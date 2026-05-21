Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în etapa finală a selecției pentru funcția de președinte al Directoratului Hidroelectrica au rămas doi candidați: Bogdan Badea, actualul director general interimar și director de investiții al companiei, și Dan-Iulius Plaveti, directorul general al Complexului Energetic Oltenia și fost președinte al ANRE.

În cadrul unei conferințe de presă, Bogdan Badea a anunțat că a decis să se retragă din competiție. El a afirmat că hotărârea a fost luată după evenimentele din ultima perioadă și a susținut că societatea este supusă unor presiuni din partea factorului politic.

Directorul interimar a declarat că au existat situații în care compania a fost împinsă către investiții fără justificare economică și că nu dorește să conducă într-un sistem în care deciziile sunt impuse de sus în jos, fără consultarea specialiștilor.

„Este un pas înainte faţă de precedenta selecţie, unde nu corespundeam criteriilor pe care consultantul angajat să facă această selecţie le stabilise şi le considera necesare pentru cineva care doreşte să conducă compania Hidroelectrica. Sigur că în viaţă tot timpul avem de învăţat, e adevărat că nu de la oricine, dar este un sector frumos, este un sector dinamic, este un sector complex. Ca atare, iată, astăzi, în cea de-a doua procedură de selecţie, cu plăcută surprindere am constatat că sunt pe lista scurtă. Cu toate acestea, tot astăzi am luat decizia să nu mai candidez. Şi am luat această decizie, vă spun, nu foarte uşor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, faptul că problemele României s-au rezumat la cele mai importante companii de stat care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi în România, au demonstrat performanţă – şi această performanţă, indiferent ce spune un politician sau altul, este măsurabilă”, a afirmat Badea într-o conferinţă de presă.

Badea a mai afirmat că în România principiile guvernanței corporative nu sunt respectate și că implicarea mediului politic în activitatea companiilor de stat afectează deciziile comerciale și investiționale.

„Nu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă reprezintă normalitatea. Nu am dorit să implicăm compania în dezbaterile politice, cu toate că am fost introduşi, dar nici nu putem accepta să fim umiliţi, să fim tăvăliţi, să fim hărţuiţi de tot felul de decidenţi politici care, din dorinţa de a muta atenţia de pe adevăratele probleme ale României pe cele mai valoroase companii de stat – şi asta vedem în fiecare zi – din punctul meu de vedere anumite lucruri trebuie să aibă o limită”, a mai spus Badea.

Deși nu a menționat nume în conferința de presă, Bogdan Badea a comentat declarațiile făcute recent de premierul interimar Ilie Bolojan despre lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei.

La finalul lunii aprilie, Ilie Bolojan susținea că Hidroelectrica a preferat să înregistreze profituri în loc să investească și că instalarea unor baterii de stocare lângă baraje ar fi permis utilizarea energiei produse la prânz în intervalele cu cerere ridicată din timpul serii.

În opinia premierului, o astfel de strategie ar fi adus profituri suplimentare companiei și ar fi contribuit la reducerea prețurilor pentru consumatori.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Rock FM la finalul lunii aprilie.

Bogdan Badea respinge însă această interpretare. El susține că investițiile în baterii nu ar fi avut efectul invocat asupra prețului energiei și că o asemenea afirmație nu reflectă realitatea tehnică și economică a sistemului energetic.

Directorul interimar a precizat că nu ar fi ales investițiile în baterii în detrimentul proiectelor legate de acumulările de apă și a insistat că reducerea prețurilor la energie nu ar fi fost obținută prin astfel de investiții.

„Nu o să auziți de la mine că mai bine făceam baterii, în detrimentul investițiilor în acumulări de apă. Nu cu acele investiții ar fi scăzut prețurile. O astfel de afirmație nu are legătură cu realitatea economică și tehnică. Știu că o să supăr pe unii și pe alții, dar uneori trebuie să spunem lucrurilor pe nume și astăzi este acea zi”, a spus Badea.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România și una dintre cele mai importante companii din sectorul energetic național.

Potrivit raportului anual aferent anului 2025, societatea a înregistrat venituri de aproximativ 10 miliarde de lei și un profit net de 3,37 miliarde de lei, echivalentul a peste 600 de milioane de euro.

Surse din companie susțin că în perioada următoare sunt avute în vedere contracte importante pentru livrarea energiei electrice, într-un context în care energia hidro este considerată una dintre cele mai competitive surse de producție din piață.

Bogdan Badea ocupă funcția de director general interimar din toamna anului 2025. El a mai condus Hidroelectrica în perioada 2017-2023.

Numele său a fost menționat și într-o investigație publicată de Recorder, care relata că Hidroelectrica ar fi furnizat energie fără facturare în valoare de aproximativ două milioane de euro către instituții religioase și oameni de afaceri cu conexiuni politice în perioada în care compania era condusă de acesta.