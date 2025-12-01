Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis luni un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, marcând 107 ani de la proclamarea statului modern. În mesaj, Trump a subliniat importanța României ca partener strategic al SUA și ca actor esențial în cadrul NATO, evidențiind rolul său în asigurarea stabilității regionale, în special în zona Mării Negre.

Donald Trump a evidențiat parteneriatul solid dintre cele două țări, bazat pe cooperare în domeniul securității, energetic și economic, și a exprimat speranța extinderii colaborării în comerț, investiții și inovație, care să contribuie la dezvoltarea ambelor economii. În mesaj, președintele american a reafirmat importanța diplomației cetățenești și a relațiilor strânse care au consolidat legăturile dintre SUA și România de-a lungul timpului.

„Stimate domnule președinte: Am onoarea de a transmite cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 107-a aniversări a Zilei Naționale pe 1 decembrie. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă creștere, bazat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO și ca pilon al securității regionale și încurajez continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acesteia, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră cetățenească de durată rămâne piatra de temelie a acesteia alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, doresc să construiesc pe baza relației noastre strânse și a istoriei comune. Cu sinceritate, Donald J. Trump”, arată mesajul președintelui SUA.

Prețedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, amintind de semnificația istorică a evenimentului de la 1 decembrie 1918, când Marea Unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România a marcat un pas major spre consolidarea națiunii române.

”Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, a declarat șefa statului.

În mesajul său, șefa statului moldovean a subliniat că valorile dobândite atunci — pace, libertate și democrație — sunt mai actuale ca niciodată, dar și mai expuse provocărilor internaționale contemporane. Ea a insistat asupra responsabilității generației actuale de a păstra aceste valori și de a onora sacrificiile celor care au făcut posibilă Unirea.

”Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând. În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”, a punctat președintele.

Maia Sandu a accentuat, totodată, importanța transmiterii către generațiile viitoare a unui mediu sigur și respectuos față de drepturi și libertăți, pentru ca tinerii să poată trăi într-o societate liberă și demnă.