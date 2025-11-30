În mesajul său, Szijjarto a respins vehement ideea că Ungaria ar fi avut nevoie de un mandat european pentru discuțiile purtate în Rusia.

„Citind declarațiile frustrate ale politicienilor europeni pro-război despre întâlnirea noastră de la Moscova, cred că trebuie abordată o neînțelegere gravă. Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiune sau mandat de la Bruxelles, Berlin sau de oriunde altundeva pentru nicio negociere externă.

Urmăm o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesul nostru național. Fie că le place sau nu la Bruxelles”, a scris Peter Szijjarto.

Pe fondul tensiunilor, cancelarul german Friedrich Merz a criticat vizita lui Orban la Moscova, subliniind că demersul nu a fost coordonat cu partenerii europeni și nu reprezintă o poziție comună a Uniunii Europene.

„Viktor Orban nu joacă pentru echipa europeană de ceva timp. Nu aşteptăm niciun beneficiu, niciun avantaj de la această vizită. El merge acolo fără un mandat european şi fără să se fi coordonat cu noi”, a declarat Merz, citat de presa internațională.

Schimbul de replici scoate în evidență tensiunile persistente dintre Budapesta și mai multe capitale europene privind relația Ungariei cu Rusia și abordarea politicii externe în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit oficialilor de la Budapesta, vizita la Moscova are ca obiectiv principal asigurarea aprovizionării energetice a Ungariei pentru iarna aceasta și pentru anul viitor. Zoltan Kovacs, reprezentantul cabinetului premierului, a explicat pe X că întâlnirea face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului ungar de a asigura continuitatea livrărilor de energie la prețuri accesibile.

Premierul a detaliat personal motivul deplasării în Rusia.

„Recent, ne-am deplasat la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane privind energia rusă: am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria vor continua fără întrerupere.

De aceea mă duc astăzi în Rusia: pentru a mă asigura că aprovizionarea Ungariei cu energie rămâne sigură și accesibilă în această iarnă și în anul care urmează. Să trecem la treabă”, a scris Viktor Orban pe X.

Orban a reiterat că Ungaria depinde de importurile de gaze și petrol din Rusia și a subliniat că accesul la resursele rusești rămâne esențial pentru menținerea celor mai mici prețuri la energie din Europa.

Premierul argumentează că, în timp ce prețurile la energie cresc puternic în restul Uniunii Europene, Ungaria reușește să-și protejeze populația datorită contractelor avantajoase cu Moscova.

Vizita lui Orban la Moscova vine într-un moment sensibil, marcat de continuarea războiului din Ucraina și de discuții aprinse în UE privind relația cu Rusia. Budapestă își menține însă direcția distinctă în politica externă, afirmându-și nevoia de autonomie în gestionarea intereselor naționale, în special în domeniul energiei.