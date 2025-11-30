Forvis Mazars, firmă internațională de audit, taxe și consultanță, lansează, în parteneriat cu EMIS, studiul „CEE Strategic resilience in insurance: outlook 2025”, o analiză amplă asupra direcțiilor de evoluție ale pieței de asigurări din Europa Centrală și de Est (ECE). Raportul arată că regiunea a devenit una dintre cele mai dinamice zone ale industriei, cu o majorare de 58% a primelor non-life între 2018 și 2024 – de la 18 miliarde euro la 28,5 miliarde euro –, depășind ritmul multor piețe vest-europene dezvoltate.

Potrivit autorilor, creșterea are loc în pofida inflației, volatilității macroeconomice și presiunilor de reglementare, iar ECE se conturează ca un „pilon esențial al rezilienței financiare europene”.

„Acest studiu confirmă faptul că ECE a devenit o forță motrice în peisajul asigurărilor din Europa. Fundamentele solide și subscrierea disciplinată le-au permis asigurătorilor să facă față presiunilor economice, în timp ce transformarea digitală și adaptabilitatea la reglementări conturează un sector tot mai rezilient. Ceea ce diferențiază astăzi regiunea ECE este capacitatea de a-și construi propriile avantaje competitive prin eficiență, inovație și sustenabilitate.”, afirmă Małgorzata Pek, Partner și Financial Services Leader, Forvis Mazars în ECE.

Raportul acoperă șase piețe-cheie: Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia. În majoritatea acestora, rata combinată în segmentul non-life rămâne sub 1, reflectând o profitabilitate puternică și o disciplină operațională consolidată.

Studiul evidențiază și decalajul de penetrare a asigurărilor: 2,2% din PIB în ECE, comparativ cu 6% – 9,5% în Europa de Vest. Acest diferențial este catalogat drept oportunitate, nu vulnerabilitate, pe fondul convergenței economice și al nevoii tot mai mari de protecție financiară.

Companiile de asigurări din ECE accelerează investițiile în tehnologie, iar impactul este vizibil la nivelul subscrierii, al gestionării daunelor și al dezvoltării produselor.

Studiul subliniază că asigurătorii adoptă:

-asistenți digitali bazați pe inteligență artificială,

-modele predictive de evaluare a riscului,

-produse bazate pe utilizare (usage-based insurance),

-soluții cloud pentru eficientizarea operațiunilor.

Totuși, contextul legislativ se schimbă rapid. Regulamentul european privind IA (EU AI Act) și DORA aduc obligații suplimentare de transparență, guvernanță și securitate cibernetică.

2025–2027 va fi una dintre cele mai intense perioade de transformare legislativă pentru industria asigurărilor din ECE. Printre schimbările majore:

-Solvency II revizuit (în vigoare din 2027) integrează riscurile climatice și reguli stricte privind capitalul;

-IRRD standardizează planurile de redresare transfrontaliere;

-CSRD extinde raportările ESG;

-DORA, deja aplicat, ridică nivelul cerințelor de guvernanță ICT și management al riscului cibernetic;

implementarea IFRS 17 continuă să modifice raportarea financiară.

În acest context, conformitatea devine o parte centrală a strategiei.

„Analiza noastră arată că asigurătorii din CEE intră într-un deceniu definit de reziliență strategică. (…) Conformitatea a devenit o funcție strategică ce conectează tehnologia, guvernanța și încrederea. Asigurătorii care integrează reziliența în modelul lor operațional (…) își vor consolida poziționarea pe întreg teritoriul Europei.”, subliniază Amal Aouam, Director, Group Insurance Regulatory Centre, Forvis Mazars.

După inundațiile din 2024, modelarea riscului climatic, testarea de scenarii și ajustarea planurilor de solvabilitate au devenit priorități pentru asigurători.

Toate piețele analizate mențin buffer-uri de capital semnificativ peste cerințele minime, iar Croația și Polonia se remarcă prin cele mai ridicate rate.

Autoritățile din regiune introduc treptat cerințe privind integrarea riscului climatic în evaluările interne și în cadrul de solvabilitate.

Studiul descrie România ca o piață în transformare accelerată. În ciuda creșterii puternice a despăgubirilor – +43,7% față de anul anterior –, rata combinată s-a îmbunătățit, coborând la 0,95, de la 1,02 în 2021.

„Piața de asigurări din România se adaptează și se află pe un drum bun către îmbunătățirea rezultatelor. Îmbunătățirea ratei combinate și reducerea ratei cheltuielilor arată că piața devine mai disciplinată, mai eficientă și mai bine aliniată standardelor europene de supraveghere.”, explică Alina Simion, Director, Audit & Assurance, Forvis Mazars în România.

Datele ASF confirmă trendul:

-prime brute subscrise în H1 2025: 12,3 miliarde lei (+8% față de H1 2024);

-asigurările generale: 79% din total;

-asigurările auto (RCA + CASCO): 7 miliarde lei, RCA ajungând la 5,2 miliarde lei (+10%);

-asigurările de viață: +21% în H1 2025;

-produsele unit-linked: +41%, aproape o treime din subscrieri.

România a realizat și una dintre cele mai mari reduceri de costuri din ECE: rata cheltuielilor a scăzut la 0,31 în 2024, de la 0,45 în 2018.

Creșterea complexității legislative îi obligă pe jucători să investească masiv în sisteme, controale și reziliență.

„Asigurătorii din România intră într-o etapă în care schimbările de reglementare nu mai reprezintă doar un exercițiu de conformare la termene – ele modelează direct modelele de business. (…) Asigurătorii care tratează această evoluție ca pe o transformare strategică (…) vor fi cei care își vor asigura avantajul competitiv pe termen lung.”, arată Răzvan Butucaru, Partner, Financial Services & Advisory Leader, Forvis Mazars în România.

Cu un grad de penetrare a asigurărilor de 1,3% din PIB – cel mai scăzut nivel din UE –, România are una dintre cele mai mari marje de creștere. Factorii favorizanți includ:

-cererea tot mai mare pentru protecție,

-digitalizarea accelerată,

-consolidarea guvernanței,

-creșterea apetitului pentru asigurările de viață și unit-linked,

-un cadru de reglementare în modernizare continuă.