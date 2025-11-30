Platforma dezvoltată de AVBS și lansată în 2025, în urma unei investiții de 200.000 de euro, a rescris complet modul în care este realizată intermedierea financiară. Sistemul automatizează întreg fluxul unui dosar de credit, de la analiză până la generarea documentelor, reducând timpul de procesare de la aproximativ o oră la doar câteva minute.

Compania confirmă că rezultatele depășesc estimările: dacă inițial se preconizau 3–5 minute pentru un dosar, acum anumite tipuri de cereri sunt procesate în mai puțin de 2 minute, un record absolut pentru brokerajul românesc.

AVBS a accelerat anul acesta investițiile în digitalizare, optimizarea fluxurilor interne și expansiunea francizelor. Soluția AI se ocupă astăzi de analiza completă a profilului financiar al clientului, verificarea documentelor și generarea automată a dosarului necesar instituțiilor bancare.

Acest ritm susținut a contribuit la o creștere de peste 40% a numărului de cereri procesate lunar prin sistem, consolidând poziția AVBS în piață și ridicând nivelul de transparență și predictibilitate pentru clienți.

Implementarea inteligenței artificiale schimbă și modul în care sunt instruiți brokerii francizați. Dacă în trecut pregătirea completă dura câteva luni, acum procesul este redus la câteva zile, fără compromiterea calității.

Valentin Anghel, fondator și CEO AVBS Broker de Credite, afirmă că adoptarea AI a devenit un factor decisiv pentru antreprenorii care se alătură rețelei:

„Feedback-ul din rețea este unitar. Brokerii semnalează diferențe uriașe față de metodele tradiționale, printre avantaje menționând reducerea birocrației, procesarea instantă și eliminarea erorilor umane.

În prezent, operăm printr-o rețea de peste 45 de francize și deservim lunar peste 400 de clienți. Brokerii noștri sunt clar avantajați de AI în raport cu alți jucători din domeniu.”

Creșterea accelerate a francizelor în 2025 reflectă exact această dinamică: integrare rapidă, costuri reduse, eficiență crescută.

Automatizarea fluxurilor a dus la:

-reducerea semnificativă a timpului de procesare,

-eliminarea completă a erorilor umane frecvente în documentare,

-creșterea ratei de recomandare,

-experiență mult mai fluidă pentru consumatori.

Pentru brokeri, beneficiile sunt și mai vizibile: procesare rapidă, gestionarea simultană a mai multor cereri și acces instant la un set complet de instrumente digitale.

AVBS pregătește lansarea unor noi funcționalități care vor extinde rolul AI în brokeraj:

modul de analiză predictivă pentru eligibilitate și alternative de finanțare,

asistență vocală inteligentă pentru brokeri,

instrument avansat de pre-calcul în timp real.

Acestea vor consolida soluția ca platformă centrală a rețelei AVBS în 2026.

Piața creditării continuă să crească – iar digitalizarea devine o necesitate

Sectorul creditării rămâne unul dintre motoarele financiare ale României. BNR arată că:

-în primul trimestru din 2025, noile credite ipotecare în lei au crescut cu 37% față de anul anterior, ajungând la 14,6 miliarde lei;

-în 2024, creditele ipotecare în lei au atins un record de 50 miliarde lei, cu o creștere de 60% față de 2023;

la finalul lui 2024, 1,8 milioane de români aveau cel puțin un credit – peste 30% din totalul salariaților;

-1,23 milioane de persoane aveau cel puțin un credit de consum, în creștere cu 13,3%.

În acest context, AI devine un instrument obligatoriu pentru eficiență, conform CEO-ului AVBS.

Valentin Anghel subliniază: