Banca Națională a Moldovei a explicat că decizia de majorare a ratei de bază la 6,5% a fost luată pentru a reduce presiunile inflaționiste, în contextul efectelor generate de conflictul din Orientul Mijlociu asupra prețurilor internaționale la energie, alimente și materii prime.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert Grup”, Adrian Lupușor, a avertizat că măsura va duce la o creștere imediată a dobânzilor la valorile mobiliare de stat și la majorarea ratelor pentru credite.

BNM estimează că rata anuală a inflației va depăși în următoarele luni limita superioară a intervalului țintit în jurul pragului de 5%. Potrivit noilor prognoze, inflația medie anuală ar urma să ajungă la 7% în 2026 și la 5,8% în 2027, niveluri revizuite în creștere față de raportul anterior.

În același context, banca centrală a stabilit rata dobânzii pentru principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la 6,5% anual. Totodată, dobânda pentru creditele overnight a fost fixată la 8,5%, cea pentru operațiunile repo la 6,75%, iar rata pentru depozitele overnight la 4,5% pe an.

„Decizia BNM de majorare a ratei de bază este orientată spre combaterea presiunilor inflaționiste, a efectelor de runda a doua de la șocurile de ofertă și ancorarea așteptărilor inflaționiste cu scopul readucerii ratei anuale a prețurilor de consum în coridorul de variație de la ținta inflației”, se arată în comunicatul instituției.

BNM a transmis că va continua să urmărească atent evoluțiile economice interne și internaționale și că este pregătită să folosească, atunci când va fi necesar, instrumentele disponibile pentru menținerea stabilității prețurilor.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert Grup”, Adrian Lupușor, a declarat că decizia Băncii Naționale a Moldovei de a majora rata de bază are „o logică clară”, având în vedere că principalul mandat al BNM este menținerea inflației în intervalul țintit, în timp ce stimularea creșterii economice reprezintă responsabilitatea Guvernului.

„Nu există lucru mai simplu decât de a critica deciziile băncii centrale de majorare a ratei de bază în condițiile unei situații economice precare (valabil pentru orice țară). (…) Totuși, nu pot înțelege de ce eforturile BNM de a tempera anume AȘTEPTĂRILE inflaționiste se rezumă la decizii mecanice de majorare a ratei de refinanțare și nu sunt susținute de o comunicare mai proactivă la acest subiect. O comunicare mai eficientă ar permite chiar o creștere mai modestă a ratei de bază (să zicem cu doar 0,5%), dacă o asemenea decizie era acompaniată de un îndemn clar din partea BNM pentru mediul de afaceri și populație de a nu lua decizii financiare pripite/ în grabă, de a aștepta consumarea șocului inflaționist care este unul TEMPORAR și de a nu alimenta spirala așteptărilor inflaționiste. Altă nedumerire este de ce această decizie vine atât de târziu, după 2 luni de la declanșarea crizei energetice din Orientul Mijlociu, atunci când era clar că vorbim de un șoc inflaționist extern clar care poate alimenta efecte de runda a doua și așteptări inflaționiste evidente. Cât ține de efecte, ne așteptăm la o creștere imediată a dobânzilor la valorile mobiliare de stat (deci, finanțarea deficitului bugetar va fi și mai scumpă – o durere în plus pentru Guvern care merge pe un deficit bugetar destul de înalt), dar și o creștere a ratelor la credite, deși aceasta se va întâmpla pentru câteva luni”, a declarat expertul.

În ultimii ani, Banca Națională a Moldovei a modificat în repetate rânduri rata de bază, în încercarea de a ține sub control inflația, pe fondul crizelor regionale și al creșterii prețurilor la energie și alimente. În 2022, rata de bază a depășit pragul de 20% anual, în contextul scumpirilor accelerate generate de invazia Rusiei în Ucraina.

Ulterior, în februarie 2026, BNM a stabilit rata de bază la nivelul de 5%, considerat optim pentru susținerea unei dezvoltări economice sustenabile.

Rata de bază este utilizată ca reper pentru principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, iar facilitățile de depozit și de creditare sunt încadrate într-un coridor simetric de plus/minus 2 puncte procentuale față de acest nivel.