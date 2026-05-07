Alocațiile și indemnizațiile pentru copii intră pe carduri de vineri. Pentru beneficiarii care au ales varianta de plată prin mandat poștal, sumele nu vor fi virate simultan, ci vor ajunge după data de 10 mai 2026, potrivit comunicatului transmis de ANPIS.

Alocația de stat pentru copii este reglementată prin Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta stabilește dreptul la alocație, beneficiarii, condițiile de acordare și modalitatea de plată.

Considerată una dintre cele mai importante forme de sprijin financiar oferite de statul român, alocația este destinată tuturor copiilor, fără discriminare, și are rolul de a susține creșterea și îngrijirea acestora printr-un sprijin lunar.

În prezent, cuantumul alocației este de 719 lei lunar pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap. De asemenea, suma de 292 lei lunar se acordă copiilor cu vârsta între 2 și 18 ani, precum și tinerilor care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate conform legii, până la finalizarea acestora. Aceeași sumă se aplică și tinerilor cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție sunt beneficii de asistență socială reglementate prin OUG nr. 111/2010. Acestea au rolul de a sprijini familia în perioada de îngrijire a copilului, dar și de a încuraja revenirea părinților pe piața muncii.

Indemnizația se acordă până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. Valoarea acesteia reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului. Suma minimă este de 1.651 lei lunar, iar suma maximă ajunge la 8.500 lei lunar.

Stimulentul de inserție este destinat părinților aflați în concediu pentru creșterea copilului care aleg să revină în activitate. Acesta este de 1.500 lei lunar până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, în cazul în care revenirea la muncă are loc înainte ca acesta să împlinească 6 luni.

Ulterior, stimulentul este de 650 lei lunar până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. Dacă părintele revine în activitate după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, suma acordată este de 650 lei lunar până la vârsta de 3 ani.

Pentru părinții care au un copil cu dizabilități și revin la muncă înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului, stimulentul este de 1.500 lei lunar până la 3 ani, urmând ca ulterior să fie acordată suma de 650 lei lunar până la împlinirea vârstei de 4 ani.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin cele 41 de agenții județene și prin agenția dedicată Municipiului București, este instituția responsabilă de plata acestor beneficii de asistență socială. Prin intermediul acestor structuri, milioane de familii din România primesc lunar sprijinul financiar destinat creșterii și îngrijirii copiilor.