Noile prevederi urmăresc modernizarea procesului de reglementare a produselor utilizate în agricultură, simplificarea procedurilor administrative și introducerea unor reguli mai clare pentru autorizare și recunoașterea documentelor emise în spațiul european.

Inițiativa legislativă aparține deputaților Serghei Ivanov și Alexandr Trubca.

Autoritățile vor putea testa și autoriza produse neacceptate încă în Uniunea Europeană

Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua lege se referă la posibilitatea testării și autorizării unor produse fitosanitare care nu au fost încă aprobate în statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit noilor prevederi, aceste produse vor putea fi evaluate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite ulterior de Guvern.

Măsura este considerată una strategică pentru agricultură, deoarece oferă producătorilor și importatorilor acces la proceduri mai flexibile într-o perioadă de tranziție legislativă și economică.

Principalele schimbări introduse de noua lege

Măsură Ce prevede Testarea produselor neautorizate în UE Va fi permisă în anumite condiții stabilite de Guvern Depunerea cererilor Posibilă până la 31 decembrie 2027 Recunoașterea autorizațiilor UE Introducerea unor reguli noi pentru evitarea utilizării multiple Eliberarea documentelor Gratuită pentru anumite produse Instituția responsabilă CNSAPSA

Conform legii adoptate, cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027.

Republica Moldova introduce reguli noi pentru recunoașterea autorizațiilor europene

Un alt capitol important al reformei vizează recunoașterea autorizațiilor emise în statele Uniunii Europene.

Autoritățile moldovene intenționează să evite situațiile în care aceeași autorizație este utilizată simultan în mai multe state din aceeași zonă de evaluare, fără verificări suplimentare.

Prin noile reguli, autoritățile urmăresc creșterea transparenței și a controlului asupra produselor utilizate în agricultură, dar și armonizarea legislației locale cu normele europene privind siguranța alimentară și protecția mediului.

Autorizațiile și certificatele pentru fertilizanți vor fi gratuite

Legea adoptată de Parlament introduce și măsuri de reducere a costurilor administrative pentru operatorii din agricultură.

Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a fertilizanților vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor.

Excepția vizează produsele marcate CE, pentru care regulile europene rămân aplicabile separat.

Documentele care vor fi eliberate gratuit

Tip document Instituția responsabilă Autorizații pentru produse fitosanitare CNSAPSA Certificate de înregistrare pentru fertilizanți CNSAPSA Excepții Produsele marcate CE

Autoritățile consideră că eliminarea taxelor administrative poate reduce birocrația și poate facilita accesul fermierilor și operatorilor agricoli la procedurile de autorizare.

Noile modificări legislative sunt prezentate de autorități ca parte a procesului mai amplu de armonizare a legislației moldovenești cu normele Uniunii Europene.

Sectorul agricol reprezintă unul dintre domeniile în care Republica Moldova încearcă să accelereze reformele pentru a facilita integrarea pe piața europeană și compatibilizarea regulilor privind siguranța alimentară, utilizarea pesticidelor și protecția culturilor agricole.

Specialiștii din domeniu spun că noile prevederi pot avea efecte importante asupra pieței produselor fitosanitare și a fertilizanților, mai ales în ceea ce privește accesul la tehnologii și produse noi pentru agricultură.

Potrivit prevederilor adoptate de Parlament, actul normativ va intra oficial în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

După acest moment, Guvernul va trebui să stabilească normele concrete de aplicare pentru noile proceduri privind testarea, autorizarea și recunoașterea produselor fitosanitare.

Ce urmăresc autoritățile prin noile reguli

Obiectiv Impact estimat Alinierea la standardele UE Compatibilizare legislativă Reducerea birocrației Proceduri mai rapide Creșterea controlului Reguli mai stricte pentru autorizare Modernizarea agriculturii Acces la produse și tehnologii noi Sprijin pentru fermieri Eliminarea unor costuri administrative

Adoptarea acestor modificări este considerată una dintre cele mai importante schimbări recente din legislația agricolă a Republicii Moldova și poate influența direct modul în care vor fi autorizate și utilizate produsele pentru protecția plantelor în următorii ani.