Andreea Esca și perspectiva asupra inteligenței artificiale: între utilitate și rolul de „ajutor”

Inteligența artificială continuă să fie un subiect intens dezbătut în spațiul public, pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor digitale. În acest context, apar tot mai frecvent întrebări legate de modul în care profesioniștii din media privesc această evoluție și impactul ei asupra activității zilnice.

Jurnalista Andreea Esca a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat Paginademedia, oferind o perspectivă personală asupra modului în care integrează ideea de inteligență artificială în activitatea sa. Discuția a avut loc cu prilejul lansării noii ediții de vară a revistei A List Magazine, proiect editorial coordonat de aceasta.

Întrebările au vizat inclusiv posibilitatea ca, în viitor, prezentatorii generați de inteligența artificială să devină o realitate în televiziune și în presa audiovizuală. Subiectul a deschis discuția despre rolul tehnologiei în meseriile creative și de comunicare publică.

„Am atât de multe lucruri de făcut încât, poate ar fi şi bine la un moment dat să mai apară nişte ajutoare”, a răspuns Andreea Esca.

În aceeași discuție, accentul a fost pus pe modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în activitățile profesionale curente. Tema centrală a fost raportarea la AI ca resursă tehnologică și nu ca substitut al rolului uman în jurnalism sau prezentare TV.

„Privesc AI-ul ca pe o sursă de informare, ca pe o unealtă pe care, dacă ştii să o foloseşti, poate fi utilă”, a explicat prezenrtoarea TV.

În răspunsurile oferite, Andreea Esca a făcut referire la volumul de activitate și la ideea de sprijin suplimentar în gestionarea sarcinilor profesionale, fără a detalia scenarii legate de înlocuirea prezentatorilor umani sau de evoluția concretă a tehnologiei în televiziune.

Mai trebuie menționat faptul că inteligența artificială este tot mai prezentă în industria media, inclusiv în televiziune, unde este utilizată pentru automatizarea unor procese și pentru optimizarea producției de conținut. Dezvoltarea tehnologiilor digitale a generat discuții despre modul în care aceste instrumente ar putea influența activitatea redacțiilor și a prezentatorilor de știri.

În prezent, AI este folosit în televiziune în special pentru sarcini tehnice sau repetitive. Printre acestea se numără generarea de texte informative simple, transcrierea interviurilor, realizarea subtitrărilor și traducerile automate. De asemenea, tehnologia poate fi utilizată pentru analiza rapidă a volumelor mari de date și identificarea unor subiecte de interes public.

Pe lângă partea editorială, inteligența artificială contribuie și la eficientizarea proceselor de producție video. Sistemele automatizate pot selecta cadre relevante, pot accelera montajul și pot sprijini echipele tehnice în gestionarea conținutului.

În unele redacții sunt testate și formate noi de prezentare, inclusiv soluții digitale bazate pe avataruri generate artificial. Aceste evoluții au determinat întrebări legate de impactul asupra profesiilor tradiționale din televiziune, în special asupra prezentatorilor de știri.

Deși anumite procese pot fi preluate de inteligența artificială, rolul prezentatorului de știri rămâne complex și dificil de replicat integral. Acesta presupune prezență în direct, capacitate de reacție la evenimente neprevăzute, interpretarea contextului și menținerea unei relații de încredere cu publicul.

În acest sens, AI nu este perceput ca un înlocuitor complet, ci mai degrabă ca un instrument care poate sprijini activitatea editorială. În unele cazuri, tehnologia poate reduce volumul de muncă pe anumite segmente, fără a elimina componenta umană din procesul de livrare a informației.

Transformările aduse de inteligența artificială indică o schimbare a modului de lucru în televiziune, cu accent pe eficiență și automatizare. Totuși, integrarea acestor tehnologii variază în funcție de redacție și de strategiile editoriale adoptate.

În acest context, industria media continuă să exploreze echilibrul dintre utilizarea instrumentelor digitale și menținerea rolului jurnalistic tradițional, fără ca structura fundamentală a prezentării de știri să fie eliminată.