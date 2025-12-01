Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a afirmat pentru Financial Times că NATO analizează posibilitatea intensificării răspunsului său la războiul hibrid inițiat de Rusia și că un „atac preventiv” ar putea fi considerat o „măsură defensivă”. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a calificat declarațiile drept „extrem de iresponsabile”, susținând că acestea reflectă intenția alianței de a continua escaladarea tensiunilor.

„Considerăm că este o încercare deliberată de a submina eforturile depuse pentru a depăşi criza din Ucraina”, a acuzat ea. „Cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să fie conştienţi de riscurile şi consecinţele posibile, inclusiv pentru membrii alianţei înşişi”, a ameninţat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

Președintele american Donald Trump susține că amploarea scandalului de corupție din Ucraina „nu ajută” desfășurarea negocierilor de pace care au loc în prezent.

Președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina se confruntă cu câteva probleme dificile, la scurt timp după negocierile din Florida dintre delegațiile americană și ucraineană, care nu au adus rezultate concrete. Totuși, el a menționat că există „șanse bune” ca un acord între Rusia și Ucraina să fie realizat ca urmare a discuțiilor recente.

O investigație amplă privind corupția din sectorul energetic, mediatizată în ultimele săptămâni, a condus, vineri, la demiterea lui Andriï Iermak, principalul colaborator al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care până atunci coordona negocierile cu Statele Unite.

Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se deplasează luni la Moscova pentru a continua discuțiile cu Rusia referitoare la planul SUA de a încheia războiul din Ucraina, potrivit unui oficial american de rang înalt. Witkoff urmează să se întâlnească marți cu liderul rus Vladimir Putin. Această vizită vine după negocierile dintre delegațiile americană și ucraineană din Florida, considerate „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio, care a subliniat totuși că „mai sunt multe de făcut” pentru a ajunge la un acord.

Tot luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit la Palatul Elysee de președintele francez Emmanuel Macron.