Oana Gheorghiu acuză iar haosul din companiile de stat: Copy-paste: 4 companii, un singur document. Noi toți plătim prețul

Vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat public modul în care sunt administrate mai multe companii de stat aflate în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Într-o postare publicată pe pagina sa, Oana Gheorghiu susține că patru planuri de restructurare avizate oficial în martie 2026 conțin secțiuni identice, proiecții financiare care nu ar avea legătură cu realitatea și lipsă de implicare din partea acționarului majoritar. Vicepremierul afirmă că situația afectează direct administrarea banilor publici și a activelor statului.

Oana Gheorghiu susține că analiza efectuată asupra documentelor aprobate de AAAS arată existența unor planuri de restructurare redactate aproape identic, deși companiile vizate activează în domenii diferite și administrează active distincte. Vicepremierul afirmă că documentele folosesc același model de măsuri, fără adaptare la specificul fiecărei societăți.

„Când pisica nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă. De ce luptăm pentru reforma companiilor de stat? Pentru că fiecare leu irosit într-o companie de stat care nu funcționează este un leu care nu ajunge la spitale, la școli, la drumuri, la pensii. Pentru că avuția publică — terenurile, clădirile, platformele industriale deținute în numele nostru al tuturor — nu aparține unui guvern sau unui partid. Aparține fiecărui român. Când statul administrează prost, plătim noi toți prețul. Fără să știm. Fără să fim întrebați.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este acționarul unic sau majoritar în sute de companii de stat. Companii care dețin terenuri, clădiri, active industriale: avuție publică acumulată în decenii. Am analizat patru planuri de restructurare avizate de AAAS în luna martie 2026, conform obligațiilor legale”, scrie Oana Gheorghiu pe pagina sa.

Potrivit acesteia, situația este cu atât mai gravă cu cât companiile analizate administrează bunuri publice importante, de la spații comerciale și terenuri până la active industriale și proprietăți aflate în litigiu. Oana Gheorghiu consideră că folosirea unor documente standardizate în astfel de cazuri demonstrează lipsa unei strategii reale de restructurare.

„Secțiunile de măsuri din cele patru planuri sunt textual identice. Același text, aceleași fraze, același template”, a scris Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a precizat că printre companiile analizate se află o societate care administrează spații comerciale în Alexandria, una care deține active radioactive în Ilfov și alte firme care gestionează terenuri și proprietăți în Arad, Botoșani sau în apropiere de Craiova.

În analiza publicată online, Oana Gheorghiu susține că AAAS nu apare în documente ca actor activ în procesul de restructurare al companiilor analizate. Vicepremierul afirmă că planurile nu menționează schimbări de management, convocări ale adunărilor generale sau acțiuni juridice inițiate de acționarul majoritar.

„Niciunul dintre planuri nu documentează o inițiativă venită din partea AAAS ca acționar”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a oferit ca exemplu situația companiei Radioactiv Mineral Măgurele, unde, potrivit datelor prezentate, veniturile au scăzut cu 38%, iar pierderile cumulate au ajuns la 3,9 milioane de lei.

Vicepremierul susține că activitatea companiei este „fizic imposibil de exercitat în condițiile actuale”, însă planul de restructurare estimează profit începând cu 2026.

„AAAS nu a inițiat nici lichidare voluntară, nici schimbare de obiect”, a scris Oana Gheorghiu, referindu-se la cazul Radioactiv Mineral Măgurele.

În același context, vicepremierul a criticat și situația companiei Active Conexe SA, fosta platformă Ford Craiova, unde o parte semnificativă din active ar genera costuri fără venituri.

Vicepremierul afirmă că estimările financiare incluse în documentele analizate nu sunt susținute de măsuri concrete și nu reflectă situația economică reală a companiilor.

Potrivit Oanei Gheorghiu, unele societăți aflate pe pierdere estimează profituri importante pentru anii următori, fără explicații privind modul în care aceste rezultate ar putea fi atinse.

„Planuri avizate oficial. Cifre care nu rezistă la o verificare elementară”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a susținut că una dintre companii proiectează profit de 490.000 de lei după o perioadă de scădere accentuată a veniturilor, iar o altă societate propune recuperarea unor pierderi cumulate pe o perioadă de opt ani, fără mecanisme clare de verificare sau sancțiune.

Oana Gheorghiu consideră că astfel de estimări ridică semne de întrebare privind modul în care sunt aprobate și monitorizate planurile de restructurare ale companiilor de stat.

În postarea publicată online, Oana Gheorghiu afirmă că trei dintre cele patru companii analizate obțin venituri exclusiv din administrarea și închirierea unor bunuri imobile, însă continuă să funcționeze cu pierderi și cheltuieli administrative ridicate.

Vicepremierul susține că unele dintre aceste societăți au doar câțiva angajați, dar continuă să plătească membri ai consiliilor de administrație și directori, în timp ce se confruntă cu litigii și probleme juridice legate de patrimoniu.

„Practic, o parte importantă din veniturile încasate din închirierea imobilelor sunt folosite pentru plata drepturilor din contractele de mandat”, a scris Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a criticat și existența unor membri provizorii în consiliile de administrație, susținând că România și-a asumat prin PNRR eliminarea interimatelor.

Potrivit acesteia, o parte dintre membrii interimari ar avea legături politice și ar cumula funcții publice și mandate în consilii de administrație peste limitele prevăzute de lege.

În finalul mesajului publicat pe pagina sa, Oana Gheorghiu a prezentat impactul financiar al problemelor identificate în cele patru companii analizate.

Vicepremierul susține că societățile respective au cumulat pierderi de 38,4 milioane de lei, iar o parte dintre activele evaluate la aproximativ 100 de milioane de lei generează costuri fără să producă venituri.

„Reforma nu vine de la sine. Vine când suficient de mulți oameni înțeleg exact ce se întâmplă cu banii și activele lor și refuză să mai accepte că așa trebuie să fie”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul afirmă că publicarea acestor date are rolul de a atrage atenția asupra modului în care sunt administrate activele statului și asupra necesității accelerării reformei în companiile publice.