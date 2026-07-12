Senatorul Lindsey Graham a murit la scurt timp după revenirea din Ucraina.  Cauzele morții

Senatorul republican american Lindsey Graham a murit după o „boală scurtă și subită”, potrivit unui anunț transmis de biroul său. Reprezentantul statului Carolina de Sud a decedat sâmbătă seara, iar familia sa a cerut discreție în această perioadă.

În comunicatul publicat de biroul senatorului se precizează că apropiații acestuia apreciază mesajele de susținere primite după vestea morții. „Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile din acest moment și solicită intimitate în această perioadă incredibil de dificilă”, se arată în comunicat.

Lindsey Graham a fost ales în Senatul Statelor Unite în anul 2002, după o carieră începută ca avocat în Forțele Aeriene ale SUA. La momentul decesului, acesta ocupa funcția de președinte al Comisiei de Buget a Senatului.

Senatorul republican era cunoscut ca o voce importantă în politica externă a Partidului Republican. Recent, Graham revenise din Ucraina, unde s-a întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții despre sprijinul acordat Kievului și despre sancțiunile împotriva Rusiei, informează Euronews.

Pe parcursul carierei sale politice, Lindsey Graham a avut o poziție vizibilă în dezbaterile privind politica externă a Statelor Unite. Senatorul a fost, de asemenea, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump.

Good meeting with U.S. Senator Lindsey Graham @LindseyGrahamSC in Kyiv. This is already his 10th visit to our country, and we appreciate this support. I’m grateful to Lindsey for recognizing our warriors. The stronger Ukraine is on the battlefield, the greater the chances that… pic.twitter.com/bgZjjgIqu1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

În luna iunie, Trump l-a descris pe Graham drept un „prieten minunat” și o persoană care „a fost mereu acolo când am avut nevoie de el”, susținându-l pentru realegerea în Senat.

Sprijinul exprimat de Trump a venit după ce Graham își exprimase rezervele față de „memorandumul de înțelegere” dintre Washington și Teheran. Senatorul declarase că este „îngrijorat că punctul de vedere al Iranului asupra acordului pare diferit de ceea ce susține echipa americană de negocieri”.

Ulterior, Graham și-a schimbat poziția după o discuție cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, despre prevederile acordului și implicațiile acestuia.

După conversația cu oficialul american, Lindsey Graham a transmis că evaluarea sa asupra memorandumului s-a modificat. Senatorul a afirmat că discuția a fost una amplă și a prezentat public poziția sa actualizată.

„După această discuție, părerea mea este că semnarea memorandumului de înțelegere va fi benefică pentru Statele Unite, în măsura în care Strâmtoarea Ormuz va începe să se deschidă, iar ostilitățile cu Iranul vor înceta”, a scris el într-o postare pe rețelele de socializare.

Graham a fost una dintre figurile republicane implicate constant în temele de politică externă, având poziții exprimate pe subiecte precum relațiile internaționale, securitatea și sancțiunile economice.

Moartea senatorului a fost anunțată de biroul său, fără alte detalii publice privind circumstanțele medicale. Familia acestuia a transmis solicitarea ca perioada de doliu să fie respectată în condiții de intimitate.