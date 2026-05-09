Economia României se află din nou în centrul unei dispute politice, după ce liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur politicile economice ale guvernării conduse de Ilie Bolojan. Acesta susține că măsurile adoptate în ultimul an ar fi contribuit la creșterea costurilor de trai și la încetinirea economiei.

În analiza sa, Petrișor Peiu indică drept factor principal creșterea accelerată a prețurilor la electricitate, pe care o consideră una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană în perioada recentă. Potrivit declarațiilor sale, această evoluție ar fi generat presiuni suplimentare asupra industriei și consumatorilor.

Scumpirea energiei este descrisă ca un element declanșator pentru o serie de efecte economice, inclusiv creșterea prețurilor în lanț la bunuri și servicii esențiale.

Un alt punct central al criticilor vizează nivelul inflației. Liderul AUR afirmă că majorarea costurilor energetice, combinată cu ajustări fiscale, inclusiv creșteri de taxe, ar fi contribuit la o rată a inflației considerată ridicată în comparație cu alte state din Uniunea Europeană.

În acest context, sunt menționate politicile economice promovate de coaliția formată din PSD, PNL, USR și UDMR, despre care Peiu afirmă că ar fi amplificat presiunile asupra economiei.

Un alt element invocat în criticile formulate este structura consumului intern. Potrivit acestuia, economia României depinde semnificativ de consumul populației, iar scăderea puterii de cumpărare ar avea efecte directe asupra creșterii economice.

În același timp, sunt vizate cheltuielile publice, pe care le consideră insuficient ajustate. În opinia sa, menținerea unui nivel ridicat al consumului instituțional ar contribui la dezechilibre bugetare și la presiuni suplimentare asupra mediului privat.

”Scumpirea exagerată a energiei s-a răspândit în toată economia şi, fiind simultană cu creşterea cotelor de TVA, a adus cea mai mare rată a inflaţiei din UE, de aproape 10%”, a afirmat Petrişor Peiu.

Declarațiile lui Petrișor Peiu evidențiază o confruntare politică mai amplă privind direcția politicilor economice din România. În timp ce opoziția acuză efecte negative asupra populației și mediului de afaceri, guvernarea susține în general necesitatea unor măsuri fiscale și energetice pentru stabilitate bugetară și ajustare macroeconomică.

Subiectul rămâne unul sensibil, cu impact direct asupra costului vieții, inflației și încrederii în politicile economice actuale.