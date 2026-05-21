Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o analiză privind modul în care AAS administrează participațiile și creanțele statului român.

Potrivit documentului, autoritatea nu dispune de o evidență consolidată și operativă a portofoliului pe care îl gestionează în numele statului. Datele prezentate arată că rata de recuperare a creanțelor este de doar 7,48%.

Totodată, pentru 69% din portofoliul administrat de instituție nu a fost raportat niciun demers instituțional. Analiza mai relevă că numeroase proceduri depășesc termene considerate rezonabile, ceea ce generează costuri mai mari decât sumele care ar putea fi recuperate.

Conform informațiilor prezentate în Guvern, 109 proceduri au o vechime mai mare de cinci ani, 93 depășesc zece ani, iar 30 durează de peste 20 de ani, din totalul celor 125 de înregistrări pentru care există date raportate.

„A fost o primă radiografie, cât de cât completă, a portofoliului administrat de această autoritate. Concluziile arată că AAS nu deţine o evidenţă consolidată şi operativă a portofoliului pe care îl administrează în numele statului român. Rata de recuperare a creanţelor este de 7,48%. Pentru 69% din portofoliul Autorităţii nu a raportat niciun demers instituţional. Un număr semnificativ de proceduri depăşesc termenele rezonabile, generând costuri nete din perspectiva de recuperare, adică costul operaţiunilor de recuperare depăşeşte ceea ce ar trebui recuperat. De exemplu, 109 proceduri depăşesc 5 ani, 93 depăşesc 10 ani, 30 depăşesc 20 de ani din 125 de înregistrări cu date raportate”, a spus Dogioiu.

În urma acestor constatări, documentul recomandă sesizarea Corpului de Control al prim-ministrului și obligarea AAS să creeze o evidență electronică consolidată a portofoliului administrat. De asemenea, este propusă sesizarea Curții de Conturi și închiderea procedurilor fără perspective reale de recuperare.

După finalizarea auditului, Guvernul ia în calcul inclusiv evaluarea oportunității ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului să își păstreze statutul de instituție autonomă.

„În primul rând, sesizarea Corpului de Control al prim-ministrului şi obligarea AAS să constituie evidenţa electronică consolidată. Sesizarea Curţii de Conturi şi, de asemenea, mandatarea AAS să închidă procedurile fără perspectivă de recuperare, şi, de asemenea, după finalizarea acestui audit, se recomandă evaluarea oportunităţii ca AAS să rămână o instituţie autonomă”, a subliniat Dogioiu.

O a doua notă prezentată de vicepremierul Oana Gheorghiu a vizat stadiul implementării țintei 443 din PNRR, care prevede restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat până la 31 august 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de Guvern, cele trei companii propuse Comisiei Europene pentru demonstrarea caracterului ireversibil al proceselor de restructurare sunt Telecomunicații CFR SA, Tipografica Filaret SA și Electrocentrale Grup SA.

„Este vorba de restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat până pe 31 august 2026. Potrivit documentului prezentat astăzi în guvern, cele trei companii propuse Comisiei Europene pentru demonstrarea ireversibilităţii proceselor de restructurare sunt Telecomunicaţii CFR-SA, Tipografica Filaret SA şi Electrocentrale Grup SA”, a spus Ioana Dogioiu.

În cazul Telecomunicații CFR SA, procesul de fuziune prin absorbție cu CNFC CFR SA se desfășoară conform calendarului stabilit, însă autoritățile apreciază că există o marjă redusă de eroare până la termenul limită prevăzut în PNRR.

„Autorităţile estimează finalizarea etapelor necesare până la termenul limită, prevăzut în PNRR”, subliniază purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Pentru Tipografica Filaret SA, analiza indică necesitatea accelerării procedurilor, deoarece actualul calendar depășește termenul asumat de România în relația cu Comisia Europeană. Din acest motiv, sunt necesare măsuri urgente din partea Ministerului Transporturilor.

Guvernul a fost informat și cu privire la situația Electrocentrale Grup SA, unde există un risc juridic legat de gajarea unor acțiuni deținute la Titan Power SA.

Potrivit Executivului, această situație trebuie clarificată de urgență de către Ministerul Energiei pentru a nu afecta procesul de fuziune cu SAP SA.

„În ceea ce priveşte Electrocentrale Grup SA, guvernul a fost informat asupra existenţiei unui risc juridic generat de gajarea unor acţiuni deţinute la Titan Power SA, situaţie care trebuie clarificată de urgenţă de Ministerul Energiei, pentru a evita afectarea procesului de fuziune cu SAP SA”, a mai anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Documentul prezentat în Guvern recomandă monitorizarea săptămânală a tuturor etapelor de implementare și raportarea constantă către Secretariatul General al Guvernului și Cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu, astfel încât angajamentele asumate de România prin PNRR să fie respectate în termenele stabilite.