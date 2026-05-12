Prezentul și viitorul societății românești au fost subiectul unei analize extrem de dure realizate de profesorul și analistul Ștefan Popescu. Invitat marți la podcastul Contrapunct, moderat de Mirel Curea, alături de Octavian Hoandră, acesta a lansat un avertisment critic asupra direcției în care se îndreaptă țara. În viziunea sa, situația actuală a depășit pragul unui simplu regres, transformându-se într-o catastrofă cu efecte pe termen lung.

Analistul consideră că lipsa de viziune a clasei politice și degradarea constantă a structurilor sociale pun sub semnul întrebării însăși supraviețuirea pe termen lung a națiunii.

Ștefan Popescu a explicat că termenul de declin este mult prea blând pentru a descrie realitatea românească actuală. Potrivit acestuia, țara a intrat într-o fază de decadență profundă, care pare imposibil de stopat în absența unor măsuri radicale.

Un alt punct atins în cadrul discuției a fost modul în care publicul românesc se raportează la lideri și la educație. Profesorul a subliniat că societatea pare să respingă adevăratele valori, preferând în schimb să creeze idoli sau figuri mesianice care să suplinească lipsa de reforme structurale.

„Societatea românească nici măcar nu mai acceptă luminile, pentru că noi criticăm, dar nu dorim să avem oameni, adică fabricăm, desigur, mitul, uitați-vă, mitul lui Bolojan, statuia. Noi am mai fabricat statui, ne aducem aminte și din anii 30, am tot fabricat statui”, a adăugat invitatul podcastului Contrapunct.

În ceea ce privește poziționarea externă, Octavian Hoandră a ridicat problema direcției strategice a țării. Ștefan Popescu a fost categoric, afirmând că România a încetat să mai fie un actor cu o agendă proprie, devenind mai degrabă un teren unde se intersectează interesele marilor puteri occidentale.

„Noi nu avem politică externă. Cred că România este un spațiu de proiecție a influențelor din diverse zone. Și americană, și din Europa Occidentală, în special germană. Văd Germania mai influentă decât Franța, deși s-a bătut foarte multă monedă pe Franța. Dar dacă ne uităm la anumite decizii, la anumite declarații, la programul SAFE, la atribuirea contractelor pe Rheinmetall, este Germania. Este prin prezența unei personalități în fosta coaliție, în orice caz, în partidele care formează Guvernul sau îl vor forma, cu cetățenie germană. Deci Germania este o prezență foarte importantă și cred că aceste nu sunt neapărat complementare, le pot coabita, dar cred că se mai ciocnesc”, a detaliat acesta.

Lipsa unei direcții strategice clare este accentuată, în opinia analistului, de faptul că deciziile nu mai vin dintr-un singur centru de putere extern, așa cum se întâmpla în trecutul recent.

Acest lucru creează fragmentare și tabere divergente în interiorul aparatului de stat român.