În 2026, combaterea știrilor false (fake news) în România este realizată printr-un sistem complex de reguli juridice și mecanisme de supraveghere, care combină legislația penală, reglementările din audiovizual și noile norme europene privind mediul digital. Accentul principal cade pe prevenirea dezinformării și pe sancționarea rapidă a conținutului care poate afecta siguranța publică sau procesele democratice.

Domeniu / Mecanism Instituție / Cadru legal Situații vizate Sancțiuni / Măsuri Răspundere penală Codul Penal (articol privind comunicarea de informații false) Răspândirea conștientă de informații false care pot afecta securitatea națională Închisoare între 1 și 5 ani Audiovizual CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) Dezinformare și informare incorectă în TV și radio Somații publice; amenzi până la 100.000 lei Mediu online Digital Services Act (DSA) + ANCOM Conținut ilegal sau manipulator pe platforme digitale Amenzi până la 1% din cifra de afaceri globală; eliminarea conținutului Conținut deepfake Legislație națională actualizată Crearea/distribuirea de conținut AI fără etichetare Amenzi între 10.000 – 200.000 lei Intervenție și verificare Platforme online + instituții stat (MAI, MApN) Răspândirea de știri false în spațiul public Raportare, eliminare conținut, dezmințiri oficiale și clarificări publice

Germania nu tratează „fake news” ca infracțiune generică, ci sancționează strict acele forme de dezinformare care încalcă norme juridice clare, precum defăimarea, instigarea la ură sau amenințarea ordinii constituționale. Sistemul este unul dintre cele mai stricte din Europa, cu accent pe responsabilitatea platformelor digitale și protecția spațiului public.

Domeniu Cadru legal / instituțional Situații vizate Sancțiuni / măsuri Platforme digitale DSA + reglementări inspirate din NetzDG Conținut ilegal (ură, dezinformare gravă) care nu este eliminat rapid Amenzi până la 6% din cifra de afaceri anuală globală; obligații stricte de raportare Cod penal StGB (§186, §187) Defăimare și răspândirea intenționată de informații false despre persoane Amendă sau până la 5 ani închisoare Instigare la ură StGB (§130 – Volksverhetzung) Dezinformare care incită la ură împotriva grupurilor sociale Până la 5 ani închisoare Conținut digital manipulat Legea violenței digitale (2026) Deepfake-uri și conținut AI abuziv Până la 2 ani închisoare; blocarea conturilor Alegeri și securitate informațională BSI + autorități federale Campanii de dezinformare în perioade electorale Eliminare rapidă a conținutului; măsuri administrative imediate

Franța tratează dezinformarea ca un risc juridic și democratic major, sancționând atât actorii individuali, cât și platformele digitale. Sistemul combină legislația națională anti-manipulare cu regulile europene din Digital Services Act (DSA), mai ales în perioade electorale și în cazurile de conținut manipulator digital.

Domeniu Cadru legal / instituție Situații vizate Sancțiuni / măsuri Dezinformare generală „Loi contre la manipulation de l’information” Răspândirea intenționată de informații false sau înșelătoare Amenzi până la 75.000 € Platforme digitale DSA + legislație franceză Nerespectarea transparenței și a regulilor de moderare Amenzi până la 375.000 €; posibilă răspundere penală pentru reprezentanți Alegeri (perioadă electorală) Instanțe + reglementări speciale Dezinformare masivă ce poate influența votul Eliminare rapidă în 48h; obligativitate transparență publicitară Deepfake Legislație actualizată 2024–2026 Conținut AI manipulator fără consimțământ Până la 2–3 ani închisoare și amenzi până la 75.000 € Autoritate media (Arcom) Arcom (regulator național) Difuzare de informații false de către canale media sau străine Suspendarea posturilor; sancțiuni administrative Reglementare europeană Digital Services Act (DSA) Lipsa combaterii riscurilor sistemice de dezinformare Amenzi până la 6% din cifra de afaceri globală

Spania abordează dezinformarea printr-un model axat pe responsabilizarea creatorilor de conținut, extinderea dreptului la rectificare și aplicarea strictă a regulilor europene (DSA). Accentul este pus atât pe mediul online, cât și pe influența rețelelor sociale și a AI-ului.

Domeniu Cadru legal / instituție Situații vizate Sancțiuni / măsuri Drept la rectificare Legea modernizată a rectificării (2026) Publicarea de informații false de către influenceri și media Obligația de corectare în 20 zile; acțiuni în instanță rapide dacă nu se respectă Deepfake și AI Legea AI (2025) + Cod Penal Conținut AI neetichetat sau manipulator Amenzi administrative; sancțiuni penale pentru atingerea demnității Infracțiuni penale conexe Codul Penal spaniol Ură, calomnie, panică publică 6 luni – 2 ani închisoare; sancțiuni civile sau penale Platforme digitale Digital Services Act (DSA) Nerespectarea eliminării conținutului ilegal Amenzi până la 6% din cifra de afaceri globală Protecția minorilor Legea online 2026 Expunerea minorilor la dezinformare și conținut dăunător Interzicerea accesului sub 16 ani la rețele sociale Supraveghere algoritmică Procuratură + autorități digitale Algoritmi care amplifică dezinformarea Investigații și eventuale sancțiuni platforme

Austria aplică un cadru strict împotriva dezinformării, bazat pe legislația europeană (DSA și AI Act) și pe norme naționale privind discursul de ură, protecția minorilor și utilizarea inteligenței artificiale. Sistemul pune accent pe prevenție, transparență algoritmică și sancțiuni financiare ridicate.