Dialoguri imposibile cu cei de la USR. Un subiect ce a fost discutat, marți, la podcastul Contrapunct, realizat de Mirel Curea pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitații au fost publicistul Octavian Hoandră și profesorul Ștefan Popescu.

Mirel Curea spune că este de neînțeles atitudinea pe care o au majoritatea politicienilor români, cu care nu poate să găsească o cale pentru a dialoga.

Octavian Hoandră a remarcat că este imposibil să porți o discuție cu cei de la USR, care au o atitudine agresivă și întrerup constant interlocutorul.

„De asta te admir eu pentru dialogurile tale cu ăia de la USR, care tot timpul vorbesc peste tine. Ca să vezi ce modalitate, deci știind că n-au argumente, atunci vorbesc peste tine. Atâta nesimțire, și gagicile și ei, vorbesc peste tine. Peste omul care vorbește, ca să îl împiedice să le arate telespectatorilor că sunt niște idioți. Asta e, n-au argument. Tot timpul te întorci la argument. Când nu mai poți să domini o discuție, te întorci la argument și o iei pe altă cale”, spune Octavian Hoandră.

Mirel Curea a redat un dialog pe care l-a avut între patru ochi cu un membru al USR, pe care l-a întrebat direct cum a nimerit în acest partid.

„L-am întrebat tot așa, într-o pauză, pe unul dintre ei. Pe unul dintre ei, care chiar a făcut o școală grea. Nu dau detalii, nu, chiar nu vreau să-l identific, că nu asta e important. Mă, chiar a făcut o școală grea, o facultate foarte grea în străinătate și pe care nu o faci decât dacă ai un anumit talent de la Dumnezeu, clar. Acolo nu merge că m-au băgat mama și mă, nu. Nu aș vrea să vă zic. Băi prietene! Ai o meserie minunată pe care ar râvni-o mulți, dar nu mulți poate să o aibă”, a povestit moderatorul emisiunii.