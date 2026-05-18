Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, investește masiv în extinderea capacităților de stocare, având noi proiecte strategice în plan. Compania urmărește securizarea rețelei naționale și eficientizarea producției de energie.

Compania are în plan trei noi proiecte de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate cumulată de 680 MWh și o putere totală de 170 MW, având o durată de stocare de patru ore, rar întâlnită pe piața locală.

Aceste sisteme moderne vor stoca surplusul de electricitate în perioadele cu producție ridicată și consum redus, urmând să livreze energia în rețea la orele de vârf.

Două dintre noile instalații Hidroelectrica vor fi amplasate lângă centralele hidroelectrice Retezat și Ruieni, pentru care studiile de fezabilitate au fost finalizate intern, relatează e-nergia.ro. Proiectul de la CHE Retezat va avea o putere de 90 MW și o capacitate de 360 MWh.

Departamentul de Proiectare a elaborat deja studiul tehnic, fiind întocmită nota de fundamentare pentru aprobarea titlului de investiție.

Proiectul de la CHE Ruieni va avea o putere de 50 MW și o capacitate de 200 MWh, parcurgând aceleași etape administrative interne. Pe lângă acestea, Hidroelectrica lucrează la un proiect aflat în stadiu tehnic preinvestițional la Tudor Vladimirescu.

Acesta presupune o capacitate de stocare de 120 MWh și o putere de 30 MW. Compania a analizat oportunitățile de implementare în funcție de arhitectura de racordare la rețea și de existența amplasamentelor proprii, asigurând exploatarea prin personalul existent pentru optimizarea costurilor generate.

Pe lângă noile inițiative strategice, Hidroelectrica are în desfășurare două proiecte tehnologice foarte avansate.

Instalația de la Crucea, cu o capacitate de 72 MWh și o putere de 36 MW, este aproape gata, având autorizația oficială de înființare emisă de ANRE. Conform estimărilor recente, aceasta va deveni operațională cel târziu în luna iulie 2026, devansând termenul stabilit inițial.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat direct cu companiile românești Prime Batteries și Enevo.

În același timp, proiectul de la Porțile de Fier 2, o instalație cu o capacitate de 256 MWh și o putere de 64 MW, parcurge toate procedurile de achiziție. Scopul său este reducerea dezechilibrelor create în sistem de centralele regenerabile prin mutarea producției hidro în anumite intervale orare și furnizarea de servicii tehnologice de sistem.

De asemenea, compania se pregătește să demareze Proiectul Pilot Nufărul, primul său parc de panouri fotovoltaice flotante, care va fi implementat în județul Olt, pe lacul de acumulare al centralei Ipotești, urmând să primească autorizația de funcționare.

Cu toate acestea, procesul de atribuire pentru proiectul de la Porțile de Fier 2 a întâmpinat obstacole administrative majore. În ianuarie 2026, Hidroelectrica a desemnat câștigătoare oferta companiei Electrogrup. Ulterior, Synergy Construct, a cărei ofertă fusese respinsă, a contestat decizia. După reevaluarea ofertelor de luna trecută, Synergy Construct a fost numită câștigătoare, însă această nouă decizie a fost contestată la rândul său de Electrogrup, blocând temporar semnarea contractului final.

Proiect / Amplasament Capacitate Stocare Putere Instalată Stadiu Actual al Proiectului (2026) Obiectiv Tehnic și Strategic CHE Retezat 360 MWh 90 MW Studiu de fezabilitate aprobat în CTE-HE; notă de fundamentare transmisă. Autonomie de 4 ore; stocarea surplusului și optimizarea SEN. CHE Ruieni 200 MWh 50 MW Studiu de fezabilitate avizat intern; notă de investiție în curs de aprobare. Autonomie de 4 ore; servicii tehnologice de sistem. Tudor Vladimirescu 120 MWh 30 MW Stadiu tehnic preinvestițional (analiză arhitectură de racordare). Reducerea costurilor prin utilizarea terenurilor și personalului existent. Crucea 72 MWh 36 MW Finalizat aproape integral; autorizație de înființare ANRE emisă. Operaționalizare estimată: iulie 2026 (parteneriat cu Prime Batteries & Enevo). Porțile de Fier 2 256 MWh 64 MW Procedură de achiziție publică; licitație aflată în faza de contestații juridice. Compensarea dezechilibrelor generate de energia regenerabilă intermitentă. Pilot „Nufărul” (Olt) N/A N/A În curs de autorizare la ANRE. Primul parc pilot de panouri fotovoltaice flotante pe lacul Ipotești.

În altă ordine de idei, Hidroelectrica a înregistrat un nou record istoric pe piața de capital de la București, marcând o creștere spectaculoasă de peste 60% a valorii acțiunilor sale de la listare.

Compania a anunțat pe 8 mai o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune.

Tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei/acțiune, confirmând poziția sa de top în Europa Centrală și de Est. O asemenea evoluție demonstrează încrederea deplină a marilor investitori pe termen lung.

Iar pe 15 mai, acţiunile Hidroelectrica H2O au atins 185 de lei pe acţiune, nivel record de la listarea din iulie 2023, ducând capitalizarea bursieră a Hidroelectrica la 82,5 miliarde de lei. Mişcarea vine la o zi după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru din 2026.

Compania a raportat un profit net de 1,307 miliarde de lei în T1 2026, cu 122% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unui debit al Dunării mai mare, care a împins producţia cu 36% în sus, şi al unei expansiuni accelerate în furnizare – portofoliul de clienţi s-a dublat faţă de martie 2025, ajungând la 1,3 milioane de locuri de consum.

Veniturile totale au crescut cu 67%, la 3,129 miliarde de lei, iar marja EBITDA a urcat de la 46% la 55%.