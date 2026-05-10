Scumpirea energiei electrice în România provoacă presiuni majore asupra nivelului de trai. România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani în ceea ce privește costul energiei electrice. Datele analizate în spațiul public arată că, în semestrul II 2025, prețul electricității pentru populație a înregistrat o creștere puternică față de aceeași perioadă din 2024, fenomen care a amplificat presiunea asupra bugetelor familiale și a alimentat nemulțumirea socială.

Tema energiei a devenit centrală în dezbaterea economică și politică, în condițiile în care scumpirile nu au afectat uniform toate categoriile de consumatori.

Potrivit analizei prezentate de Petrișor Peiu, impactul majorării prețurilor la energie a fost unul profund inegal.

Cele mai afectate au fost gospodăriile cu un consum redus de electricitate, în special cele care utilizează sub 100 kWh pe lună. Pentru aceste familii, costurile cu energia au crescut dramatic, iar în anumite situații facturile s-au apropiat de dublare.

În schimb, consumatorii cu un nivel ridicat de utilizare a energiei au resimțit majorări mult mai reduse, estimate între 15% și 20%.

Această diferență a readus în discuție problema vulnerabilității energetice și a modului în care politicile tarifare influențează categoriile sociale cu venituri mici.

Economiștii explică faptul că energia electrică are un rol strategic în funcționarea economiei, iar orice creștere semnificativă a prețurilor produce efecte în lanț.

Majorarea costurilor la electricitate influențează:

prețurile produselor alimentare;

costurile industriale;

serviciile și transportul;

producția și distribuția;

cheltuielile comercianților.

În momentul în care firmele plătesc mai mult pentru energie, costurile sunt transferate treptat către consumatorul final, ceea ce accelerează inflația și reduce puterea de cumpărare.

Specialiștii atrag atenția că efectele sunt resimțite mai puternic în economiile unde veniturile populației rămân sub media europeană, iar ponderea utilităților în cheltuielile lunare este deja ridicată.

Creșterea prețurilor la energie vine într-un context economic complicat, marcat de:

majorări de taxe;

creșterea TVA pentru anumite categorii;

scumpirea alimentelor;

costuri mai mari pentru servicii și locuințe.

În combinație cu energia scumpă, aceste evoluții reduc consumul și afectează direct nivelul de trai al populației.

Analiștii economici avertizează că atunci când utilitățile cresc accelerat, gospodăriile cu venituri mici sunt obligate să reducă alte cheltuieli esențiale, inclusiv cele pentru sănătate, educație sau alimentație.

În declarațiile sale publice, Petrișor Peiu a criticat politicile economice ale coaliției formate din PSD, PNL, USR și UDMR.

Acesta susține că măsurile adoptate de Executivul asociat cu Ilie Bolojan au contribuit la amplificarea costurilor suportate de populație și la accentuarea dezechilibrelor economice.

Criticile se concentrează în special pe:

evoluția prețurilor la energie;

nivelul taxării;

inflația ridicată;

lipsa unor măsuri eficiente de protecție pentru consumatorii vulnerabili.

„Catastrofala cădere a nivelului de trai este foarte bine exprimată de imaginea de mai jos: scumpirea electricității pentru populație a fost de aproape 60% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024. Marea dramă vine din faptul că această scumpire a lovit asimetric – cel mai rău i-a afectat pe cei săraci (cu consumuri mici, de sub 100kWh/ lună), pentru care prețul s-a dublat, în vreme ce cei care consumau mult au resimțit doar o scumpire de 15-20%. Asta dacă se mai întreba cineva de ce este atât de nepopulară coaliția PSD PNL UDMR USR, condusă de Ilie Bolojan”.

Experții în politici sociale avertizează că România riscă o extindere a fenomenului de sărăcie energetică, adică situația în care gospodăriile nu își mai pot acoperi în mod adecvat consumul de energie fără sacrificii financiare majore.

Cele mai expuse categorii sunt:

pensionarii cu venituri reduse;

familiile monoparentale;

persoanele din mediul urban cu salarii mici;

gospodăriile dependente exclusiv de energie electrică.

În lipsa unor mecanisme eficiente de compensare, creșterea costurilor la utilități poate accentua tensiunile sociale și poate afecta consumul intern, unul dintre principalii motoare ai economiei.