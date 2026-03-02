Conform BNM, în ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova din diaspora au expediat în țară 132,58 milioane dolari. Aproape 74 de milioane de dolari au fost transferate prin intermediul sistemelor de remiteri de bani, restul provenind din alte tipuri de transferuri financiare.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, suma este mai mare cu aproximativ 20 de milioane de dolari, ceea ce confirmă o dinamică pozitivă a fluxurilor de valută provenite din afara țării.

Datele oficiale arată că 80,1% din totalul banilor au fost trimiși în euro, în timp ce 10,3% au fost în dolari americani. Restul transferurilor au fost realizate în alte valute.

Un element relevant este faptul că ponderea transferurilor în ruble a fost zero. În anii anteriori, Federația Rusă reprezenta o sursă importantă de remitențe, însă sancțiunile bancare și dificultățile tehnice privind transferurile din Rusia au redus drastic aceste fluxuri.

Structura geografică a remitențelor indică o orientare tot mai puternică spre statele UE. Peste 70% din totalul banilor trimiși în ianuarie provin din țări precum Italia, Germania, Franța, Irlanda și România.

Totodată, Israel, Marea Britanie și Statele Unite continuă să fie surse constante și importante de valută pentru economia Republicii Moldova.

Această redistribuire a fluxurilor reflectă schimbarea destinațiilor de muncă ale cetățenilor moldoveni, dar și adaptarea la noile condiții geopolitice și financiare.

Pe parcursul anului trecut, moldovenii din diaspora au transferat în total aproape 1,72 miliarde dolari brut sau 1,66 miliarde dolari net. Cea mai consistentă lună a fost decembrie, când au fost trimiși peste 174 milioane dolari.

Deși suma anuală este în creștere față de 2024, nivelul rămâne cu aproximativ 100 milioane dolari sub recordul atins în 2023.

Potrivit estimărilor oficiale, circa un milion de cetățeni ai Republicii Moldova lucrează peste hotare. Remitențele reprezintă o sursă vitală pentru economie, contribuind la:

-susținerea consumului intern,

-stabilitatea financiară a gospodăriilor,

-reducerea presiunilor sociale,

-echilibrarea balanței de plăți.

În contextul actual, creșterea transferurilor din prima lună a anului oferă un semnal pozitiv pentru economia moldovenească, într-o perioadă marcată de volatilitate regională și incertitudini externe.