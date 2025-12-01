Fugarul Ilan Șor, condamnat în dosarul „Frauda bancară” la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani și refugiat în Rusia, a transmis luni că își închide toate „proiectele sociale” derulate în Republica Moldova.

El a motivat decizia prin faptul că, în viziunea sa, președintele Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi blocat „toate posibilitățile tehnice” prin care el ar mai fi putut finanța activități destinate populației.

În mesajul publicat pe Telegram, Șor a susținut că este nevoit să renunțe la aceste proiecte deoarece fondurile pe care le-ar fi transferat ar fi fost complet blocate, iar angajații implicați în derularea lor ar fi trecut prin rețineri și presiuni, notează Ziarul de Gardă.

El a susținut că, în ultimele șase luni, Maia Sandu ar fi blocat sau „furat”, după cum s-a exprimat, aproximativ 50 de milioane de dolari destinați cetățenilor moldoveni.

„Astăzi, cu inima grea, anunţ că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supravieţuiască. (…) Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajaţii noştri sunt arestaţi — vedeţi şi ştiţi cu toţii acest lucru. (…) Doar în ultimele şase luni, Sandu a blocat şi pur şi simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcţionat pentru susţinerea cetăţenilor Moldovei”, a transmis Ilan Șor.

În același anunț, Șor a spus că intenționează să creeze un „front național comun” care ar avea două obiective prioritare: scoaterea din închisoare și sprijinirea persoanelor pe care le consideră persecutate de actuala putere, și răsturnarea guvernării, cu promisiunea că proiectele sociale vor fi reluate integral după schimbarea regimului.

El a descris actuala putere drept „animalică” și a afirmat că aceasta ar urmări represalii împotriva celor implicați în ajutorarea populației.

„Prima sarcină este să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Oamenii noștri nu-i vom lăsa și nu-i vom uita. A doua sarcină — să dărâmăm regimul. Ajutorul pentru oameni și proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm”, a mai afirmat Ilan Șor.

Reacțiile în mediul politic și analitic nu au întârziat. Analistul Vitalie Andrievschi a apreciat, într-o analiză publicată pe Facebook, că mesajul lui Șor nu reprezintă o decizie spontană, ci ar indica faptul că Federația Rusă ar încerca o resetare a influenței sale în Republica Moldova.

Andrievschi a afirmat că Moscova ar dori să se distanțeze de „figurile toxice” și să pregătească proiecte politice noi, mai eficiente și mai ușor de controlat.

Analistul a mai precizat că se pot anticipa demisii și retrageri din partea politicienilor și activiștilor care au făcut parte din sfera de influență a lui Șor, existând posibilitatea unei „resetări” ample a rețelelor utilizate pentru influențarea scenei politice moldovenești.

Andrievschi a sintetizat impactul anunțului în patru puncte majore: încheierea erei Șor în Republica Moldova, reorganizarea strategiei curatorilor ruși, demonstrarea eficienței organelor de drept – care au reușit să blocheze rețelele financiare ale oligarhului – și curățarea treptată a scenei politice de cei considerați actori distructivi.

În opinia analistului, Șor nu ar mai putea juca rolul destabilizator din trecut, întrucât fluxurile financiare i-au fost tăiate, curatorii din exterior și-ar fi schimbat abordarea, iar scena politică moldovenească este în plină transformare. Andrievschi a subliniat că oligarhul devine o povară în raport cu obiectivele Moscovei, pierzând statutul de instrument util pentru destabilizare.

„Șor a mai anunțat demisii iminente și retragerea din funcții a politicienilor și activiștilor care făceau parte din sfera lui de influență. Nu este exclus să vedem o „resetare” pe scară largă a cadrelor pe care le folosea pentru a influența politica locală. În același timp, oligarhul fugar promite să „continue lupta” cu PAS și Maia Sandu, dar deja „într-un nou format”. După cum arată practica, astfel de declarații sunt făcute atunci când instrumentele reale de influență sunt distruse, iar puterea de impact se prăbușește accelerat”, spune Andrievschi.

Proiectele sociale ale lui Ilan Șor au debutat în 2015, după alegerea sa ca primar al municipiului Orhei, când a deschis primele patru magazine sociale. Ulterior, proiectul a fost extins, mai ales în perioada campaniei electorale din 2016.

Printre cele mai cunoscute inițiative se numără rețeaua „Merișor”, inclusiv variante mobile ale magazinelor sociale, care – conform investigațiilor Ziarului de Gardă – au operat o perioadă de peste trei ani la limita legalității.

După fuga din Republica Moldova în 2019, Ilan Șor a locuit inițial în Israel, apoi s-a stabilit în Rusia, unde se află și în prezent. Condamnarea sa la 15 ani de închisoare a fost pronunțată în aprilie 2023 de Curtea de Apel Chișinău și ulterior menținută de Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, el trebuie să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii, prejudiciu asociat celebrei fraude bancare.