în România, prin extinderea pe segmentul distribuției de energie electrică și întărirea modelului de afaceri integrat vertical.

„Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group, citat într-un comunicat al grupului.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea de aproximativ 80.000 km în sud-vestul României, deservind circa 1,5 milioane de clienți, în timp ce Evryo Power furnizează servicii operaționale pentru această infrastructură. Pentru finanțarea achiziției, compania analizează opțiuni de emisiune de obligațiuni, inclusiv un pachet inițial de tip bridge-to-bond.

Finalizarea tranzacției este condiționată de aprobarea acționarilor Premier Energy, care va fi supusă votului în cadrul Adunării Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și de obținerea aprobărilor de reglementare necesare, cu închidere estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

„Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate”, a adăugat Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Premier Energy Group activează în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică și gaze naturale, având peste 500 MW capacitate în regenerabile și încă 200 MW în dezvoltare, deservind peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova. Grupul operează rețele de distribuție în Republica Moldova și aproximativ 4.000 km de rețele de gaze în România, fiind al treilea jucător pe piața distribuției de gaze și al patrulea furnizor de energie electrică din țară.

În 2025, compania a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, iar după listarea la Bursa de Valori București, este controlată majoritar de fondul ceh Emma Capital.