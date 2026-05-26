Trei spectacole de succes la finalul lunii mai pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Luna mai se încheie la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” cu trei titluri distincte în patru seri: premiera anului în repertoriul instituției, un spectacol-concert celebrând bicentenarul Strauss și unul dintre cele mai curajoase musicaluri ale scenei americane contemporane.

Premiera stagiunii 2025/26, „Silvia” de Emmerich Kalman, a devenit rapid cel mai iubit spectacol nou al repertoriului — sold out la toate reprezentațiile de până acum. Spectacolul din 29 mai va fi înregistrat de TVR Cultural pentru arhiva națională, intrând astfel în patrimoniul audiovizual al instituției.

Libretul: Leo Stein și Bela Jenbach | Adaptare: Istvan Kallai și Miklos Gabor Kerenyi | Traducere: Ernest Fazekas | Regie: KERO | Dirijor: Constantin Grigore | Dirijor cor: Aurel Muraru | Asistent regie: Daniel Burcea | Asistent coregrafie: Marina Minoiu

Silvia: Mihaela Alexa (28 mai), Rodica Ștefan (29 mai);

Edwin: Dumitru Teni (28 mai), George Vîrban (29 mai);

Stazi: Cristina Popa (28 mai), Daniela Bucșan (29 mai)

Boni: Vlad Corb (28 mai), Victor Ion (29 mai);

Feri von Kerekes: Victor Bucur;

Leopold Maria: Anton Zidaru (28 mai), Marius Mitrofan (29 mai);

Anhilte: Amelia Antoniu (28 mai), Mioara Manea Arvunescu (29 mai);

Miska: Daniel Găină-Cojurahov (28 mai), Orest Pîslariu-Ranghilof;

Arnold Schulteis: Dragoș Ioniță;

Rohnsdorf: George Matei;

Kiss: Alexandru Vasile (28 mai), Septimiu Urzică (29 mai).

Bilete: 109–169 lei | ticketstore.ro

Premiera spectacolului-concert „Sânge vienez” de Johann Strauss II a avut loc în octombrie 2025, în cadrul Festivalului Re:Strauss, evenimentul care a marcat bicentenarul compozitorului și 75 de ani de existență a instituției.

Regie: Rareș Zaharia | Dirijor: Constantin Grigore

Eduard — Mihai Urzicana

Gabriela — Patricia Seymour

Frantzi — Daniela Bucșan

Vercingetorix (Prim Ministru) — Orest Pîslariu-Ranghilof

Pepi — Gabriela Daha

Josef — Daniel Găina-Cojurahov

Bilete: 69–109 lei | ticketstore.ro

„Next to Normal”, musicalul american de Tom Kitt și Brian Yorkey, a câștigat Premiul Pulitzer și trei premii Tony. Considerat unul dintre cele mai îndrăznețe musicaluri ale scenei contemporane, abordează cu onestitate și fără concesii tema bolii mintale și a impactului ei asupra unei familii. Spectacolul a intrat in repertoriul permanent al TNOMID in stagiunea 2024/25.

Regia: Victor Bucur | Conducere muzicală și pian/dirijor: Alexandru Burcă | Traducerea și adaptarea: Geanina Jinaru-Dobos | Scenografia: Cristi Marin | Lighting Design: Costi Baciu. Orchestra: Alexandru Burcă (pian/dirijor), Geanina Meragiu (vioara/sintetizator), Razvan Mihai Grigorescu (chitara), Dana Georgescu (chitara bas/contrabas), Olivia Ghiță (violoncel), Robert Magheti (tobe), Imola Tamas (percuție)

Diana Goodman — Anca Florescu

Dan Goodman — Victor Bucur

Gabe Goodman — Lucian Ionescu

Natalie Goodman — Sidonia Doica

Dr. Madden — Catalin Petrescu

Henry — Andrei Miercure

Dr. Fine — Daniel Burcea

Bilete: 40–75 lei | ticketstore.ro

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Bd. Octavian Goga nr. 1, Bucuresti, www.opereta.ro