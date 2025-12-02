În ediția de 1 Decembrie a Știrilor Pro TV de la ora 19:00, Andreea Esca a transmis un mesaj emoționant despre România și români, evocând schimbările prin care a trecut țara în ultimele trei decenii.

Îmbrăcată într-un sacou roșu, asemănător cu cel purtat la debutul ei la Pro TV, prezentatoarea TV s-a adresat telespectatorilor cu salutul ei tradițional și a vorbit despre parcursul României, despre provocările și realizările acesteia, precum și despre oamenii care au rămas sau au plecat în străinătate pentru a-și urma visurile.

Esca a subliniat cum, de-a lungul anilor, românii au învățat să construiască o țară modernă, dezvoltând orașele și trăind experiențe diverse, de la eșecuri și iluzii spulberate la reușite și vise împlinite. La finalul discursului, ea s-a emoționat și aproape că a lăcrimat, amintind cu recunoștință că telespectatorii au primit-o în casele lor pentru prima dată pe 1 Decembrie 1995 și că, timp de trei decenii, au parcurs împreună povestea României.

„Bună seara România! Bună seara București! Sunt Andreea Esca! Pro TV vă salută. 30 de ani. La început eram tineri și atât de siguri că o să se schimbe totul repede, în bine. Ne-am trezit însă buimaci, într-o lume nouă ca un copil care învață să meargă. Au fost ani grei pentru România, cu sărăcie și derută, bătăi de stradă și falimente, reușite, eșecuri, iluzii spulberate și vise împlinite. Unii ați rămas aici sperând într-o țară nouă și mai bună, într-un stat modern și prietenos. Ați făcut rate la casă și la mașină și ați învățat cu muncă și pasiune ce înseamnă capitalismul. Alții ați plecat departe să vă împliniți destinul. Ați strâns din dinți, ați plâns uneori, ați trimis bani acasă și ați crescut România. Om cu om, dor cu dor, poveste cu poveste, mai ușor sau mai lent ne-am schimbat cu toții. Putem să spunem ce credem, fără să ne temem, putem să îndrăznim, nu doar să visăm, construim și multe ne ies bine, orașele se schimbă, România se dezvoltă și nu mai vrea să dea înapoi. Pe 1 Decembrie 1995 m-ați primit pentru prima dată în casele dumneavoastră. De trei decenii ne privim în ochi și cu fiecare știre, cu fiecare întâmplare frumoasă sau tristă trăim împreună povestea acestei țări. Pentru mine este o mare onoare că am făcut împreună acest drum pentru care vă mulțumesc”, a spus ea.

Andreea Esca este una dintre cele mai influente și bine remunerate figuri din media românească. Cu o carieră de trei decenii, Esca își menține statutul de top în industrie, încasând venituri semnificative din salariu, afaceri personale și contracte de imagine.

Datele publice analizate de Termene.ro arată că firma ANDREEA ESCA SRL, care centralizează veniturile jurnalistei, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1.176.800 de lei (aproximativ 236.000 de euro), în creștere față de 785.995 lei în 2023. Astfel, veniturile medii lunare ale Andreei Esca prin această entitate au fost de circa 20.000 de euro, față de 13.000 de euro în anul precedent, fără a include bonusuri sau colaborări suplimentare.

Activitatea antreprenorială a vedetei se extinde și în domeniul evenimentelor prin compania Atelierul de Vise SRL, specializată în organizarea de târguri și expoziții, care a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 760.000 de lei (153.500 euro), peste rezultatul de 635.000 de lei din 2023.

Aceste rezultate confirmă că Andreea Esca nu este doar o jurnalistă de renume, ci și o femeie de afaceri cu strategie clară, care reușește să transforme imaginea sa publică într-un capital extrem de profitabil.