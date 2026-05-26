Trei spectacole de succes la finalul lunii mai pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”
SURSA FOTO: Teatrul „Ion Dacian” – Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”
Luna mai se încheie la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” cu trei titluri distincte în patru seri: premiera anului în repertoriul instituției, un spectacol-concert celebrând bicentenarul Strauss și unul dintre cele mai curajoase musicaluri ale scenei americane contemporane.
SILVIA — 28 și 29 mai, ora 19:00
Premiera stagiunii 2025/26, „Silvia” de Emmerich Kalman, a devenit rapid cel mai iubit spectacol nou al repertoriului — sold out la toate reprezentațiile de până acum. Spectacolul din 29 mai va fi înregistrat de TVR Cultural pentru arhiva națională, intrând astfel în patrimoniul audiovizual al instituției.
Libretul: Leo Stein și Bela Jenbach | Adaptare: Istvan Kallai și Miklos Gabor Kerenyi | Traducere: Ernest Fazekas | Regie: KERO | Dirijor: Constantin Grigore | Dirijor cor: Aurel Muraru | Asistent regie: Daniel Burcea | Asistent coregrafie: Marina Minoiu
Silvia: Mihaela Alexa (28 mai), Rodica Ștefan (29 mai);
Edwin: Dumitru Teni (28 mai), George Vîrban (29 mai);
Stazi: Cristina Popa (28 mai), Daniela Bucșan (29 mai)
Boni: Vlad Corb (28 mai), Victor Ion (29 mai);
Feri von Kerekes: Victor Bucur;
Leopold Maria: Anton Zidaru (28 mai), Marius Mitrofan (29 mai);
Anhilte: Amelia Antoniu (28 mai), Mioara Manea Arvunescu (29 mai);
Miska: Daniel Găină-Cojurahov (28 mai), Orest Pîslariu-Ranghilof;
Arnold Schulteis: Dragoș Ioniță;
Rohnsdorf: George Matei;
Kiss: Alexandru Vasile (28 mai), Septimiu Urzică (29 mai).
Bilete: 109–169 lei | ticketstore.ro
SÂNGE VIENEZ — 30 mai, ora 18:00
Premiera spectacolului-concert „Sânge vienez” de Johann Strauss II a avut loc în octombrie 2025, în cadrul Festivalului Re:Strauss, evenimentul care a marcat bicentenarul compozitorului și 75 de ani de existență a instituției.
Regie: Rareș Zaharia | Dirijor: Constantin Grigore
Eduard — Mihai Urzicana
Gabriela — Patricia Seymour
Frantzi — Daniela Bucșan
Vercingetorix (Prim Ministru) — Orest Pîslariu-Ranghilof
Pepi — Gabriela Daha
Josef — Daniel Găina-Cojurahov
Bilete: 69–109 lei | ticketstore.ro
NEXT TO NORMAL — 31 mai, ora 19:00
„Next to Normal”, musicalul american de Tom Kitt și Brian Yorkey, a câștigat Premiul Pulitzer și trei premii Tony. Considerat unul dintre cele mai îndrăznețe musicaluri ale scenei contemporane, abordează cu onestitate și fără concesii tema bolii mintale și a impactului ei asupra unei familii. Spectacolul a intrat in repertoriul permanent al TNOMID in stagiunea 2024/25.
Regia: Victor Bucur | Conducere muzicală și pian/dirijor: Alexandru Burcă | Traducerea și adaptarea: Geanina Jinaru-Dobos | Scenografia: Cristi Marin | Lighting Design: Costi Baciu. Orchestra: Alexandru Burcă (pian/dirijor), Geanina Meragiu (vioara/sintetizator), Razvan Mihai Grigorescu (chitara), Dana Georgescu (chitara bas/contrabas), Olivia Ghiță (violoncel), Robert Magheti (tobe), Imola Tamas (percuție)
Diana Goodman — Anca Florescu
Dan Goodman — Victor Bucur
Gabe Goodman — Lucian Ionescu
Natalie Goodman — Sidonia Doica
Dr. Madden — Catalin Petrescu
Henry — Andrei Miercure
Dr. Fine — Daniel Burcea
Bilete: 40–75 lei | ticketstore.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Bd. Octavian Goga nr. 1, Bucuresti, www.opereta.ro
Recomandările noastre
Parteneri
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie! E-mail: bogdan.ungureanu@capital.ro
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.