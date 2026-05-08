Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5% anual, într-o încercare de a limita presiunile inflaționiste generate de evoluțiile economice și geopolitice internaționale.

Decizia a fost aprobată în unanimitate de Comitetul executiv al instituției și vine într-un context marcat de scumpirea resurselor energetice, creșterea prețurilor la alimente și tensiunile din Orientul Mijlociu, care afectează piețele internaționale.

Potrivit comunicatului transmis de BNM, odată cu majorarea dobânzii de bază, au fost ajustate și celelalte instrumente de politică monetară.

Astfel:

rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 8,5%;

rata pentru depozitele overnight a fost fixată la 4,5%.

În schimb, normele rezervelor obligatorii au fost menținute:

la 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești;

la 26% pentru valuta liber convertibilă.

Noile niveluri stabilite de BNM

Banca Națională explică faptul că decizia a fost necesară din cauza intensificării riscurilor inflaționiste la nivel internațional.

„Banca Națională a adoptat această decizie din necesitatea configurării politicii monetare de natură să atenueze presiunile la adresa procesului inflaționist în contextul intensificării efectelor conflictului din Orientul Mijlociu, reflectate prin creșterea prețurilor internaționale la resursele energetice, produsele alimentare și la materiile prime și impactul acestora asupra prognozei activității economice regionale, precum și a politicilor monetare și fiscale promovate de economiile importante”, se arată în comunicatul BNM.

Instituția avertizează că efectele conflictului din regiunea Golfului Persic au început deja să influențeze prețurile internaționale la petrol și gaze naturale.

Printre factorii considerați critici de autoritățile monetare se numără și riscurile legate de posibile perturbări ale transporturilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

BNM arată că eventualele blocaje din zonă au contribuit deja la majorarea cotațiilor internaționale pentru:

petrol;

gaze naturale;

materii prime;

produse alimentare.

În paralel, aprecierea dolarului american și deprecierea euro amplifică presiunile asupra importurilor și asupra costurilor economice din regiune.

Potrivit estimărilor BNM, rata anuală a inflației va depăși în următoarele luni intervalul țintit de instituție.

În martie 2026, inflația anuală a ajuns la 5,81%, peste prognozele anterioare și peste limita superioară a coridorului de variație stabilit în jurul țintei de 5%.

Evoluția inflației în Republica Moldova

Autoritățile monetare avertizează că presiunile externe și volatilitatea piețelor pot menține inflația la niveluri ridicate și în perioada următoare.

În ciuda contextului internațional dificil, Banca Națională a Moldovei arată că economia Republicii Moldova a înregistrat unele semnale pozitive la începutul anului.

Potrivit datelor prezentate:

producția industrială a crescut cu 2,8%;

agricultura a avansat cu 8,6%;

comerțul cu amănuntul a crescut cu 16,3%.

Indicatori economici pozitivi în Moldova

Cu toate acestea, autoritățile monetare consideră că riscurile externe rămân ridicate și pot afecta evoluția economiei în lunile următoare.

Banca Națională a Moldovei susține că va continua să monitorizeze atent evoluțiile economice și riscurile inflaționiste.

„BNM va continua să monitorizeze cu precauție situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu și este pregătită să utilizeze, la necesitate, instrumentele de care dispune în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor”, au precizat reprezentanții instituției.

Majorarea dobânzii-cheie indică faptul că autoritățile monetare din Republica Moldova se alătură tendinței globale de înăsprire a politicilor monetare, în contextul creșterii inflației și al tensiunilor geopolitice internaționale.