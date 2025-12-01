Negocierile din Florida privind planul dezvăluit de Statele Unite acum zece zile, considerate „productive” de delegațiile americană și ucraineană, nu au generat însă niciun anunț semnificativ. Planul a fost privit de ucraineni și europeni ca fiind prea favorabil Moscovei.

„Mai sunt încă multe de făcut”, a avertizat secretarul de stat Marco Rubio, după această întâlnire. O sursă apropiată delegaţiei ucrainene a declarat pentru AFP că aceste discuţii „nu au fost uşoare”.

Totuși, acest aspect nu l-a împiedicat pe președintele american să își manifeste optimismul, în timp ce se afla la bordul avionului Air Force One.

„Cred că Rusia ar dori ca acest conflict să se încheie, şi cred că Ucraina, ştiu că Ucraina ar dori ca acest conflict să se încheie”, a declarat Trump.

Miliardarul republican a subliniat totodată că Kievul nu se află într-o poziție de forță, invocând amploarea scandalului de corupție care l-a determinat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să-l demită pe Andriï Iermak, principalul său colaborator și coordonator al negocierilor cu Statele Unite până în acel moment.

„Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a estimat Trump. „Există o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută”.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, care a participat la discuțiile din Florida alături de ginerele președintelui, Jared Kushner, se va deplasa la Moscova pentru a discuta marți cu președintele rus Vladimir Putin.

Acum zece zile, Statele Unite au prezentat un proiect în 28 de puncte, elaborat fără consultarea aliaților europeni ai Kievului, menit să pună capăt conflictului declanșat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Inițial, acordul prevedea ca forțele ucrainene să se retragă din regiunea estică a Donețkului, iar Statele Unite ar fi recunoscut de facto Donețk, Crimeea și Lugansk ca teritorii rusești.

Ulterior, la solicitarea europenilor, planul a fost modificat, iar conținutul său final rămâne neclar.

O sursă bine informată, cu funcție înaltă în cadrul negocierilor, a declarat pentru AFP că americanii urmăresc ca „punctele finale ale planului să fie convenite înainte de a merge la Moscova”.

„Formularea (punctelor, NDLR) este complicată, în special în ceea ce priveşte teritoriile, deoarece (americanii) se consideră exclusiv mediatori şi nu o parte” care susţine Kievul, a adăugat această a doua sursă.

Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean prezent în Florida, a declarat pe Facebook că i-a raportat președintelui Zelenski „progrese substanțiale”.