Într-o ediție a emisiunii TV „Cutia Neagră” de la România TV, sunt formulate o serie de acuzații legate de modul în care au fost făcute anumite numiri în structuri guvernamentale de către Ilie Bolojan. Persoane apropiate lui Bolojan de la Oradea ar fi fost aduse în funcții importante la nivel central, inclusiv în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, unde ar fi primit salarii considerabile din fonduri publice.

Printre numele invocate se află Mihai Jurca, fost city-manager al Primăriei Oradea, care ar fi fost numit șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, gestionând bugete și proiecte importante.

Raul-Mircea Guțiu, fost manager al unui parc industrial din Oradea, ar fi ajuns consilier de stat în cadrul aceleiași structuri.

Adrian George Foghiș, apropiat al lui Bolojan, ar fi fost pus într-o poziție de conducere în zona energetică de stat.

Andrei Răzvan Lupu, fost deputat USR-PLUS, a fost numit consilier de stat și implicat în activitatea de coordonare a unor modificări legislative.

Ciprian Barna ar fi ocupat o funcție de director în Guvern, cu un nivel salarial ridicat, după ce anterior ar fi deținut poziții de conducere în structuri din zona Oradea.

Eduard Florea este fost director executiv al Direcției Economice din Primăria Oradea, funcție pe care ar fi ocupat-o timp de aproape două decenii, între 2005 și 2024. În această perioadă, el ar fi fost ulterior promovat în structuri de la nivel central, inclusiv în cadrul Ministerului Finanțelor și în grupuri de lucru interministeriale. Acesta ar fi beneficiat de un salariu lunar situat între 22.000 și 30.000 de lei.

Raluca Rogoz, fost șef al serviciilor publice din Primăria Sectorului 1, ar fi fost numită în fruntea ANAP cu rang de secretar de stat. Potrivit sursei citate anterior, numirea sa ar fi fost realizată la final de an și ar fi venit în urma unor presiuni politice. În perioada în care activa la Primăria Sectorului 1, ea ar fi avut dificultăți în promovarea profesională și ar fi fost menționată într-un raport al Curții de Conturi transmis către DNA, în legătură cu anumite nereguli administrative.

Ionel Stoica, jurnalist și activist USR, este apropiat de Clotilde Armand. Este o persoană fără experiență administrativă semnificativă în domeniul public, cu studii în istorie, care ar fi ajuns rapid într-o poziție de conducere, respectiv secretar general pentru o perioadă de șase luni, privind un nivel salarial de peste 20.000 de lei lunar.

Tot în sfera numirilor din aparatul guvernamental este menționată și Ioana Ene Dogioiu, numită purtător de cuvânt al Guvernului, cu un salariu de aproximativ 27.000 de lei pe lună, la care s-ar adăuga venituri suplimentare din participarea la consilii de administrație. Înainte de această numire, ea a activat în presă, inclusiv la Europa FM, unde a realizat emisiunea „Piața Victoriei”, precum și în redacții precum ziare.com și spotmedia.ro, unde a ocupat funcția de senior editor.