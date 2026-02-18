Primăvara anului 2026 debutează sub semnul magiei și al emoției pure. Pe 1 martie, chiar de Mărțișor, Andreea Bălan invită publicul la Sala Palatului pentru a lua parte la „Fericire”, cel mai ambițios și personal spectacol din cariera sa. Publicul va avea parte de călătorie simbolică a inimii, menită să celebreze viața, iubirea și libertatea de a fi tu însuți.

Sub semnătura inconfundabilă a unei artiste care a redefinit standardele de performance în România, evenimentul promite să transforme scena într-un univers vibrant, ghidat de mantra: „Trăiește! Iubește! Visează!”.

Povestea spectacolului este gândită în șapte părți, fiecare având în prim-plan câte un moment cu totul special. Mai mult, Nicole Cherry, Cristian Porcari, Andra Gogan, Daniela Condurache și Nea Marin cu ansamblul de 40 de dansatori vor completa seara.

„Fericirea este cea mai frumoasă emoție și merită sărbătorită!”, mărturisește Andreea Bălan. „Pe 1 martie, vă aștept să trăim împreună un spectacol colorat, plin de dans și visare. Vom cânta împreună piesele care ne-au unit de-a lungul anilor, într-o seară care sper să vă atingă sufletul și să vă facă să plecați acasă cu zâmbetul pe buze.”

În spatele cortinei, pregătirile sunt de o anvergură impresionantă. Recunoscută pentru perfecționismul său, Andreea Bălan a început deja o serie maraton de repetiții, lucrând separat cu band-ul live, echipa de backing vocals și corpul de balet.

În perioada următoare, toate aceste elemente se vor uni într-o producție grandioasă ce va include peste 20 de dansatori profesioniști, trupe de dans invitate pentru momente speciale și prezența angelică a corului de copii Allegretto.

Deși volumul de muncă este colosal, Andreea Bălan privește cu entuziasm spre rezultatul final, promițând un show memorabil, completat de costume spectaculoase și proiecții video care vor schimba percepția asupra spațiului scenic.

„Mie îmi place să fie totul spectaculos și să mă autodepășesc. Chiar dacă este greu și repetăm foarte mult, sunt convinsă că produsul final va fi unul de excepție”, adaugă artista.

„Fericire” se anunță a fi cel mai emoționant eveniment al începutului de primăvară, o invitație deschisă pentru toți cei care vor să se încarce cu energie pozitivă și să celebreze feminitatea și renașterea naturii alături de una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut Kiss FM.

Bilete pe www.get-in.ro!