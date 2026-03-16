Povestea devoalează o călătorie a cărei destinație nu este fericirea, cel puțin nu pentru Cio-Cio-San care își sacrifică puritatea, credința, ajungând să își dezonoreze cultura. Iubirea pe care Pinkerton o simte pentru Cio-Cio-San este trecătoare, superficială, dovadă fiind faptul că el se întoarce după trei ani, cu soția sa din America, doar pentru a-și lua fiul din brațele lui Butterfly.

Distribuția: Butterfly – Paula Iancic, Pinkerton – Ștefan Pop – invitat, Suzuki – Sorana Negrea, Kate – Stanca Maria Manoleanu, Sharpless – Alexandru Constantin, Goro – Andrei Lazăr, Yamadori – Daniel Filipescu, Bonzo – Iustinian Zetea, Comisarul imperial – Damian Vlad, Ofițerul stării civile – Mihai Iacob, Copilul – Mira Moldovan. Cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București.

În decembrie 2025 și ianuarie 2026, tenorul Ștefan Pop a interpretat același rol pe scena Opernhaus Zürich, Elveția, iar în februarie 2026 a interpretat rolul Alfredo Germont (La Traviata) pe scena Teatro La Fenice, Veneția (Italia). La Traviata

Tenorul Ștefan Pop (în rolul Pinkerton)

Născut în Bistrița, având o pregătire muzicală solidă după studiul viorii timp de doisprezece ani, Ștefan Pop a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (catedra de canto) din Cluj Napoca. După ce a câștigat majoritatea concursurilor naționale de canto, în anul 2008, la vârsta de 21 de ani, a debutat în rolul „Nemorino” din opera Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naționale Române din Timișoara și în opera Căsătoria secretă de Domenico Cimarosa la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. În martie 2009 a fost invitat să cânte la premiera mondială a lucrării Colindă-Baladă op. 46 de György Kurtág alături de Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca. Debutul său internațional, spectaculos, a avut loc în luna decembrie a anului 2009 la vârsta de doar 22 de ani, cu rolul „Alfredo” din opera La Traviata de Giuseppe Verdi la Teatro dell’Opera din Roma, în celebra producție regizată de Franco Zeffirelli. Curând a urmat debutul la Opera Națională Greacă, tot în opera La Traviata. La 23 de ani, în 2010, a câștigat două dintre cele mai importante concursuri internaționale de canto la doar șapte zile diferență, pe două continente diferite: Operalia, găzduită de Teatro alla Scala din Milano sub atenta îndrumare a maestrului Placido Domingo, unde a fost printre puținii concurenți din întreaga istorie a concursului care au câștigat două premii în aceeași seară (premiul I și premiul publicului), și 6th International Music Competition din Seul (unde a câștigat premiul I). După ce a câștigat Operalia, Ștefan Pop a debutat în rolul „Nemorino” din opera Elixirul dragostei la Teatro Verdi din Trieste (2010) și la Opera de Stat din Hamburg (2011). La Opera de Stat din Viena (2011), sub bagheta lui Evelino Pido, a debutat cu rolul „Elvino” din opera Somnambula de Vincenzo Bellini. Anul 2013 i-a adus debutul la Teatrul Bolșoi din Moscova în rolul lui „Alfredo” și, de asemenea, debutul în rolul titular din opera Faust de Charles Gounod la Opera Națională București. În iunie 2014 a debutat în rolul „Rodolfo”, în varianta de concert a operei La bohème de Giacomo Puccini, la Salle Pleyel din Paris. Mai târziu, în august 2014, a debutat și în rolul cântărețului italian din opera Cavalerul rozelor de Richard Strauss la renumitul Festival de la Salzburg, spectacol disponibil și pe DVD. Tot în 2014 a cântat în La Traviata la Opera Menorca alături de Leo Nucci și Norah Amselem. În februarie 2015, Ștefan Pop a debutat în opera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart la Opera „Bastille” din Paris, alături de o distribuție de excepție, sub bagheta lui Alain Altinoglu. A participat la două festivaluri importante de operă, Festivalul Menuhin din Gstaad, Elveția, în rolul „Don Ottavio” din opera Don Giovanni (alături de Tatiana Lisnic și Erwin Schrott) și la Festivalul “George Enescu” de la București, într-un concert în aer liber condus de David Crescenzi. În noiembrie 2015 i s-a oferit titlul de cetățean de onoare al orașului natal, Bistrița.

