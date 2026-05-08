Republica Moldova schimbă legislația pentru produsele fitosanitare. Parlamentul aprobă reguli noi pentru alinierea agriculturii la standardele UE

Noile prevederi urmăresc modernizarea procesului de reglementare a produselor utilizate în agricultură, simplificarea procedurilor administrative și introducerea unor reguli mai clare pentru autorizare și recunoașterea documentelor emise în spațiul european.

Inițiativa legislativă aparține deputaților Serghei Ivanov și Alexandr Trubca.

Autoritățile vor putea testa și autoriza produse neacceptate încă în Uniunea Europeană

Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua lege se referă la posibilitatea testării și autorizării unor produse fitosanitare care nu au fost încă aprobate în statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit noilor prevederi, aceste produse vor putea fi evaluate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite ulterior de Guvern.

Măsura este considerată una strategică pentru agricultură, deoarece oferă producătorilor și importatorilor acces la proceduri mai flexibile într-o perioadă de tranziție legislativă și economică.

Principalele schimbări introduse de noua lege

Măsură

Ce prevede

Testarea produselor neautorizate în UE

Va fi permisă în anumite condiții stabilite de Guvern

Depunerea cererilor

Posibilă până la 31 decembrie 2027

Recunoașterea autorizațiilor UE

Introducerea unor reguli noi pentru evitarea utilizării multiple

Eliberarea documentelor

Gratuită pentru anumite produse

Instituția responsabilă

CNSAPSA

Conform legii adoptate, cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027.

Republica Moldova introduce reguli noi pentru recunoașterea autorizațiilor europene

Un alt capitol important al reformei vizează recunoașterea autorizațiilor emise în statele Uniunii Europene.

Autoritățile moldovene intenționează să evite situațiile în care aceeași autorizație este utilizată simultan în mai multe state din aceeași zonă de evaluare, fără verificări suplimentare.

Prin noile reguli, autoritățile urmăresc creșterea transparenței și a controlului asupra produselor utilizate în agricultură, dar și armonizarea legislației locale cu normele europene privind siguranța alimentară și protecția mediului.

Autorizațiile și certificatele pentru fertilizanți vor fi gratuite

Legea adoptată de Parlament introduce și măsuri de reducere a costurilor administrative pentru operatorii din agricultură.

Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a fertilizanților vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor.

Excepția vizează produsele marcate CE, pentru care regulile europene rămân aplicabile separat.

Documentele care vor fi eliberate gratuit

Tip document

Instituția responsabilă

Autorizații pentru produse fitosanitare

CNSAPSA

Certificate de înregistrare pentru fertilizanți

CNSAPSA

Excepții

Produsele marcate CE

Autoritățile consideră că eliminarea taxelor administrative poate reduce birocrația și poate facilita accesul fermierilor și operatorilor agricoli la procedurile de autorizare.

Măsurile fac parte din apropierea Republicii Moldova de standardele europene

Noile modificări legislative sunt prezentate de autorități ca parte a procesului mai amplu de armonizare a legislației moldovenești cu normele Uniunii Europene.

Sectorul agricol reprezintă unul dintre domeniile în care Republica Moldova încearcă să accelereze reformele pentru a facilita integrarea pe piața europeană și compatibilizarea regulilor privind siguranța alimentară, utilizarea pesticidelor și protecția culturilor agricole.

Specialiștii din domeniu spun că noile prevederi pot avea efecte importante asupra pieței produselor fitosanitare și a fertilizanților, mai ales în ceea ce privește accesul la tehnologii și produse noi pentru agricultură.

Legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial

Potrivit prevederilor adoptate de Parlament, actul normativ va intra oficial în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

După acest moment, Guvernul va trebui să stabilească normele concrete de aplicare pentru noile proceduri privind testarea, autorizarea și recunoașterea produselor fitosanitare.

Ce urmăresc autoritățile prin noile reguli

Obiectiv

Impact estimat

Alinierea la standardele UE

Compatibilizare legislativă

Reducerea birocrației

Proceduri mai rapide

Creșterea controlului

Reguli mai stricte pentru autorizare

Modernizarea agriculturii

Acces la produse și tehnologii noi

Sprijin pentru fermieri

Eliminarea unor costuri administrative

Adoptarea acestor modificări este considerată una dintre cele mai importante schimbări recente din legislația agricolă a Republicii Moldova și poate influența direct modul în care vor fi autorizate și utilizate produsele pentru protecția plantelor în următorii ani.