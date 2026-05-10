Escrocherie online folosind numele lui Călin Georgescu. În mediul online din România circulă o nouă formă de dezinformare, bazată pe conținut emoțional și imagini manipulate. Mai multe pagini de Facebook promovează o presupusă „donație secretă” de milioane de dolari, atribuită lui Călin Georgescu, într-un scenariu complet fals, creat pentru a genera distribuiri masive și trafic web.

Mesajele sunt construite astfel încât să pară credibile, dar verificările arată că informațiile nu au nicio bază reală.

Pe pagina „Voce Națională” a fost publicată o postare care susține că Călin Georgescu ar fi donat în secret suma de 4 milioane de dolari pentru copiii nevoiași din România.

Textul este formulat emoțional, cu mesaje de tipul „nimeni nu a știut” și „gest impresionant făcut în secret”, conceput pentru a stimula reacții și distribuiri rapide.

În realitate:

imaginile cu copii sunt preluate din contexte din Africa și Asia

nu există nicio dovadă a unei donații reale

conținutul este fabricat pentru engagement

„A DAT TOTUL FĂRĂ CA NIMENI SĂ ȘTIE!” Călin Georgescu a lăsat întreaga lume fără cuvinte după ce a donat în secret suma integrală de 4.000.000 de dolari chiar de ziua sa, pentru a ajuta copiii fără adăpost și aflați în dificultate din România”, scrie în postarea respectivă.

O altă pagină, „Vocea Puterii”, folosește același model de manipulare, de data aceasta cu implicarea lui George Simion.

În aceste postări apar inclusiv imagini generate cu inteligență artificială, în care sunt create scenarii fictive cu personaje publice, menite să pară autentice.

Acest tip de conținut urmărește același obiectiv: atragerea atenției și creșterea distribuțiilor pe platformele sociale.

Analiza acestui tip de conținut arată un model clar de monetizare:

Crearea de postări emoționale cu personaje publice Distribuirea pe pagini de Facebook cu audiență mare Redirecționarea utilizatorilor către site-uri externe Generarea de venit din reclame afișate (trafic artificial)

În unele cazuri, paginile sunt promovate prin reclame plătite, uneori cu indicii despre sponsori obscuri sau locații fictive, folosite ca paravan pentru activitatea reală.

Acest tip de fake news se bazează pe câteva mecanisme psihologice simple:

emoție puternică (milă, admirație, șoc)

(milă, admirație, șoc) asocierea cu persoane publice cunoscute

narativ simplu și „pozitiv”

lipsa verificării sursei de către utilizatori

Combinația acestor factori crește semnificativ șansele de viralizare.

Deși pare inofensiv la prima vedere, acest tip de conținut are efecte reale:

răspândește dezinformare

exploatează imaginea unor persoane publice

poate expune utilizatorii la site-uri nesigure

contribuie la pierderea încrederii în informațiile online

Pentru a evita manipularea, este important să verifici întotdeauna:

sursa informației

existența unor confirmări din media credibilă

autenticitatea imaginilor

logica știrii (donații „secrete” fără surse verificabile sunt un semnal de alarmă)

Campaniile de acest tip nu sunt despre realitate, ci despre atenția utilizatorilor și monetizarea acesteia.