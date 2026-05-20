Tensiunile dintre reprezentanții Guvernului și Metrorex au atins un nou punct culminant, generând o amplă dezbatere publică privind finanțarea, managementul și eficiența generală a rețelei de transport subteran din București.

Conflictul a reizbucnit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat acuzații dure la adresa companiei, susținând că aceasta este menținută în viață artificial prin subvenții guvernamentale masive și că beneficiile financiare acordate angajaților nu sunt justificate de realitatea economică sau de profitabilitatea societății.

În replică, organizația sindicală a Metrorex a emis o poziție oficială prin care respinge toate aceste acuzații, catalogându-le drept atacuri politice nefondate și mutând responsabilitatea deficitului financiar istoric direct în curtea Executivului.

Disputa actuală a fost declanșată de o analiză critică detaliată, publicată pe rețelele de socializare de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Oficialul guvernamental a subliniat că, deși Metrorex transportă zilnic un volum uriaș de peste 600.000 de pasageri, managementul companiei și statul român au administrat rețeaua ani la rând fără o preocupare reală pentru stabilitatea și sănătatea financiară pe termen lung a întregii societăți.

Gheorghiu a avertizat că o companie de transport public poate supraviețui o perioadă îndelungată datorită exclusiv subvențiilor, însă nu poate funcționa la nesfârșit fără adoptarea unor decizii structurale cruciale și fără implementarea unei reforme profunde a modelului actual.

Deși a recunoscut explicit că transportul cu metroul în marile metropole nu este conceput pentru a genera un profit comercial direct, fiind o facilitate cu caracter eminamente social subvenționată în întreaga lume, vicepremierul a atras atenția asupra unor dezechilibre grave.

Aceasta a menționat că deficitul financiar cumulat în perioada cuprinsă între anii 2018 și 2025 a atins cifra îngrijorătoare de aproximativ 1,17 miliarde de lei. De asemenea, Oana Gheorghiu a reliefat faptul că societatea achită anual circa 40 de milioane de euro pentru serviciile de mentenanță, contractele semnate în acest sens parând să nu protejeze în mod suficient interesele financiare ale companiei de stat.

În viziunea sa, clauzele extrem de generoase privind beneficiile extra-salariale cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată finală, transformând structura de personal într-un sistem rigid și foarte greu de reformat.

Reprezentantul Guvernului a mai reproșat managementului că a tolerat un sistem închis, pretinzând că angajările din exterior ar fi blocate de obligativitatea obținerii acordului sindicatului, în timp ce promovările se fac aproape exclusiv din interior, forțând conducerea să negocieze permanent decizii operaționale care ar trebui asumate managerial.

Vezi în această postare mesajul (mult mai lung) al Oanei Gheorghiu.

Replica sindicatului Metrorex nu s-a lăsat așteptată, reprezentanții salariaților apărându-se ferm în fața valului de critici venite din zona guvernamentală. Aceștia au afirmat că asistă în ultima perioadă la o campanie concertată de atacuri mediatice îndreptate împotriva companiei și a personalului, orchestrată în special în spațiul online de către membri ai Guvernului demis.

Referitor la declarațiile vicepremierului, liderii sindicali au explicat că au fost obligați să intervină public pentru a demonta o serie de neadevăruri care riscă să dezinformeze opinia publică, deși recunosc anumite elemente de fapt din analiza oficialului.

Sindicaliștii au confirmat volumul imens de trafic, arătând că numărul zilnic de călători depășește frecvent 600.000, atingând chiar pragul de 650.000 de pasageri pe zi în cursul lunii mai. Totuși, aceștia au ținut să clarifice natura problemelor financiare acute. Reprezentanții lucrătorilor au precizat că adevărata dificultate a Metrorex nu constă în primirea banilor de la bugetul central, ci în faptul că statul nu virează sumele asumate la timp și nici la nivelul valoric stabilit inițial.

În ceea ce privește deficitul financiar uriaș de 1,20 miliarde de lei acumulat pe parcursul ultimilor șapte ani, sindicatul a argumentat că această gaură bugetară este rezultatul unei subcompensări cronice din partea guvernelor succesive.

Pentru a-și susține afirmațiile, aceștia au oferit exemplul Guvernului Bolojan, subliniind că doar în cele zece luni de funcționare ale acestuia au fost generate pierderi de 313 milioane de lei în anul 2025, estimându-se totodată un deficit record de 450 de milioane de lei pentru anul 2026, tot ca o consecință directă a neasigurării fondurilor de compensare guvernamentală.

Liderii de sindicat au demontat și argumentele legate de costurile mari ale întreținerii flotei de trenuri, sugerând vicepremierului să verifice în cadrul propriei formațiuni politice cine a semnat în anul 2021 contractul prin care s-au acordat toate drepturile exclusive către firma de mentenanță. Aceștia au catalogat evoluția contractului ca fiind una paradoxală, deoarece tarifele stabilite progresează constant în raport direct cu rata inflației lunare, o clauză pe care o consideră bizară dar asumată politic în trecut.

În privința acuzațiilor referitoare la beneficiile angajaților și organizarea internă, sindicatul a respins categoric ideea că ar exista elemente ilegale. Reprezentanții au subliniat că toate sporurile și facilitățile extra-salariale menționate de Executiv sunt acordate în strictă conformitate cu legislația națională în vigoare, fiind reglementate clar în contractele colective.

De asemenea, aceștia au negat vehement afirmația conform căreia angajările ar depinde de aprobarea sindicatului, amintind că selecția de personal cade exclusiv în sarcina legală a angajatorului, reprezentat prin Directorul General al Metrorex. Privitor la sistemul de promovări catalogat de Guvern ca fiind restrictiv, sindicatul a ironizat suspiciunile, întrebându-se cum ar putea fi promovată o persoană care nu este deja salariat în cadrul societății.

În finalul poziției lor, sindicaliștii au transmis că statul este cel care pune presiune pe rețeaua de metrou, obligând compania să majoreze prețurile călătoriilor tocmai pentru că Executivul nu își poate onora obligațiile asumate prin Contractul de Servicii Publice.

Ei au concluzionat că, în ciuda subcompensării masive de peste 35% care degradează infrastructura, metroul bucureștean continuă să asigure siguranța călătorilor doar datorită dedicării și sacrificiilor colective ale personalului, care își face datoria zilnic în condiții speciale, deși schema de personal este redusă cu peste o mie de oameni în comparație cu anul 2020.

Indicator / Problemă Poziția și argumentele Guvernului (Oana Gheorghiu) Poziția și replica Sindicatului Metrorex Deficitul financiar cumulat A atins aproximativ 1,17 miliarde lei în perioada 2018–2025 din cauza managementului defectuos. Se ridică la 1,20 miliarde lei pe ultimii 7 ani, fiind cauzat exclusiv de subcompensarea de stat. Pierderi estimate (2025-2026) Compania este ținută în viață artificial prin subvenții, fără decizii axate pe eficiență. Guvernul Bolojan a generat pierderi de 313 milioane lei (2025) și estimări de 450 milioane lei (2026). Contractul de mentenanță Societatea plătește 40 milioane euro/an, iar clauzele nu protejează suficient interesele statului. Contractul din 2021 a fost asumat politic și progresează lunar în funcție de rata inflației. Politica de angajare și promovare Angajările din exterior sunt blocate fără acordul sindicatului; promovările sunt exclusiv interne. Angajările sunt atributul exclusiv al Directorului General; promovarea internă este o procedură firească. Drepturi extra-salariale Beneficiile din Contractul Colectiv de Muncă încarcă nejustificat nota de plată a companiei. Toate beneficiile și sporurile angajaților sunt acordate în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Condiții de operare și trafic Rețeaua transportă peste 600.000 de oameni/zi, dar sistemul a rămas rigid și greu de reformat. Peste 630.000-650.000 de călători/zi sunt transportați în siguranță, deși sunt cu 1.000 de salariați mai puțini ca în 2020.